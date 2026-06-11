O Godrej Industries Group é um conglomerado diversificado, e trabalhamos com diversos segmentos. Atuamos no setor imobiliário e de produtos de consumo. Também atuamos em finanças e atendemos cerca de 1,1 bilhão de clientes em todo o mundo.



Estamos sempre buscando parceiros confiáveis que possam nos ajudar com nossos requisitos de segurança cibernética. Pensando nisso, acho que a Akamai desempenha um papel muito importante, porque oferece um conjunto de soluções que realmente funcionam, e é isso que analisamos quando nos envolvemos com qualquer parceiro. Das várias soluções de segurança cibernética que a Akamai oferece, atualmente usamos a microssegmentação Guardicore.



Estamos usando soluções de WAF e estamos no processo de avaliação das soluções de segurança de APIs.



A microssegmentação é uma das áreas muito importantes quando se trata da arquitetura geral de segurança cibernética. É o tipo de última linha de defesa. Em nosso ambiente, já usamos certas soluções nos últimos três anos.



Mas o que descobrimos foi que houve muitas interrupções porque o tipo de granularidade que talvez a Guardicore forneça no mercado, nenhuma outra solução oferece. Assim que você a implementa, ela entra no modo de proteção, então você nem precisa agir.



E há também a facilidade operacional. Nossa própria equipe foi capaz de aprender a solução, e agora é ela que a gerencia sem dependência. Todos os desafios que tivemos em termos de escalabilidade, de obter uma análise muito detalhada do tráfego leste-oeste, tudo isso foi resolvido, e é assim que a relação evoluiu ao longo dos anos.



Em termos de implantação do WAF, até agora protegemos mais de 300 aplicações. O impacto do WAF e da Guardicore e de várias soluções que estamos usando finalmente se reflete no tempo de atividade. Nesse sentido, pensando nos últimos seis meses ou no último ano que nós os usamos, não houve nenhuma interrupção em nenhuma de nossas aplicações, apesar do fato de que vemos muitas tentativas continuamente.



Estamos constantemente trabalhando junto com a equipe da Akamai, e é um conjunto confiável de produtos que estamos usando. E, no geral, temos um relacionamento amigável sempre que há necessidade de entrar em contato: todos estão disponíveis para encontrar soluções, para trabalhar com nossa equipe e resolver qualquer uma de nossas questões corporativas.