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Linen Chest, 이미지 용량 문제를 해결해 판매량 증대

Linen Chest는 Akamai Image & Video Manager 솔루션으로 성능을 한층 개선하고 구매 전환율 19% 증가 등의 탁월한 성과를 올렸습니다.

Linen Chest 로고

위치

캐나다 퀘벡주 라발 https://www.linenchest.com/

업종

커머스

주요 효과

  • 이미지 용량 및 전송 트래픽 감소
  • 로딩 속도가 3초 미만인 모바일 사용자 증가
  • 웹 이미지를 준비하는 데 걸리는 시간 감소

제품

Image & Video Manager
사례 연구 다운로드
리아즈 파리드(Riaz Faride), Linen Chest

가정용 제품 유통업체 Linen Chest의 이커머스 담당 디렉터 리아즈 파리드(Rias Faride)는 재직 초기부터 난관에 봉착했습니다. 담당하는 사이트의 페이지 로딩 속도가 지역별로 6~30초나 걸렸기 때문입니다. Linen Chest의 사이트는 용량이 너무 컸고 이미지를 오리진에서 호스팅했으며 코드 수정과 최적화를 한 번도 수행하지 않았습니다. 리아즈는 빠르게 조치를 취해야 한다고 생각했습니다.

"업무 첫날부터 바로 개선 작업에 착수해야 했습니다. 뭔가를 시험해 볼 시간도 없었습니다."

프로그래머 출신인 리아즈는 이커머스 웹사이트의 성능이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 리아즈는 사이트 성능과 구매 전환율이 비례한다고 생각했습니다.

"고객을 만족시키려면 페이지 로딩이 2~3초 이내에 완료되어야 합니다. 고객은 로딩 속도가 빠르면 사이트에 더 오래 머무르고 그만큼 페이지 뷰가 증가하며 페이지 뷰가 증가하면 당연히 판매량도 올라갑니다."

이커머스 업계 경험이 풍부한 리아즈는 고품질 이미지가 온라인 쇼핑객을 끌어들이는 데 효과적이지만 웹 성능을 저하시킬 수 있음을 잘 알고 있었습니다. 리아즈는 Linen Chest의 이미지 전략을 평가하던 당시, 클라우드 기반 이미지 최적화 솔루션을 활용해 웹 성능을 높일 수 있다는 결론을 내렸습니다. 따라서 리아즈는 Akamai에 연락해 지원을 요청했습니다.

"이전 회사에서 유통업체가 Akamai 플랫폼의 성능과 Akamai 플랫폼을 다양한 방식으로 활용하는 과정을 직접 확인했습니다. 그래서 큰 고민 없이 바로 Akamai에 연락했고, 제가 원하던 결과를 얻었습니다."

Linen Chest는 Akamai의 Image & Video Manager로 워크플로우를 간소화하고, 운영 관리를 자동화하고, 전송 작업을 최적화하고, 웹 이미지를 부하 분산함으로써 페이지 용량과 성능 문제를 해결했습니다.

"이제 고객에게 지연이 발생할 걱정 없이 두 배 높은 해상도의 고품질 이미지를 제공할 수 있습니다."

워크플로우 이외에도 많은 부분에서 효과가 나타났습니다. Linen Chest는 성능 저하 없이 품질을 높여 페이지 용량을 줄이고 더 빠른 속도로 페이지를 전송할 수 있었습니다. 다양한 지표에서 사이트 성능 향상 효과가 나타났고, 성능을 향상시키면 사업 성과도 크게 개선된다는 리아즈의 생각이 입증되었습니다.

"새로운 트래픽 추가 없이도 페이지뷰, 세션 수, 구매 전환율이 늘어났고 사용자 참여율도 상승되었습니다. Akamai와 Image Manager의 성능이 중요한 역할을 했습니다."

이미지 품질과 성능을 최대한 유지하면서 이미지를 최적화하면 웹사이트와 모바일 앱의 사용자 경험도 개선됩니다. 이미지가 자동으로 최적화되어 이미지 준비 작업 시간뿐만 아니라 이미지 생성·변환에 들어가는 비용과 노력이 줄어들고 출시 시간도 단축됩니다. 이미지 저장과 전송이 클라우드에서 이루어짐으로써 스토리지 비용이 절약되며, 실제 사용자 데이터를 활용해 모든 최종 사용자에게 우수한 품질의 이미지를 지능적으로 전송할 수 있습니다.

이미지의 차이

과거: 하나의 "마스터" 이미지를 사용해 수작업으로 이미지를 자르고 크기를 조정했습니다.

현재: Image & Video Manager가 다양한 크기와 버전의 이미지를 자동으로 생성해 다양한 마케팅 자료와 제품 이미지로 활용할 수 있게 되었고 작업량과 인적 오류도 줄었습니다.

과거: CMYK 이미지를 RGB 이미지로 수동 변환하는 데 지나치게 많은 시간이 소요되어 Chrome 브라우저용 WebP 이미지 파일을 생성할 시간이 부족했습니다.
현재: Image & Video Manager에서 색상 변환과 파일 포맷 요청이 자동으로 처리됩니다.

과거: 고용량 이미지를 오리진에서 호스팅해 업로더로 로딩했기 때문에 속도가 느렸고 모바일·태블릿 디바이스 사용자에게 적합한 크기로 조정되지 않았습니다.
현재: Akamai NetStorage에서 이미지를 호스팅해 오리진에 대한 요청 수를 크게 줄이고 부하 분산 수준을 향상시켰습니다. 또한 이미지 크기를 요청 디바이스에서 볼 수 있는 화면 영역에 맞춰 자동으로 조정합니다.

과거: 고객측, 특히 모바일 디바이스에서 이미지 로딩이 지연되지 않게 하기 위해 크리에이티브팀이 원하는 높은 해상도의 이미지를 사용하지 못하고 이미지를 높은 비율로 압축·축소해야 했습니다.
현재: Image & Video Manager의 체감 품질 알고리즘(Perceptual Quality Algorithm)은 체감 품질을 유지하면서 트래픽을 줄여주므로 모바일 디바이스 사용자가 성능 제약 없이 고용량 이미지를 수신할 수 있고, 제작팀은 높은 해상도의 화면에 맞게 이미지를 두 배 높은 해상도로 제공할 수 있게 되었습니다.

Akamai 소개

Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.

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