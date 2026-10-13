Akamai Inference

L'opzione Serverless Inference distribuisce i modelli tramite un endpoint condiviso con scalabilità automatica e ha un prezzo per milione di token. Questa opzione è progettata per iniziare su carichi di lavoro intensi o imprevedibili. L'opzione Dedicated Inference fornisce un endpoint privato sulla capacità della GPU riservata a un singolo cliente, nella configurazione dell'area geografica e della GPU che è stata scelta, mentre il prezzo viene calcolato per GPU all'ora. Questa opzione è progettata per elevati volumi di traffico di produzione stabile. È possibile utilizzare una delle due modalità o entrambe. L'opzione Dedicated Inference viene fornita con una disponibilità limitata.