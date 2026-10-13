2012년에 설립된 Buzzvil은 최초이자 최대 규모의 잠금 화면 플랫폼으로, 대표적인 잠금 화면 보상 애플리케이션인 'HoneyScreen'과 미주 지역 1위 잠금 화면 보상 애플리케이션인 'SlideJoy'를 운영하고 있습니다. Buzzvil은 ‘BuzzScreen’을 처음 출시했으며 이 SDK 서비스를 통해 타사 애플리케이션은 잠금 화면 광고 기능을 경험할 수 있습니다. Buzzvil은 일본과 미국을 비롯한 30개국에서 활동하고 있으며 한국, 일본, 미국, 대만, 동남아시아를 포함한 전 세계에서 대표적인 기업과 협력하고 있습니다. 현재 전 세계에서 1700만 명의 사용자가 Buzzvil 서비스를 사용하고 있으며, 일일 유효 사용자는 300만 명에 달합니다. 전 세계 모바일 사용자의 80%를 고객으로 확보한다는 목표를 갖고 Buzzvil은 모바일 미디어 플랫폼으로서 입지를 굳히기 위해 노력하고 있습니다.
이미지 전송 속도는 통신 인프라가 잘 구축되지 않은 국가의 사용자 경험에 큰 영향을 미칩니다. 세계 최대 규모의 클라우드 전송 플랫폼인 Akamai와의 파트너십을 통해 해당 국가에서도 신뢰할 수 있는 서비스를 제공할 수 있습니다.— 서주은, Buzzvil CTO 겸 공동 설립자
배경
도전 과제
Buzzvil 잠금 화면 서비스는 풀사이즈 이미지로 화면을 채웁니다. 즉, 사용자 경험에 큰 영향을 미치는 이미지 전송 속도는 Buzzvil 서비스의 성공에 중요한 요소입니다. 따라서 Buzzvil은 특히 통신 인프라가 잘 구축되지 않은 국가에서 보다 효율적인 서비스를 제공하기 위해 이미지 전송 속도를 높일 수 있는 솔루션이 필요했습니다.
목표
- 이미지 다운로드 속도를 개선해 효과 높은 광고와 콘텐츠를 제공합니다.
- 글로벌 시장에서 신뢰할 수 있는 서비스를 제공합니다.
Akamai를 선택해야 하는 이유
트래픽 급증에도 불구하고 안정적인 이미지 전송…가동 중지 시간 0% 달성
Buzzvil의 트래픽은 휴대 전화 사용량이 크게 증가하는 아침 출퇴근 시간뿐만 아니라 긴급 문자 메시지 배포와 같이 예기치 않은 상황에서도 최고치에 도달합니다. Buzzvil은 트래픽이 많은 상황에서 사용자에게 안정적인 서비스를 제공하기 위해 Akamai Download Delivery Solutions를 채택했습니다.
Buzzvil 잠금 화면 서비스는 풀사이즈 이미지로 화면을 채웁니다. 사용자는 잠금 화면을 쉽게 통과할 수 있으므로 이미지 전송 속도가 광고 및 콘텐츠의 효과를 결정합니다. 광고 이미지 전송 속도가 느리면 사용자는 광고를 보지 않고 지나가기 때문에 광고 효과가 떨어집니다. Buzzvil은 Akamai Download Delivery Solutions를 도입해 사용자가 잠금 화면을 지나가는 짧은 시간 동안 많은 양의 이미지를 안정적으로 전송해 사용자 편의성과 광고 효과를 모두 향상시켰습니다. Buzzvil의 CTO 겸 공동 설립자 서주은은 “Akamai Download Delivery Solutions를 도입한 후 이미지 로드와 관련해 아무런 문제가 없었습니다. 최근 잦은 긴급 문자 메시지 발송으로 트래픽이 급증했을 때도 Akamai 솔루션을 통해 이미지를 안정적으로 전송할 수 있었습니다."라고 말했습니다.
전 세계 30개국에 안정적인 서비스 제공 및 사용자 경험 극대화
서비스 신뢰성은 글로벌 시장에 성공적으로 진입하는 데 가장 중요합니다. Buzzvil은 전 세계에 분산된 Akamai Intelligent Platform을 통해 전 세계 고객에게 신뢰할 수 있는 서비스를 제공할 수 있습니다. 서주은은 "통신 인프라가 잘 구축되지 않은 국가에서는 이미지 전송 속도가 사용자 경험에 큰 영향을 미칩니다. Akamai와의 파트너십을 통해 해당 국가에서도 신뢰할 수 있는 서비스를 제공할 수 있습니다. Buzzvil은 스타트업이므로 비용을 반드시 고려해야 합니다. 합리적인 가격으로 Akamai의 글로벌 플랫폼을 이용할 수 있다는 점도 장점입니다."라고 말했습니다.
서비스 신뢰성을 바탕으로 Buzzvil은 매년 매출을 두 배 성장시키고 있습니다. 현재 전 세계에서 1700만 명의 사용자가 Buzzvil 서비스를 사용하고 있으며, 일일 유효 사용자는 300만 명에 달합니다. Buzzvil은 한국, 일본, 미국, 대만을 비롯한 30개 국가에서 활동하고 있으며, 잠금 화면 서비스 이상의 모바일 미디어 플랫폼으로 입지를 굳히기 위해 노력하고 있습니다.
Buzzvil 소개
Buzzvil(www.buzzvil.com)은 세계 최대 모바일 잠금 화면 광고 플랫폼으로, 광고주와 퍼블리셔의 가치를 극대화해 모바일 디바이스의 첫 화면을 최적화하고, 전 세계 사용자의 연결을 강화한다는 비전을 갖고 있습니다. Buzzvil은 시리즈 A 및 B 라운드에서 전 세계 투자자들로부터 1600만 달러를 모금했으며 2015년 SoftBank Ventures가 최우수 포트폴리오 기업으로 선정했습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.