Educational Testing Service(ETS)는 1947년에 설립된 세계 최대의 민간 비영리 교육 시험 및 평가 기관으로, 교육 평가를 통해 전 세계 모든 사람들을 위한 교육의 품질과 공정성을 개선한다는 미션을 갖고 있습니다. ETS는 180여 개 국가에서 매년 5000만 건 이상의 테스트를 개발, 관리, 채점합니다.
교육 시장은 다른 수많은 업계와 마찬가지로 오프라인에서 온라인으로 빠르게 이동해 왔습니다. ETS는 자사 웹사이트와 애플리케이션의 전송, 보안, 최적화 방식을 지속적으로 발전시키고 있으며 그 변화에 앞장서 왔습니다. 교육용 애플리케이션은 시험 등록과 진행, 시험 관리 및 온라인 작문 평가에 이르기까지 모든 것을 포함합니다.
ETS의 비즈니스 기술 디렉터인 프레드 마노(Fred Manno)는 "현재 ETS의 모든 시스템은 100% 온라인으로 운영됩니다. 몇 년 전 Akamai와 처음 협력을 시작했을 때만 해도 콘텐츠 전송과 성능이 주요 관심사였지만, 온라인에서 사업을 운영하는 모든 기업이 그렇듯이 이제 보안이 최우선 과제가 되었습니다."라고 설명합니다.
"ETS와 Akamai는 비즈니스 요구사항에 적합한 솔루션을 파악하고 개발하겠다는 동일한 열정을 갖고 있습니다. 매우 특별하고 전략적인 관계입니다."— 프레드 마노(Fred Manno), Educational Testing Service 비즈니스 기술 디렉터
온라인 세상의 성장에 맞춰 변화
Educational Testing Service(ETS)는 1947년에 설립된 세계 최대의 민간 비영리 교육 시험 및 평가 기관으로, 교육 평가를 통해 전 세계 모든 사람들을 위한 교육의 품질과 공정성을 개선한다는 미션을 갖고 있습니다. ETS는 180여 개 국가에서 매년 5000만 건 이상의 테스트를 개발, 관리, 채점합니다.
최적의 애플리케이션 성능 보장
ETS가 웹에서 최초로 제공한 애플리케이션은 미국 동부 지역의 한 데이터 센터에 저장되었습니다. 그 중 하나인 온라인 작문 툴은 미국 전역에서 문제 없이 작동했습니다. 그러나 미국 최대 교육구 중 하나인 네바다주 클라크 카운티에서 이 툴을 사용하기 시작하자 툴의 성능이 기대치에 미치지 못했습니다. 동부 지역 사용자와 비교하면 페이지 새로고침 시간이 2배 길었고 용납할 수 없을 정도로 속도가 느렸습니다.
마노는 이에 대해 조사한 결과 모든 문제가 인터넷 지연 시간과 관련이 있으며 통신 사업자가 트래픽을 라우팅할 때 사용하는 방식과 전국적인 IP 홉(hop)이 애플리케이션 성능을 떨어뜨린다는 사실을 파악했습니다.
조사를 마친 후 마노는 Akamai 웹 애플리케이션 가속기(WAA) 서비스를 선택했습니다. ETS는 웹 애플리케이션을 가속하기 위해 서부 지역에 데이터 센터를 여는 대신 WAA를 활용했습니다. 이를 통해 새 데이터센터에 드는 수십만 달러의 비용을 절약하는 동시에 헬프데스크 지원 요청도 90% 줄이고 직원이 네트워크 위치를 모니터링하는 데 쓰는 시간을 줄일 수 있었습니다. 그중 최고의 성과는 전 세계의 사용자 도입률이 높아진 것이었습니다.
최신 보안 문제 해결
이렇듯 만족스러운 결과를 얻게 되자, 마노는 시간의 경과에 따라 발생하는 ETS 사이트 및 애플리케이션의 추가적인 요구사항을 해결하기 위해 지속적으로 Akamai 솔루션을 도입하기 시작했습니다. Akamai Ion이 출시되면서 사용자의 디바이스 유형 및 네트워크 환경에 따라 웹사이트와 애플리케이션 성능을 지능적으로 최적화할 수 있게 되자 ETS는 Akamai Ion을 배포했습니다.
마노가 설명했듯이 보안은 최근 몇 년간 가장 중요한 문제로 대두되었고 온라인의 다른 기업들과 마찬가지로 ETS가 직면한 보안 위협도 증가했습니다. 이를 해결하기 위해 ETS는 기업의 네트워크가 공격받기 전에 공격을 차단하는 여러 Akamai 솔루션을 채택했습니다.
이러한 솔루션에는 Kona Site Defender와 Client Reputation이 포함되는데 최첨단 리스크 분석 엔진을 통해 모든 소스 IP 주소의 점수를 계산하고 악성 클라이언트를 식별할 수 있었습니다. ETS는 추후에 Akamai의 선제적이고 완벽하게 관리되는 보안 서비스인 Managed Kona Site Defender Service로 업그레이드했습니다.
