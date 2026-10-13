Visão geral

Utilize modelos de pesos abertos sem dependência de fornecedor nem gerenciamento de GPU por meio de uma API compatível com a OpenAI na Akamai Cloud

O Akamai Inference é um serviço de inferência totalmente gerenciado para a execução de modelos de IA em produção. Acesse os modelos por meio de uma API compatível com a OpenAI, enquanto a Akamai gerencia as GPUs, a disponibilização dos modelos, o dimensionamento automático e o gerenciamento do ciclo de vida dos modelos. Use a Serverless Inference com cobrança por token, a inferência dedicada com GPUs reservadasou ambas as opções.

