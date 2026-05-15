Fort d'un héritage de 128 ans au service de 1,1 milliard de clients, Godrej Industries Group s'est transformé en un écosystème connecté. De l'ERP et du CRM aux outils et applications mobiles de l'Industrie 4.0, la technologie est au cœur de toutes les activités de l'entreprise.

La cybersécurité est ainsi devenue le pilier de sa transition digitale. « La cybersécurité n'est pas qu'une fonction informatique : elle est intégrée à notre activité », explique Satyavrat Mishra, directeur informatique et RSSI.

Le modèle de défense multicouche de Godrej s'appuie sur les normes du National Institute of Standards and Technology (NIST) et ISO 27001. Avec Akamai, cette stratégie s'est transformée en un cadre unifié et résilient couvrant les couches réseau, cloud et applicatives. Première étape : sécuriser le trafic est-ouest.

