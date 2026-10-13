Buzzvil wurde 2012 gegründet und ist die erste und größte Sperrbildschirm-Plattform. Sie betreibt „HoneyScreen“ als wichtigste Sperrbildschirm-Belohnungsanwendung sowie „SlideJoy“, die führende Sperrbildschirm-Belohnungsanwendung in Nord- und Südamerika. Buzzvil war das erste Unternehmen, das „BuzzScreen“ auf den Markt brachte, einen SDK-Service, der Drittanbieter-Anwendungen die Möglichkeit bietet, Werbefunktionen auf Sperrbildschirmen bereitzustellen. Buzzvil ist heute in 30 Ländern tätig, darunter Japan und die USA, und arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen in Korea, Japan, den USA, Taiwan, Südostasien und anderen Ländern zusammen. Derzeit verwenden weltweit 17 Millionen Nutzer Buzzvil-Services und die Anzahl der täglich aktiven Nutzer erreicht drei Millionen. Mit dem Ziel, 80 % der globalen mobilen Nutzer in Kunden zu verwandeln, ist Buzzvil bestrebt, sich als mobile Medienplattform zu positionieren.
Die Geschwindigkeit der Bildbereitstellung hat einen großen Einfluss auf das Nutzererlebnis in Ländern, in denen die Telekommunikationsinfrastruktur nicht ausgereift ist. Durch die Partnerschaft mit Akamai, der weltweit größten Cloud-Delivery-Plattform, können wir auch in diesen Ländern zuverlässige Services anbieten.– Seo Ju‑eun, CTO und Mitgründer, Buzzvil
Die Organisation
Die Herausforderung
Die Sperrbildschirmdienste von Buzzvil zeigen ein Bild an, das den gesamten Bildschirm abdeckt. Das bedeutet, dass die Geschwindigkeit der Bildbereitstellung, die sich stark auf das Nutzererlebnis auswirkt, ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Buzzvil-Diensten ist. Buzzvil benötigte daher eine Lösung, um die Bildbereitstellung zu beschleunigen und Services effektiver bereitzustellen – insbesondere in Ländern, in denen die Telekommunikationsinfrastruktur nicht ausgereift ist.
Die Ziele
- Hocheffektive Bereitstellung von Anzeigen und Inhalten mit schnellerem Download von Bildern
- Bereitstellung zuverlässiger Dienstleistungen auf dem globalen Markt
Warum Akamai
Zuverlässige Bildbereitstellung trotz Trafficspitzen – 0 % Ausfallzeit
Buzzvil verzeichnet Trafficspitzen nicht nur in den Morgenstunden, wenn die Nutzung von Mobiltelefonen drastisch zunimmt, sondern auch in unerwarteten Situationen, wie z. B. bei der Versendung von Notfall-SMS. Buzzvil implementierte die Download Delivery Solutions von Akamai, um Nutzern in Situationen mit hohem Trafficaufkommen zuverlässige Dienste bereitzustellen.
Die Sperrbildschirmdienste von Buzzvil zeigen ein Bild an, das den gesamten Bildschirm abdeckt. Nutzer verbringen nur wenig Zeit auf dem Sperrbildschirm, sodass die Geschwindigkeit der Bildbereitstellung die Auswirkungen von Anzeigen und Inhalten bestimmt. Wenn ein Werbebild langsam geladen wird, bemerken Nutzer die Anzeige vielleicht gar nicht, was die Auswirkungen dieser Werbung verringert. Mit der Einführung der Download Delivery Solutions von Akamai hat Buzzvil sowohl die Nutzerfreundlichkeit als auch den Werbeeffekt verbessert, indem eine große Anzahl von Bildern zuverlässig in einem kurzen Zeitraum bereitgestellt werden, wenn der Nutzer vom Sperrbildschirm aus wischt. „Seit der Einführung der Download Delivery Solutions von Akamai hatten wir keinerlei Probleme beim Laden von Bildern. Selbst wenn der Traffic in letzter Zeit durch die häufige Versendung von Notfall-SMS stark anstieg, konnten wir mit der Lösung von Akamai Bilder zuverlässig bereitstellen“, so Seo Ju-eun, CTO und Mitgründer von Buzzvil.
Bietet zuverlässige Services in 30 Ländern weltweit für ein optimales Nutzererlebnis
Die Servicezuverlässigkeit ist für einen erfolgreichen Einstieg in den globalen Markt von entscheidender Bedeutung. Mit der global verteilten Akamai Intelligent Platform kann Buzzvil seinen Kunden überall auf der Welt einen zuverlässigen Service bieten. „Die Geschwindigkeit der Bildbereitstellung hat einen großen Einfluss auf das Nutzererlebnis in Ländern, in denen die Telekommunikationsinfrastruktur nicht ausgereift ist. Durch die Partnerschaft mit Akamai können wir auch in diesen Ländern zuverlässige Services anbieten. Buzzvil ist ein Start‑up, also sind die Kosten ein Faktor, den wir berücksichtigen müssen. Die Tatsache, dass wir zu einem angemessenen Preis von der globalen Plattform von Akamai profitieren können, ist also ebenfalls ein Vorteil“, so Seo.
Aufgrund der Zuverlässigkeit seiner Services konnte Buzzvil seinen Umsatz jedes Jahr verdoppeln. Derzeit verwenden weltweit 17 Millionen Nutzer Buzzvil-Services und die Anzahl der täglich aktiven Nutzer erreicht drei Millionen. Buzzvil ist in 30 Ländern tätig, darunter Korea, Japan, die USA und Taiwan, und verfolgt das Ziel, sich als mobile Medienplattform zu positionieren, die über den Sperrbildschirm-Service hinausgeht.
Über Buzzvil
Buzzvil (www.buzzvil.com) ist die weltweit größte mobile Plattform für Werbung auf dem Sperrbildschirm. Buzzvil verfolgt die Vision, diesen ersten Bildschirm des Mobilgeräts zu optimieren, um Nutzer besser mit der Welt zu vernetzen und den Wert für Werbetreibende und Publisher zu maximieren. Buzzvil erhielt in den Finanzierungsrunden Serie A und B insgesamt 16 Millionen US‑Dollar von globalen Investoren und wurde 2015 von SoftBank Ventures mit dem Preis „Best Portfolio Company“ ausgezeichnet.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.