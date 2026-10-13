Riaz Faride氏は、家庭用品の小売企業であるLinen Chest社のEコマースディレクターに就任した当時、すぐに大きな課題に直面しました。担当するサイトのページ読み込み時間が6～30秒もかかっていることがわかったのです。Linen Chestのサイトはとても重く、画像はオリジンに置かれていました。また、コードのリファクタリングは行われておらず、最適化が必要でした。何らかの変更を行って高速化する必要があることは確実でした。

「着任したその日からすぐに取り組む必要がありました。試行錯誤の時間はありませんでした」

かつてプログラマーをしていたこともある同氏は、EコマースWebサイトにとってパフォーマンスがいかに重要であるかをよく知っていました。パフォーマンスが良ければ良いほど、コンバージョン率も高くなります。

「お客様にとっては2～3秒でページが表示されることが重要なのです。これが達成されれば、サイト内をもっと長く閲覧していただける可能性が高くなり、セッション数も増えます。セッション数の増加は売り上げの拡大につながります」

高品質の画像はオンラインショッピングユーザーの関心を引き付けるために効果的である一方、Webパフォーマンスの足かせにもなります。Eコマースの豊富な経験を持つFaride氏はこのことを熟知していました。Linen Chestの画像戦略を調べたところ、クラウド方式の画像最適化ソリューションを活用すれば、Webパフォーマンスが改善されると思われる箇所がいくつか明らかになりました。さて同氏は次に何をしたでしょうか。Akamaiに協力を依頼しました。

「以前勤めていた会社では、Akamaiをプラットフォームとして利用していたので、Akamaiが小売業にもたらす効果はよく知っていました。ですから、特に迷うこともなくAkamaiに連絡し、Akamaiは私の判断が正しかったことを証明してくれました」

AkamaiのImage & Video Managerを活用することで、ワークフローの合理化、作成および管理の自動化、配信の最適化、Web画像のオフロードが可能となり、ページの重さとパフォーマンスの問題を解決することができました。

「今では、お客様側での遅延を心配することなく、2倍の解像度の高品質画像を提供できます」

影響はワークフローにとどまりません。妥協することなく質を高めることで、軽量かつ高速のページ配信が可能となりました。その結果、さまざまな指標でサイトのパフォーマンスが向上しました。パフォーマンスが向上すればビジネス面でも大きな成果が得られるというFaride氏の考えが実証されたのです。

「新たにトラフィックを追加しなくても、エンゲージメントが向上し、ページビュー、セッション数、コンバージョンが改善しました。AkamaiとImage Managerの機能は、この改善に大きな役割を果たしてくれました」

視覚的な品質とパフォーマンスを最大化すれば、Webサイトやモバイルアプリでのエンドユーザーの体験が改善されます。自動化された最適化によって、画像の準備に要する時間が短縮。画像の作成と変換にかかるコストと手間が軽減することで、市場投入までの時間も短縮されます。クラウドを利用して画像を保存し配信するため、保存コストも軽減。実際のユーザーデータを活用することで、すべてのエンドユーザーに最適な画像をインテリジェントに配信できます。