Buzzvil se fundó en 2012, y es la primera y la mayor plataforma de soluciones para pantallas de bloqueo; opera "HoneyScreen" su aplicación más importante y que ofrece recompensas desde la pantalla de bloqueo, y "SlideJoy", la aplicación de recompensas a través de la pantalla de bloqueo n.º 1 en América. Buzzvil fue pionera en lanzar "BuzzScreen", un SDK que permite que otras aplicaciones de terceros puedan hacer uso de las funciones de publicidad en la pantalla de bloqueo. Buzzvil ahora opera en 30 países, incluidos Japón y EE. UU., y se ha asociado con otras empresas líderes de todo el mundo en países como Corea, Japón, EE. UU., Taiwán y del sudeste asiático. En la actualidad, hay 17 millones de usuarios que utilizan los servicios de Buzzvil en todo el mundo, y la cantidad de usuarios activos al día asciende a un total de 3 millones. Buzzvil pretende ampliar su clientela haciéndose con el 80 % de los usuarios móviles de todo el mundo y, para ello, ha asumido el firme compromiso de posicionarse como una plataforma multimedia para dispositivos móviles.
La velocidad a la hora de distribuir imágenes tiene un gran impacto en la experiencia del usuario en países donde la infraestructura de telecomunicaciones no está bien consolidada. Al asociarnos con Akamai, la plataforma de distribución en la nube más grande del mundo, podemos ofrecer un servicio óptimo incluso en esos países.— Seo Ju-eun, director de tecnología y cofundador, Buzzvil
La situación
El desafío
Los servicios de pantalla de bloqueo de Buzzvil muestran una imagen a tamaño completo en la pantalla. Por tanto, la velocidad a la hora de distribuir imágenes es un factor crucial para el éxito de los servicios de Buzzvil, ya que tiene un impacto enorme en la experiencia de los usuarios. Buzzvil necesitaba una solución que agilizara la distribución de imágenes para prestar sus servicios de manera más eficaz, sobre todo en países donde la infraestructura de telecomunicaciones no está bien consolidada.
Objetivos
- Distribuir contenido y anuncios muy eficaces con una velocidad de descarga de imágenes superior.
- Proporcionar servicios fiables en un mercado global.
¿Por qué Akamai?
Ofrece imágenes fiables a pesar de los aumentos del tráfico. Se ha alcanzado el 0 % de inactividad
Buzzvil alcanza su pico de tráfico en muchos momentos, no solo durante las primeras horas de la mañana o cuando el uso de los teléfonos móviles aumenta considerablemente, sino también en situaciones imprevistas, como en la distribución de mensajes de texto de emergencia. Buzzvil adoptó las soluciones Download Delivery de Akamai para proporcionar un servicio fiable a los usuarios en periodos con mucho tráfico.
Los servicios de pantalla de bloqueo de Buzzvil muestran una imagen a tamaño completo en la pantalla. Los usuarios apenas prestan atención a la pantalla de bloqueo, así que la velocidad a la que se distribuyen las imágenes determina el impacto de los anuncios y el contenido. Si la distribución es lenta, los usuarios no se percatarán de la información que aparezca en la pantalla de bloqueo, lo cual influye negativamente en el efecto de un anuncio en particular. Con la adopción de las soluciones Download Delivery de Akamai, Buzzvil ha conseguido mejorar tanto la comodidad de los usuarios como el impacto de los anuncios, ya que es capaz de distribuir una cantidad mayor de imágenes de forma fiable en poco tiempo, lo que tarda el usuario en desbloquear la pantalla de bloqueo. "Desde que adoptamos las soluciones Download Delivery de Akamai, no hemos tenido problemas con la carga de imágenes. Fuimos capaces de distribuir las imágenes de forma fiable a pesar de los picos de tráfico que se produjeron hace poco debido a la distribución frecuente de mensajes de texto de emergencia, y todo gracias a la solución de Akamai", explicó Seo Ju-eun, CTO y cofundador en Buzzvil.
Ofrece servicios fiables en más de 30 países de todo el mundo y ha mejorado la experiencia de los usuarios
La fiabilidad del servicio es esencial para adentrarse con éxito en el mercado internacional. Buzzvil puede proporcionar un servicio fiable a sus clientes en cualquier parte del mundo gracias a Akamai Intelligent Platform, una plataforma distribuida globalmente. "La velocidad a la hora de distribuir imágenes tiene un gran impacto en la experiencia del usuario en países donde la infraestructura de telecomunicaciones no está bien consolidada. Al asociarnos con Akamai, podemos ofrecer un servicio óptimo incluso en esos países. Buzzvil es una startup, así que debemos tener muy en cuenta los costes. El hecho de que podamos beneficiarnos de la plataforma global de Akamai a un precio razonable también es una ventaja", afirmó Seo.
Gracias a la fiabilidad de sus servicios, Buzzvil ha conseguido multiplicar por dos sus ingresos anuales. En la actualidad, hay 17 millones de usuarios que utilizan los servicios de Buzzvil en todo el mundo, y la cantidad de usuarios activos al día asciende a un total de 3 millones. Buzzvil opera en 30 países, incluidos Corea, Japón, EE. UU. y Taiwán, y ha asumido el firme compromiso de posicionarse como plataforma multimedia para dispositivos móviles y dejar de dedicarse única y exclusivamente a la prestación de servicios para pantallas de bloqueo.
Acerca de Buzzvil
Buzzvil (www.buzzvil.com) es la mayor plataforma de publicidad para pantallas de bloqueo de dispositivos móviles del mundo; la visión de Buzzvil consiste en optimizar la primera pantalla que ven los usuarios en sus dispositivos móviles para mostrarle multitud de oportunidades, además de ofrecer el máximo valor a los anunciantes y editores. Buzzvil recibió un total de 16 millones por parte de los inversores en las rondas de la serie A y la serie B, y también recibió el premio Best Portfolio Company de SoftBank Ventures en 2015.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.