Aunque los servicios de Akamai pasen desapercibidos para los empleados de las unidades de negocio de ETS, sí son conscientes del valor que aportan. Según Fred Manno, las unidades de negocio saben que para garantizar el funcionamiento óptimo y homogéneo de las aplicaciones de ETS en cualquier estado deben contar con Akamai. "Las unidades de negocio saben que nuestro sitio y aplicaciones están siempre disponibles, funcionan sin problemas y pueden resistir los ataques. Y saben que esto es gracias a Akamai", continúa.

Hasta la fecha, ETS ha aligerado en un 80 % la carga de sus aplicaciones mediante la migración a la plataforma de Akamai, lo que le permite reducir los requisitos de infraestructura. "Esto hace nuestra vida más sencilla y nos permite reducir los costes, especialmente al trasladar las aplicaciones al entorno de nube de AWS. Incluso esperamos obtener mayores ahorros al descongestionar las llamadas de aplicaciones de AWS a Akamai como parte de nuestra continua transformación digital", señala Fred Manno.

Akamai también permite a ETS expandir con confianza la presencia en el extranjero de su herramienta de escritura online y dos nuevas pruebas: TOEFL® y TOEIC®. "Realizamos millones de pruebas de este tipo en todo el mundo a través de diversos centros y no siempre podemos garantizar la conectividad a Internet en ellos. Tanto si se trata de permitir el registro para realizar las pruebas como la realización de estas, el rendimiento en el borde de Internet y la optimización de rutas de Akamai marcan una gran diferencia en los resultados que observan los usuarios finales", continúa.

ETS sigue evaluando formas de trabajar con Akamai para aprovechar el modelo de seguridad Zero Trust, así como para implementar Enterprise Application Access como parte de su compromiso continuo con la seguridad de la red. "Somos conscientes de que nuestra asociación a largo plazo con Akamai nos ha permitido seguir el ritmo a las últimas tecnologías y tendencias", concluye Manno.