마노는 "Akamai를 통해 Kona를 관리할 수 있기 때문에 규모가 작은 저희 보안팀이 충분한 시간을 갖고 더 급박한 보안 문제에 집중할 수 있습니다."라고 말합니다.
장기적인 관계에서 얻는 혜택
마노가 설명했듯이 ETS는 특정 솔루션을 위해서가 아니라 관계에서 얻는 가치 때문에 계속 Akamai를 선택했습니다. 마노는 "Akamai는 전략적이고 신뢰할 수 있는 파트너라고 생각합니다. 우리는 Akamai의 영업 및 기술 직원과 정기적으로 만나 Akamai 솔루션이 ETS의 요구사항을 어떻게 충족하는지 이해합니다. 언제나 명확하게 소통한다는 사실을 알기 때문에 Akamai의 최신 솔루션도 주저하지 않고 초기에 도입합니다."라고 말합니다.
ETS가 Secure Internet Access Enterprise를 사용하게 된 배경도 이와 같습니다. 이 솔루션은 사용자와 디바이스가 멀웨어, 랜섬웨어 피싱, 데이터 유출과 같은 위협에 노출되지 않고 어디서나 인터넷에 안전하게 접속할 수 있도록 설계되었습니다. 마노는 Akamai와 대화를 하면서 간단한 DNS 설정 변경으로 Secure Internet Access Enterprise를 ETS의 기존 보안 툴에 쉽고 빠르게 추가할 수 있다는 사실을 알게 되었습니다.
마노는 "우리는 Akamai가 이 문제 해결에 도움을 줄 수 있는지 몰랐습니다. 이 사례만 봐도 Akamai와 긴밀한 협력 관계를 유지하는 것이 얼마나 중요한지 알 수 있습니다. Akamai는 최신 요구 사항을 해결하기 위한 솔루션을 계속해서 개발하고 출시하고 있습니다."라고 말합니다.
비즈니스 요구사항 및 글로벌 확장 지원
ETS 사업부 직원들은 Akamai 서비스를 직접 눈으로 볼 수는 없지만 그 가치는 잘 알고 있습니다. 마노에 따르면, 사업부는 ETS 애플리케이션이 모든 주에서 일관성 있게 최적의 성능을 발휘하기 위해 Akamai의 지원이 필요하다는 사실을 이해하고 있습니다. 마노는 "사업부는 사이트와 애플리케이션이 항상 제대로 작동하고 성능이 우수하며 보안 공격을 견뎌내고 있다는 사실을 알고 있습니다. 그리고 이것이 Akamai 덕분이라는 것도 알고 있습니다."라고 설명합니다.
현재까지 ETS는 약 80%에 달하는 애플리케이션의 부하를 Akamai 플랫폼으로 분산해 인프라 요구사항을 줄일 수 있었습니다. 마노는 "특히 애플리케이션을 AWS 클라우드 환경으로 옮기는 과정에서 업무가 편해지고 비용도 절감되었습니다. 디지털 전환을 계속 추진하면서 애플리케이션 히트를 AWS에서 Akamai로 부하 분산하면 훨씬 더 많은 비용을 절감할 수 있을 것이라 기대합니다."라고 말합니다.
또한 Akamai는 ETS가 온라인 작문 툴과 2가지 새로운 시험인 TOEFL®과 TOEIC®을 글로벌 시장으로 자신 있게 확장할 수 있도록 지원하고 있습니다. 마노는 이어서 "다양한 시험 센터를 통해 전 세계적으로 수백만 건의 시험을 제공하고 있기 때문에 해당 위치의 인터넷 연결이 원활한지 항상 확인할 수는 없습니다. 시험 등록이든 실제 응시든, Akamai의 엣지 성능과 경로 최적화는 최종 사용자가 체감하는 성능에 큰 차이를 만듭니다."라고 말합니다.
ETS는 네트워크 보안 강화를 위한 지속적인 노력의 일환으로 Enterprise Application Access를 배포하는 등 Akamai와 협력해 제로 트러스트 보안 모델을 활용할 방안을 계속 모색하고 있습니다. 마노는 "Akamai와의 장기적인 파트너십 덕분에 최신 기술과 트렌드에 대응해 나갈 수 있었던 것에 감사합니다."라고 언급합니다.
텍스트
ETS 소개
ETS는 엄격한 연구를 기반으로 평가를 개발해 전 세계 사람들을 위한 교육의 질과 공정성을 개선하고 있습니다. 교사 인증, 영어 학습, 초등·중등·고등 교육을 위한 맞춤형 솔루션을 제공하고 교육 연구, 분석, 정책 연구를 수행해 개인, 교육 기관, 정부 기관에 서비스를 제공합니다. ETS는 1947년 비영리 단체로 설립되어 전 세계 180여 개국 9000개 이상의 지역에서 TOEFL®과 TOEIC® 시험, GRE® 시험, Praxis Series® 평가를 비롯해 매년 5000만 건 이상의 시험을 개발, 관리, 평가하고 있습니다. www.ets.org
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.