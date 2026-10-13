Buzzvil alcanza su pico de tráfico en muchos momentos, no solo durante las primeras horas de la mañana o cuando el uso de los teléfonos móviles aumenta considerablemente, sino también en situaciones imprevistas, como en la distribución de mensajes de texto de emergencia. Buzzvil adoptó las soluciones Download Delivery de Akamai para proporcionar un servicio fiable a los usuarios en periodos con mucho tráfico.

Los servicios de pantalla de bloqueo de Buzzvil muestran una imagen a tamaño completo en la pantalla. Los usuarios apenas prestan atención a la pantalla de bloqueo, así que la velocidad a la que se distribuyen las imágenes determina el impacto de los anuncios y el contenido. Si la distribución es lenta, los usuarios no se percatarán de la información que aparezca en la pantalla de bloqueo, lo cual influye negativamente en el efecto de un anuncio en particular. Con la adopción de las soluciones Download Delivery de Akamai, Buzzvil ha conseguido mejorar tanto la comodidad de los usuarios como el impacto de los anuncios, ya que es capaz de distribuir una cantidad mayor de imágenes de forma fiable en poco tiempo, lo que tarda el usuario en desbloquear la pantalla de bloqueo. "Desde que adoptamos las soluciones Download Delivery de Akamai, no hemos tenido problemas con la carga de imágenes. Fuimos capaces de distribuir las imágenes de forma fiable a pesar de los picos de tráfico que se produjeron hace poco debido a la distribución frecuente de mensajes de texto de emergencia, y todo gracias a la solución de Akamai", explicó Seo Ju-eun, CTO y cofundador en Buzzvil.