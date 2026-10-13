Akamai Inference

Serverless Inference stellt Modelle über einen gemeinsamen Endpoint bereit, der automatisch skaliert wird, und wird pro Million Token abgerechnet. Diese Option eignet sich ideal für den Einstieg und für sprunghafte oder unvorhersehbare Workloads. Dedicated Inference bietet einen privaten Endpoint mit GPU‑Kapazität, die speziell für Sie reserviert ist – Region und GPU‑Konfiguration können Sie hierbei selbst wählen. Diese Option wird pro GPU‑Stunde abgerechnet. Sie eignet sich ideal für konstanten Produktionstraffic mit hohem Durchsatz. Sie können eine oder beide Optionen verwenden. Dedicated Inference ist nur begrenzt verfügbar.