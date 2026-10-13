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Linen Chestが画像負荷の課題を解決することで売上を拡大

AkamaiのImage & Video Managerソリューションは、Linen Chestに優れたパフォーマンスと優れた成果をもたらし、コンバージョン率を19%向上させました。

Linen Chestのロゴ

所在地

カナダ、ケベック州ラヴァル https://www.linenchest.com/

業種

コマース

主な効果

  • 画像のデータ容量と配信バイト数を削減
  • 読み込み時間が3秒未満のモバイルユーザーが増加
  • Webの画像作成にかかる時間を短縮

製品

Image & Video Manager
ケーススタディをダウンロード
Riaz Faride氏、Linen Chest

Riaz Faride氏は、家庭用品の小売企業であるLinen Chest社のEコマースディレクターに就任した当時、すぐに大きな課題に直面しました。担当するサイトのページ読み込み時間が6～30秒もかかっていることがわかったのです。Linen Chestのサイトはとても重く、画像はオリジンに置かれていました。また、コードのリファクタリングは行われておらず、最適化が必要でした。何らかの変更を行って高速化する必要があることは確実でした。

「着任したその日からすぐに取り組む必要がありました。試行錯誤の時間はありませんでした」

かつてプログラマーをしていたこともある同氏は、EコマースWebサイトにとってパフォーマンスがいかに重要であるかをよく知っていました。パフォーマンスが良ければ良いほど、コンバージョン率も高くなります。

「お客様にとっては2～3秒でページが表示されることが重要なのです。これが達成されれば、サイト内をもっと長く閲覧していただける可能性が高くなり、セッション数も増えます。セッション数の増加は売り上げの拡大につながります」

高品質の画像はオンラインショッピングユーザーの関心を引き付けるために効果的である一方、Webパフォーマンスの足かせにもなります。Eコマースの豊富な経験を持つFaride氏はこのことを熟知していました。Linen Chestの画像戦略を調べたところ、クラウド方式の画像最適化ソリューションを活用すれば、Webパフォーマンスが改善されると思われる箇所がいくつか明らかになりました。さて同氏は次に何をしたでしょうか。Akamaiに協力を依頼しました。

「以前勤めていた会社では、Akamaiをプラットフォームとして利用していたので、Akamaiが小売業にもたらす効果はよく知っていました。ですから、特に迷うこともなくAkamaiに連絡し、Akamaiは私の判断が正しかったことを証明してくれました」

AkamaiのImage & Video Managerを活用することで、ワークフローの合理化、作成および管理の自動化、配信の最適化、Web画像のオフロードが可能となり、ページの重さとパフォーマンスの問題を解決することができました。

「今では、お客様側での遅延を心配することなく、2倍の解像度の高品質画像を提供できます」

影響はワークフローにとどまりません。妥協することなく質を高めることで、軽量かつ高速のページ配信が可能となりました。その結果、さまざまな指標でサイトのパフォーマンスが向上しました。パフォーマンスが向上すればビジネス面でも大きな成果が得られるというFaride氏の考えが実証されたのです。

「新たにトラフィックを追加しなくても、エンゲージメントが向上し、ページビュー、セッション数、コンバージョンが改善しました。AkamaiとImage Managerの機能は、この改善に大きな役割を果たしてくれました」

視覚的な品質とパフォーマンスを最大化すれば、Webサイトやモバイルアプリでのエンドユーザーの体験が改善されます。自動化された最適化によって、画像の準備に要する時間が短縮。画像の作成と変換にかかるコストと手間が軽減することで、市場投入までの時間も短縮されます。クラウドを利用して画像を保存し配信するため、保存コストも軽減。実際のユーザーデータを活用することで、すべてのエンドユーザーに最適な画像をインテリジェントに配信できます。

画像の変化

当時：1つの「マスター」画像からの画像のトリミングやリサイズは手動で処理。

現在：マーケティング画像や商品画像は、Image & Video Managerが複数のサイズとバリアントを自動作成。時間と労力が節約され、人的ミスも減少しました。

当時：CMYK画像からRGB画像への変換は手動で処理。Linen Chest社内ではChromeブラウザー用に別のWebP画像ファイルを作成できませんでした。
現在：色の変換やファイルフォーマットに必要な処理はImage & Video Managerで自動化。

当時：オリジンに保存されている重い画像がアップローダーに読み込まれるため、速度が低下。ユーザーがモバイル機器やタブレットを使用して購入する場合、画像が最適なサイズに調整されていませんでした。
現在：画像はAkamaiのNetStorageに保存されているため、オリジンへのリクエストが大幅に減少。負荷が大きく軽減されました。画像はリクエスト側デバイスの表示可能領域に応じて自動的にリサイズされます。

当時：お客様側（特にモバイルデバイス）での画像表示の遅延を防ぐために、コンテンツの大幅な圧縮が必要。画像サイズを縮小せざるを得ないため、お客様が求める鮮明で高解像度の画像は使用できませんでした。
現在：Image & Video Managerの知覚品質アルゴリズムにより、認識される画像品質に影響を及ぼすことなくバイト数を削減。モバイルユーザーもパフォーマンスの低下なく多彩な画像を受信できるうえ、ユーザー側の画面のピクセル密度が高ければ、2倍の解像度の画像を配信できます。

Akamaiについて

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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