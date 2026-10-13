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Linen Chest relève le défi du poids des images pour accélérer ses ventes

La solution Image & Video Manager d'Akamai a été synonyme de performances et de résultats supérieurs pour Linen Chest, qui a notamment vu ses taux de conversion monter en flèche (+ 19 %).

Logo Linen Chest

Localisation géographique

Laval, Québec, Canada https://www.linenchest.com/

Secteur

Commerce

Principaux impacts

  • Réduction du poids des images et des octets diffusés
  • Augmentation du nombre d'utilisateurs mobiles, ces derniers bénéficiant de temps de chargement inférieurs à 3 secondes
  • Réduction du temps consacré à la préparation des images pour leur diffusion sur le Web

Produits

Image & Video Manager
Télécharger l'étude de cas
Riaz Faride, Linen Chest

Au cours de sa carrière comme Directeur de l'e-commerce chez Linen Chest (spécialiste des articles pour la maison et de décoration), Riaz Faride s'est retrouvé dès le départ confronté à un défi de taille. Il était en charge d'un site dont les pages avaient un temps de chargement qui oscillait entre 6 et 30 secondes. Le site de Linen Chest était très lourd, les images étaient hébergées au point d'origine, et le code n'avait jamais été repensé et avait besoin d'optimisation. Riaz savait qu'il devait procéder à des changements, et ce rapidement.

« Dès mon premier jour, j'ai été obligé de démarrer au quart de tour. Je n'avais pas le temps de mener des expériences. »

En tant qu'ancien programmeur, Riaz connaissait l'importance des performances pour un site Web d'e-commerce, car de meilleures performances augmentent le taux de conversion.

« Les clients doivent pouvoir charger une page en 2 ou 3 secondes. Si l'on peut atteindre cet objectif, ils navigueront plus longtemps sur le site, ce qui engendrera davantage de sessions. Et qui dit plus de sessions, dit plus de ventes. »

Fort de son expérience avérée dans le domaine de l'e-commerce, Riaz était conscient que des images de haute qualité permettaient d'attirer de manière efficace les acheteurs en ligne, mais représentaient un frein aux performances Web. En évaluant la stratégie de gestion des images de Linen Chest, Riaz a découvert plusieurs endroits où les performances Web pouvaient être améliorées grâce à une solution d'optimisation des images dans le cloud. Qu'a-t-il donc fait ensuite ? Il a demandé l'aide d'Akamai.

« Dans mon ancienne entreprise, j'ai vu ce dont Akamai était capable en tant que plateforme et en quoi ils pouvaient aider les détaillants. Pour moi, c'était une évidence. Je suis allé voir Akamai directement et je n'ai jamais eu à regretter cette décision. »

Grâce à la solution Image & Video Manager d'Akamai, Linen Chest a pu résoudre ses problèmes de performances et de poids des pages en rationalisant ses flux, en automatisant la création et la gestion, en optimisant la livraison et en délestant les images Web.

« Nous pouvons désormais offrir des images haute qualité avec une résolution doublée sans craindre de latence côté client. »

L'impact de ces changements ne s'est pas limité aux flux de travail. Linen Chest a pu fournir des pages plus légères, plus rapidement et sans aucun compromis sur la qualité. Par conséquent, les performances améliorées du site se sont vérifiées à travers plusieurs indicateurs, validant l'hypothèse de Riaz selon laquelle de meilleures performances peuvent améliorer considérablement les résultats commerciaux.

« Sans ajouter aucune nouvelle source de trafic, nous avons constaté un accroissement de l'intérêt des internautes qui s'est traduit par une augmentation du nombre de pages consultées, de sessions et de conversions. Akamai et les capacités d'Image Manager ont joué un rôle majeur dans cette croissance. »

L'optimisation des images, qui apporte une qualité visuelle et des performances maximales, améliore l'expérience de l'utilisateur final sur les sites Web et les applications pour mobiles. Les optimisations automatisées peuvent réduire le temps de préparation des images ainsi que le coût et les efforts nécessaires à leur transformation, ce qui accélère la commercialisation. Le fait de stocker et de diffuser des images dans le cloud permet de réduire les coûts de stockage et d'exploiter des données d'utilisateurs réels pour diffuser de manière intelligente la meilleure image à chaque utilisateur final.

La différence au niveau des images

AVANT : le recadrage et le redimensionnement des images à partir d'une image « de référence » étaient effectués manuellement.

MAINTENANT : Image & Video Manager fait gagner du temps et de l'énergie, et réduit les erreurs humaines en créant automatiquement plusieurs tailles et versions pour les images marketing et de produits.

AVANT : la conversion des images CMYK en images RGB était également réalisée manuellement, et Linen Chest était incapable de créer des fichiers images WebP distincts pour les navigateurs Chrome.
MAINTENANT : les critères de conversion des couleurs et de format de fichiers sont gérés automatiquement par Image & Video Manager.

AVANT : les images lourdes étaient hébergées au point d'origine, puis téléchargées. Cela entraînait des ralentissements et la taille des images n'était pas appropriée pour les acheteurs sur mobile ou tablette.
MAINTENANT : les images sont hébergées sur NetStorage d'Akamai, ce qui réduit de manière significative les requêtes au point d'origine et améliore le délestage. Les images sont également automatiquement redimensionnées en fonction de la zone d'écran affichable sur le terminal lançant la requête.

AVANT : pour éviter les latences avec les images côté client (en particulier sur les terminaux mobiles), il fallait compresser et réduire les images au lieu d'utiliser des images en haute résolution.
MAINTENANT : l'algorithme de qualité visuelle d'Image & Video Manager réduit les octets sans aucune incidence sur la qualité d'image perçue : les utilisateurs sur mobile voient ainsi des images en haute qualité sans compromis en termes de performances. Dans le même temps, le pôle créatif peut fournir des images avec une résolution doublée pour les écrans dotés d'une densité de pixels supérieure.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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