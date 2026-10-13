Akamai Inference

La inferencia sin servidor sirve modelos a través de un punto final compartido y con escalabilidad automática y tiene un precio por millón de tokens. Está diseñado para empezar y para cargas de trabajo burdas o impredecibles. Dedicated Inference proporciona un punto final privado en la capacidad de GPU reservada para un único cliente, en la región y la configuración de GPU que elija, y el precio es por hora de GPU. Está diseñado para un tráfico de producción constante y de gran volumen. Puede utilizar uno o ambos. La inferencia dedicada tendrá disponibilidad limitada.