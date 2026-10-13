Buzzvil의 트래픽은 휴대 전화 사용량이 크게 증가하는 아침 출퇴근 시간뿐만 아니라 긴급 문자 메시지 배포와 같이 예기치 않은 상황에서도 최고치에 도달합니다. Buzzvil은 트래픽이 많은 상황에서 사용자에게 안정적인 서비스를 제공하기 위해 Akamai Download Delivery Solutions를 채택했습니다.

Buzzvil 잠금 화면 서비스는 풀사이즈 이미지로 화면을 채웁니다. 사용자는 잠금 화면을 쉽게 통과할 수 있으므로 이미지 전송 속도가 광고 및 콘텐츠의 효과를 결정합니다. 광고 이미지 전송 속도가 느리면 사용자는 광고를 보지 않고 지나가기 때문에 광고 효과가 떨어집니다. Buzzvil은 Akamai Download Delivery Solutions를 도입해 사용자가 잠금 화면을 지나가는 짧은 시간 동안 많은 양의 이미지를 안정적으로 전송해 사용자 편의성과 광고 효과를 모두 향상시켰습니다. Buzzvil의 CTO 겸 공동 설립자 서주은은 “Akamai Download Delivery Solutions를 도입한 후 이미지 로드와 관련해 아무런 문제가 없었습니다. 최근 잦은 긴급 문자 메시지 발송으로 트래픽이 급증했을 때도 Akamai 솔루션을 통해 이미지를 안정적으로 전송할 수 있었습니다."라고 말했습니다.