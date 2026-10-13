Au cours de sa carrière comme Directeur de l'e-commerce chez Linen Chest (spécialiste des articles pour la maison et de décoration), Riaz Faride s'est retrouvé dès le départ confronté à un défi de taille. Il était en charge d'un site dont les pages avaient un temps de chargement qui oscillait entre 6 et 30 secondes. Le site de Linen Chest était très lourd, les images étaient hébergées au point d'origine, et le code n'avait jamais été repensé et avait besoin d'optimisation. Riaz savait qu'il devait procéder à des changements, et ce rapidement.

« Dès mon premier jour, j'ai été obligé de démarrer au quart de tour. Je n'avais pas le temps de mener des expériences. »

En tant qu'ancien programmeur, Riaz connaissait l'importance des performances pour un site Web d'e-commerce, car de meilleures performances augmentent le taux de conversion.

« Les clients doivent pouvoir charger une page en 2 ou 3 secondes. Si l'on peut atteindre cet objectif, ils navigueront plus longtemps sur le site, ce qui engendrera davantage de sessions. Et qui dit plus de sessions, dit plus de ventes. »

Fort de son expérience avérée dans le domaine de l'e-commerce, Riaz était conscient que des images de haute qualité permettaient d'attirer de manière efficace les acheteurs en ligne, mais représentaient un frein aux performances Web. En évaluant la stratégie de gestion des images de Linen Chest, Riaz a découvert plusieurs endroits où les performances Web pouvaient être améliorées grâce à une solution d'optimisation des images dans le cloud. Qu'a-t-il donc fait ensuite ? Il a demandé l'aide d'Akamai.

« Dans mon ancienne entreprise, j'ai vu ce dont Akamai était capable en tant que plateforme et en quoi ils pouvaient aider les détaillants. Pour moi, c'était une évidence. Je suis allé voir Akamai directement et je n'ai jamais eu à regretter cette décision. »

Grâce à la solution Image & Video Manager d'Akamai, Linen Chest a pu résoudre ses problèmes de performances et de poids des pages en rationalisant ses flux, en automatisant la création et la gestion, en optimisant la livraison et en délestant les images Web.

« Nous pouvons désormais offrir des images haute qualité avec une résolution doublée sans craindre de latence côté client. »

L'impact de ces changements ne s'est pas limité aux flux de travail. Linen Chest a pu fournir des pages plus légères, plus rapidement et sans aucun compromis sur la qualité. Par conséquent, les performances améliorées du site se sont vérifiées à travers plusieurs indicateurs, validant l'hypothèse de Riaz selon laquelle de meilleures performances peuvent améliorer considérablement les résultats commerciaux.

« Sans ajouter aucune nouvelle source de trafic, nous avons constaté un accroissement de l'intérêt des internautes qui s'est traduit par une augmentation du nombre de pages consultées, de sessions et de conversions. Akamai et les capacités d'Image Manager ont joué un rôle majeur dans cette croissance. »

L'optimisation des images, qui apporte une qualité visuelle et des performances maximales, améliore l'expérience de l'utilisateur final sur les sites Web et les applications pour mobiles. Les optimisations automatisées peuvent réduire le temps de préparation des images ainsi que le coût et les efforts nécessaires à leur transformation, ce qui accélère la commercialisation. Le fait de stocker et de diffuser des images dans le cloud permet de réduire les coûts de stockage et d'exploiter des données d'utilisateurs réels pour diffuser de manière intelligente la meilleure image à chaque utilisateur final.