가정용 제품 유통업체 Linen Chest의 이커머스 담당 디렉터 리아즈 파리드(Rias Faride)는 재직 초기부터 난관에 봉착했습니다. 담당하는 사이트의 페이지 로딩 속도가 지역별로 6~30초나 걸렸기 때문입니다. Linen Chest의 사이트는 용량이 너무 컸고 이미지를 오리진에서 호스팅했으며 코드 수정과 최적화를 한 번도 수행하지 않았습니다. 리아즈는 빠르게 조치를 취해야 한다고 생각했습니다.

"업무 첫날부터 바로 개선 작업에 착수해야 했습니다. 뭔가를 시험해 볼 시간도 없었습니다."

프로그래머 출신인 리아즈는 이커머스 웹사이트의 성능이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 리아즈는 사이트 성능과 구매 전환율이 비례한다고 생각했습니다.

"고객을 만족시키려면 페이지 로딩이 2~3초 이내에 완료되어야 합니다. 고객은 로딩 속도가 빠르면 사이트에 더 오래 머무르고 그만큼 페이지 뷰가 증가하며 페이지 뷰가 증가하면 당연히 판매량도 올라갑니다."

이커머스 업계 경험이 풍부한 리아즈는 고품질 이미지가 온라인 쇼핑객을 끌어들이는 데 효과적이지만 웹 성능을 저하시킬 수 있음을 잘 알고 있었습니다. 리아즈는 Linen Chest의 이미지 전략을 평가하던 당시, 클라우드 기반 이미지 최적화 솔루션을 활용해 웹 성능을 높일 수 있다는 결론을 내렸습니다. 따라서 리아즈는 Akamai에 연락해 지원을 요청했습니다.

"이전 회사에서 유통업체가 Akamai 플랫폼의 성능과 Akamai 플랫폼을 다양한 방식으로 활용하는 과정을 직접 확인했습니다. 그래서 큰 고민 없이 바로 Akamai에 연락했고, 제가 원하던 결과를 얻었습니다."

Linen Chest는 Akamai의 Image & Video Manager로 워크플로우를 간소화하고, 운영 관리를 자동화하고, 전송 작업을 최적화하고, 웹 이미지를 부하 분산함으로써 페이지 용량과 성능 문제를 해결했습니다.

"이제 고객에게 지연이 발생할 걱정 없이 두 배 높은 해상도의 고품질 이미지를 제공할 수 있습니다."

워크플로우 이외에도 많은 부분에서 효과가 나타났습니다. Linen Chest는 성능 저하 없이 품질을 높여 페이지 용량을 줄이고 더 빠른 속도로 페이지를 전송할 수 있었습니다. 다양한 지표에서 사이트 성능 향상 효과가 나타났고, 성능을 향상시키면 사업 성과도 크게 개선된다는 리아즈의 생각이 입증되었습니다.

"새로운 트래픽 추가 없이도 페이지뷰, 세션 수, 구매 전환율이 늘어났고 사용자 참여율도 상승되었습니다. Akamai와 Image Manager의 성능이 중요한 역할을 했습니다."

이미지 품질과 성능을 최대한 유지하면서 이미지를 최적화하면 웹사이트와 모바일 앱의 사용자 경험도 개선됩니다. 이미지가 자동으로 최적화되어 이미지 준비 작업 시간뿐만 아니라 이미지 생성·변환에 들어가는 비용과 노력이 줄어들고 출시 시간도 단축됩니다. 이미지 저장과 전송이 클라우드에서 이루어짐으로써 스토리지 비용이 절약되며, 실제 사용자 데이터를 활용해 모든 최종 사용자에게 우수한 품질의 이미지를 지능적으로 전송할 수 있습니다.