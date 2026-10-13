ETS 사업부 직원들은 Akamai 서비스를 직접 눈으로 볼 수는 없지만 그 가치는 잘 알고 있습니다. 마노에 따르면, 사업부는 ETS 애플리케이션이 모든 주에서 일관성 있게 최적의 성능을 발휘하기 위해 Akamai의 지원이 필요하다는 사실을 이해하고 있습니다. 마노는 "사업부는 사이트와 애플리케이션이 항상 제대로 작동하고 성능이 우수하며 보안 공격을 견뎌내고 있다는 사실을 알고 있습니다. 그리고 이것이 Akamai 덕분이라는 것도 알고 있습니다."라고 설명합니다.

현재까지 ETS는 약 80%에 달하는 애플리케이션의 부하를 Akamai 플랫폼으로 분산해 인프라 요구사항을 줄일 수 있었습니다. 마노는 "특히 애플리케이션을 AWS 클라우드 환경으로 옮기는 과정에서 업무가 편해지고 비용도 절감되었습니다. 디지털 전환을 계속 추진하면서 애플리케이션 히트를 AWS에서 Akamai로 부하 분산하면 훨씬 더 많은 비용을 절감할 수 있을 것이라 기대합니다."라고 말합니다.

또한 Akamai는 ETS가 온라인 작문 툴과 2가지 새로운 시험인 TOEFL®과 TOEIC®을 글로벌 시장으로 자신 있게 확장할 수 있도록 지원하고 있습니다. 마노는 이어서 "다양한 시험 센터를 통해 전 세계적으로 수백만 건의 시험을 제공하고 있기 때문에 해당 위치의 인터넷 연결이 원활한지 항상 확인할 수는 없습니다. 시험 등록이든 실제 응시든, Akamai의 엣지 성능과 경로 최적화는 최종 사용자가 체감하는 성능에 큰 차이를 만듭니다."라고 말합니다.

ETS는 네트워크 보안 강화를 위한 지속적인 노력의 일환으로 Enterprise Application Access를 배포하는 등 Akamai와 협력해 제로 트러스트 보안 모델을 활용할 방안을 계속 모색하고 있습니다. 마노는 "Akamai와의 장기적인 파트너십 덕분에 최신 기술과 트렌드에 대응해 나갈 수 있었던 것에 감사합니다."라고 언급합니다.