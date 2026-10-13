Buzzvil verzeichnet Trafficspitzen nicht nur in den Morgenstunden, wenn die Nutzung von Mobiltelefonen drastisch zunimmt, sondern auch in unerwarteten Situationen, wie z. B. bei der Versendung von Notfall-SMS. Buzzvil implementierte die Download Delivery Solutions von Akamai, um Nutzern in Situationen mit hohem Trafficaufkommen zuverlässige Dienste bereitzustellen.

Die Sperrbildschirmdienste von Buzzvil zeigen ein Bild an, das den gesamten Bildschirm abdeckt. Nutzer verbringen nur wenig Zeit auf dem Sperrbildschirm, sodass die Geschwindigkeit der Bildbereitstellung die Auswirkungen von Anzeigen und Inhalten bestimmt. Wenn ein Werbebild langsam geladen wird, bemerken Nutzer die Anzeige vielleicht gar nicht, was die Auswirkungen dieser Werbung verringert. Mit der Einführung der Download Delivery Solutions von Akamai hat Buzzvil sowohl die Nutzerfreundlichkeit als auch den Werbeeffekt verbessert, indem eine große Anzahl von Bildern zuverlässig in einem kurzen Zeitraum bereitgestellt werden, wenn der Nutzer vom Sperrbildschirm aus wischt. „Seit der Einführung der Download Delivery Solutions von Akamai hatten wir keinerlei Probleme beim Laden von Bildern. Selbst wenn der Traffic in letzter Zeit durch die häufige Versendung von Notfall-SMS stark anstieg, konnten wir mit der Lösung von Akamai Bilder zuverlässig bereitstellen“, so Seo Ju-eun, CTO und Mitgründer von Buzzvil.