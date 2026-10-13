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A Linen Chest resolve o desafio do peso da imagem para acelerar as vendas

A solução Akamai Image & Video Manager resultou em melhor desempenho e resultados superiores para a Linen Chest, incluindo um aumento de 19% nas taxas de conversão.

Logotipo preto da Linen Chest

Localização

Laval, Quebec, Canadá https://www.linenchest.com/

Setor

Comércio

Principais impactos

  • Redução do peso das imagens e do volume de bytes entregues
  • Aumento do número de usuários em dispositivos móveis com tempos de carregamento inferiores a 3 segundos
  • Redução do tempo gasto na preparação de imagens para a Web

Produtos

Image & Video Manager
Baixar estudo de caso
Riaz Faride, Linen Chest

Na época em que era diretor de e-commerce da varejista de produtos domésticos, Linen Chest, Riaz Faride enfrentou um desafio logo no início. Ele ficou responsável por um website com tempos de carregamento entre 6 a 30 segundos. O website da Linen Chest era pesado, as imagens eram hospedadas na origem e o código, nunca refatorado, precisava ser otimizado. Riaz sabia que era necessário realizar algumas mudanças, e rápido.

"No dia em que cheguei aqui, tive de partir para ação imediatamente. Não havia tempo para experimentação."

Ex-programador, Riaz estava ciente da importância do desempenho para esse website de e-commerce. Em sua visão, melhor desempenho significa melhor taxa de conversão.

"Os clientes precisam carregar uma página em 2 a 3 segundos. Se isso for possível, eles podem navegar mais pelo website por mais tempo, e isso resulta em mais sessões. E mais sessões geram mais vendas."

Com base em sua extensa experiência com e-commerce, Riaz sabe que as imagens de alta qualidade são eficazes para envolver os compradores on-line, mas que também são uma barreira contra o desempenho na Web. Ao avaliar a estratégia de imagem da Linen Chest, Riaz observou vários pontos em que poderia obter benefícios de desempenho na Web por meio da contratação de uma solução de otimização de imagens na nuvem. O que ele fez em seguida? Contratou a Akamai para ajudá-lo.

"Na minha empresa anterior, vi o que a Akamai é capaz de fazer como plataforma e como pode ajudar os varejistas. Para mim foi fácil decidir; procurei a Akamai rapidamente e eles mostraram que eu estava certo."

Com o Image & Video Manager da Akamai, a Linen Chest conseguiu ajudar a resolver os problemas de peso e desempenho de sua página por meio da agilização dos fluxos de trabalho, da automatização da criação e do gerenciamento, da otimização da entrega e do descarregamento de imagens da Web.

"Agora podemos oferecer imagens da mais alta qualidade e com resolução duas vezes mais alta sem causar atrasos para o cliente."

O impacto não se restringe aos fluxos de trabalho. Ao alcançar qualidade sem comprometimento, a Linen Chest passou a oferecer páginas mais leves e rápidas. Por isso, foi possível observar melhoria no desempenho do website em uma variedade de medidas, comprovando a hipótese de Riaz de que o melhor desempenho pode impulsionar significativamente os resultados comerciais.

"Sem adicionar nenhuma nova origem de tráfego, observamos um maior envolvimento, um salto nas visualizações de página e conversões. A Akamai e os recursos do Image Manager tiveram um papel fundamental nesse crescimento."

A otimização de imagens para obter o máximo em qualidade visual e desempenho melhora as experiências do usuário final nos websites e nas aplicações para dispositivos móveis. As otimizações automatizadas podem reduzir o tempo de preparação das imagens e o custo e esforço para criá-las e transformá-las, acelerando assim o tempo de comercialização. O armazenamento e a entrega de imagens na nuvem diminuem o custo de armazenamento e utilizam os dados de usuários reais para oferecer, de maneira inteligente, a melhor imagem a todos os usuários finais.

A diferença da imagem

ANTES: o processo de recortar e redimensionar as imagens com base em uma imagem "mestre" era manual.

AGORA: o Image & Video Manager economiza tempo e esforço e reduz os erros humanos ao criar automaticamente vários tamanhos e versões de imagens dos produtos e de marketing.

ANTES: a conversão de imagens CMYK em imagens RGB era feita manualmente, e a Linen Chest não tinha como criar arquivos de imagem WebP separados para navegadores Chrome.
AGORA: as conversões de cor e os requisitos de formato de arquivo são gerenciados automaticamente pelo Image & Video Manager.

ANTES: as imagens pesadas eram hospedadas na origem e, depois, carregadas em seu carregador, resultando em lentidão e em imagens que não eram dimensionadas adequadamente para compradores usando celulares e tablet.
AGORA: as imagens são hospedadas no NetStorage da Akamai, o que reduz significativamente as solicitações para a origem e aumenta o descarregamento. Além disso, as imagens são redimensionadas automaticamente para a área visualizável da tela do dispositivo solicitante.

ANTES: para evitar defasagem de desempenho nas imagens para o cliente, particularmente em dispositivos móveis, os criativos se viam forçados a comprimi-las e reduzi-las significativamente, em vez de usar as imagens nítidas e de alta resolução que desejavam.
AGORA: o algoritmo de qualidade perceptível do Image & Video Manager reduz os bytes sem afetar a qualidade percebida da imagem. Ou seja, os usuários de dispositivos móveis recebem imagens elaboradas sem comprometimento do desempenho e os criativos podem oferecer imagens com resolução duas vezes superior para telas com densidade de pixel mais alta.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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