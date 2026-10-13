Fundada en 1947, Educational Testing Service (ETS) es la organización privada sin ánimo de lucro más grande del mundo para la realización de pruebas educativas y evaluaciones. Su misión consiste en mejorar la calidad y la igualdad en la educación de todas las personas del mundo a través de sus evaluaciones. ETS desarrolla, administra y puntúa más de 50 millones de pruebas al año en más de 180 países.
Al igual que ocurre en otros muchos sectores, el mercado educativo ha pasado en poco tiempo del lápiz y papel al entorno online. Para mantenerse siempre a la vanguardia, ETS desarrolla constantemente los métodos que usa para ofrecer, proteger y optimizar su sitio web y sus aplicaciones. Estas aplicaciones educativas abarcan todo, desde el registro y la entrega de las pruebas hasta su gestión y la evaluación de escritura online.
Según Fred Manno, director de Tecnología empresarial de ETS, "Tenemos una presencia totalmente online. Aunque la distribución y el rendimiento del contenido eran nuestro principal objetivo cuando comenzamos a trabajar con Akamai hace años, la seguridad se ha convertido en una prioridad importante, como para cualquier empresa que ofrezca servicios en Internet".
"ETS y Akamai comparten su pasión por identificar y desarrollar las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de nuestra empresa. Hablamos de una relación verdaderamente especial y estratégica".— Fred Manno, director de Tecnología empresarial, Educational Testing Service
Evolucionar para seguir el ritmo a un entorno cada vez más online
Fundada en 1947, Educational Testing Service (ETS) es la organización privada sin ánimo de lucro más grande del mundo para la realización de pruebas educativas y evaluaciones. Su misión consiste en mejorar la calidad y la igualdad en la educación de todas las personas del mundo a través de sus evaluaciones. ETS desarrolla, administra y puntúa más de 50 millones de pruebas al año en más de 180 países.
Primera en garantizar un rendimiento óptimo de las aplicaciones
Las primeras aplicaciones que ETS ofreció a través de Internet se alojaban en un centro de datos de la costa oriental de Estados Unidos. Una de ellas, la herramienta de escritura online, había funcionado bien en todo el país. Sin embargo, cuando el distrito escolar del condado de Clark, en Nevada, uno de los más grandes del país, comenzó a utilizarla, el rendimiento no fue el esperado. Las páginas tardaban el doble de tiempo en actualizarse que las de los usuarios de la costa oriental, por lo que la herramienta registraba un rendimiento inaceptablemente lento.
Fred Manno hizo sus deberes y descubrió todos los problemas asociados a la latencia de Internet, incluido el modo en que la IP saltaba de un país a otro, así como las tácticas que utilizan los proveedores de telecomunicaciones para dirigir el tráfico y que podían ralentizar el rendimiento de las aplicaciones.
Tras llevar a cabo las investigaciones debidas, Fred Manno optó por el servicio Web Application Accelerator (WAA) de Akamai. En lugar de abrir un centro de datos en la costa oeste de EE. UU., ETS aprovechó las prestaciones de WAA para acelerar sus aplicaciones web. Esto permitió a ETS ahorrar cientos de miles de dólares en costes en nuevos centros de datos, al tiempo que disminuía el número de llamadas al servicio de asistencia técnica en un 90 % y se reducía el tiempo que el personal dedicaba a supervisar las ubicaciones de la red. Y lo mejor de todo es que incrementó la adopción por parte de los usuarios en todo el mundo.
Hacer frente a los problemas de seguridad más recientes
Teniendo en cuenta estos impresionantes resultados, es normal que Fred Manno continuara confiando en Akamai para dar respuesta a otras exigencias en los sitios y aplicaciones de ETS con el paso del tiempo. ETS implementó Akamai Ion cuando estuvo disponible para optimizar de forma inteligente el rendimiento del sitio web y las aplicaciones en función del tipo de dispositivo y las condiciones de la red del usuario.
Como ha explicado Manno, la seguridad ha sido el principal problema en los últimos años. Al igual que ocurre en otras organizaciones de servicios online, ETS ha experimentado un aumento del número de amenazas de seguridad. Por ello, ha adoptado una serie de soluciones de Akamai que permiten mitigar los ataques antes de que afecten a la red de la organización.
Entre estas soluciones se incluyen Kona Site Defender y Client Reputation, que ofrecen a ETS un motor de análisis de riesgos patentado de última generación para calcular una puntuación para cada dirección IP de origen y, de esta forma, poder identificar clientes maliciosos. Con el tiempo, ETS se pasó a Managed Kona Site Defender, el servicio de seguridad proactivo y totalmente gestionado de Akamai.
