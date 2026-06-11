Die Godrej Industries Group ist ein diversifizierter Konzern und wir sind über mehrere Geschäftsbereiche verteilt. Wir sind in der Immobilienbranche und im Bereich der Verbrauchsgüter tätig. Wir sind auch in der Finanzbranche tätig und betreuen weltweit rund 1,1 Milliarden Kunden.



Wir sind ständig auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner, der uns in Bezug auf unsere Anforderungen an die Cybersicherheit unterstützen kann. Und hier spielt Akamai meiner Meinung nach eine sehr wichtige Rolle, da es uns eine umfassende Kombination an Lösungen bietet. Das ist genau das, was wir bei einem Partner suchen. Wir verwenden derzeit die Mikrosegmentierungslösung Guardicore von Akamai, um unsere Cybersicherheit zu verbessern.



Wir verwenden WAF-Lösungen und wir sind dabei, die API-Sicherheitslösungen zu evaluieren.



Die Mikrosegmentierung ist einer der sehr wichtigen Bereiche, wenn es um die gesamte Cybersicherheitsarchitektur geht. Sie ist die letzte Verteidigungslinie. In unserer Umgebung kamen in den letzten drei Jahren bereits bestimmte Lösungen zum Einsatz.



Wir haben jedoch festgestellt, dass es viele Störungen gab, da keine andere Lösung die Art von Granularität bietet, die Guardicore bereitstellen kann. Sobald Sie sie implementieren, wechselt sie in den Schutzmodus, sodass Sie nicht wirklich warten müssen, um die Lösung zu schützen.



Und dann die einfache Bedienung. Unser eigenes Team konnte die Lösung erlernen, und kann sie nun selbst verwalten, ohne vom ursprünglichen Lieferanten abhängig zu sein. Alle Herausforderungen, die wir in Bezug auf Skalierbarkeit und die detaillierte Analyse des East-West-Traffics hatten, wurden gelöst, und so hat sich die Beziehung im Laufe der Jahre weiterentwickelt.



In Bezug auf die Bereitstellung von WAF haben wir bisher mehr als 300 Anwendungen geschützt. Die Auswirkungen der WAF, von Guardicore und den verschiedenen Lösungen, die wir verwenden, spiegeln sich schließlich in der Verfügbarkeit wider. Und in den letzten sechs Monaten oder im letzten Jahr, in dem wir die Lösungen verwendet haben, Es gab keine Störungen bei unseren Anwendungen, obwohl wir viele Versuche beobachten, die ständig unternommen werden.



Wir arbeiten kontinuierlich mit dem Akamai-Team zusammen und nutzen zuverlässige Produkte. Es ist insgesamt eine freundliche Beziehung. Wann immer wir Unterstützung benötigen, ist jemand verfügbar und motiviert, mit unserem Team gemeinsam Lösungen für unsere geschäftlichen Herausforderungen zu finden.