"Contar con la ayuda de Akamai para gestionar Kona nos permite liberar a nuestro reducido equipo, que puede centrarse en problemas de seguridad más urgentes", apunta Fred Manno.
Ventajas de una relación a largo plazo
Tal y como explica Manno, ETS ha recurrido una y otra vez a Akamai no por una solución concreta, sino por el valor que aporta la relación. "Consideramos a Akamai como un partner estratégico y de confianza. Nos reunimos de forma habitual con su personal técnico y comercial para entender cómo se adaptan sus soluciones a nuestras necesidades. La comunicación clara y honesta que caracteriza en todo momento nuestra relación con Akamai nos permite despejar toda duda a la hora de ser los primeros en adoptar sus últimas soluciones".
Así fue precisamente cómo ETS comenzó a utilizar Secure Internet Access Enterprise. Esta solución se ha diseñado para que ETS pueda garantizar una conexión segura a Internet a todos los usuarios y dispositivos, desde cualquier ubicación y sin que la organización quede expuesta a amenazas como malware, phishing, ransomware y exfiltración de datos. En las conversaciones con Akamai, Fred Manno descubrió que Secure Internet Access Enterprise se podía incorporar de forma rápida y fácil a las herramientas de seguridad existentes de ETS con un simple cambio de configuración de DNS.
"No éramos conscientes de que Akamai podía ayudarnos a resolver el problema, de ahí que sea tan importante mantener una relación de trabajo estrecha con ellos. La empresa desarrolla y lanza continuamente soluciones para dar respuesta a las nuevas necesidades", indica Fred Manno.
Al servicio de las necesidades empresariales y la expansión global
Aunque los servicios de Akamai pasen desapercibidos para los empleados de las unidades de negocio de ETS, sí son conscientes del valor que aportan. Según Fred Manno, las unidades de negocio saben que para garantizar el funcionamiento óptimo y homogéneo de las aplicaciones de ETS en cualquier estado deben contar con Akamai. "Las unidades de negocio saben que nuestro sitio y aplicaciones están siempre disponibles, funcionan sin problemas y pueden resistir los ataques. Y saben que esto es gracias a Akamai", continúa.
Hasta la fecha, ETS ha aligerado en un 80 % la carga de sus aplicaciones mediante la migración a la plataforma de Akamai, lo que le permite reducir los requisitos de infraestructura. "Esto hace nuestra vida más sencilla y nos permite reducir los costes, especialmente al trasladar las aplicaciones al entorno de nube de AWS. Incluso esperamos obtener mayores ahorros al descongestionar las llamadas de aplicaciones de AWS a Akamai como parte de nuestra continua transformación digital", señala Fred Manno.
Akamai también permite a ETS expandir con confianza la presencia en el extranjero de su herramienta de escritura online y dos nuevas pruebas: TOEFL® y TOEIC®. "Realizamos millones de pruebas de este tipo en todo el mundo a través de diversos centros y no siempre podemos garantizar la conectividad a Internet en ellos. Tanto si se trata de permitir el registro para realizar las pruebas como la realización de estas, el rendimiento en el borde de Internet y la optimización de rutas de Akamai marcan una gran diferencia en los resultados que observan los usuarios finales", continúa.
ETS sigue evaluando formas de trabajar con Akamai para aprovechar el modelo de seguridad Zero Trust, así como para implementar Enterprise Application Access como parte de su compromiso continuo con la seguridad de la red. "Somos conscientes de que nuestra asociación a largo plazo con Akamai nos ha permitido seguir el ritmo a las últimas tecnologías y tendencias", concluye Manno.
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Acerca de ETS
En ETS, mejoramos la calidad y la igualdad de acceso a la educación de personas de todo el mundo mediante la creación de evaluaciones basadas en investigaciones rigurosas. ETS ofrece a particulares, instituciones educativas y organismos gubernamentales soluciones personalizadas para la certificación de profesores, el aprendizaje del idioma inglés y la educación primaria, secundaria y superior, así como estudios de investigación, análisis y políticas en el ámbito de la educación. Fundada como una organización sin ánimo de lucro en 1947, ETS desarrolla, administra y puntúa anualmente más de 50 millones de pruebas, incluidas las pruebas TOEFL® y TOEIC®, las pruebas GRE® y las evaluaciones de The Praxis Series® en más de 180 países y 9000 centros de todo el mundo. www.ets.org
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.