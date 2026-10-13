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Linen Chest 化解图像过多难题，加速销售进程

Akamai Image & Video Manager 解决方案为 Linen Chest 带来更出众的性能和结果，包括将转化率提升了 19%。

Linen Chest 徽标

地点

加拿大魁北克省拉瓦尔 https://www.linenchest.com/

行业

商业

重要影响

  • 减少图像比重和传送的字节数
  • 移动用户的加载时间快了 3 秒
  • 减少 Web 图像准备时间

产品

Image & Video Manager
下载案例研究
Riaz Faride，Linen Chest

在担任居家用品零售商 Linen Chest 的电子商务总监期间，Riaz Faride 从一开始就面临着挑战。他发现所负责网站的页面加载持续时间从 6 秒到 30 秒不等。Linen Chest 的网站很庞大，图像托管在源站，代码从未进行过重构，需要进行优化。Riaz 明白他应该尽快做些变动。

“从我进公司的第一天，我就立刻开展了行动。没有时间再进行试验。”

作为一名前程序员，Riaz 明白电子商务网站性能的重要性。他认为，更好的性能就意味着更好的转化率。

“客户需要在 2-3 秒内完成页面加载。如果网站能实现这一点，那么客户会用更长时间浏览网站，从而产生更多会话。更多会话就可以促进更多销售。”

基于他丰富的电子商务经验，Riaz 认为：高品质的图像能有效吸引在线购物者，但也会对网页性能造成障碍。在评估 Linen Chest 图像战略时，通过采用云图像优化解决方案，Riaz 发现了一些可以实现网络性能优势的地方。他下一步采取了什么措施？寻求 Akamai 帮助。

“在我之前的公司，我看到了 Akamai 作为平台可以实现的功能以及他们是如何帮助零售商的。这对我来说不是什么问题，我直接找到 Akamai，最后证明我的做法是正确的。”

凭借 Akamai 的 Image & Video Manager，Linen Chest 能够简化工作流程、自动执行创建和管理操作、优化交付以及卸载 Web 图像，从而帮助解决其页面大小和性能问题。

“我们现在可以提供最佳 2 倍分辨率图像，而不用担心客户端的延迟问题。”

这种积极影响并不局限于工作流。实现不折不扣的高品质，Linen Chest 交付更小、更快的页面。其结果是，各种指标都表明网站的性能得到了提升，也证实了 Riaz 的猜测，即更好的性能可以显著推动业务成果。

“在不添加任何新流量来源的情况下，我们实现了更高的参与度，且页面浏览量、会话次数和转化次数均有增加。Akamai 和 Image Manager 的功能在这一增长中发挥了重要作用”

优化图像以获得最佳的视觉质量和性能，改善了网站和移动应用的最终用户体验。自动优化可以减少图像准备时间，并降低创建和转化图像的成本和工作量，从而缩短上市时间。在云中存储和传送图像降低了存储成本，并利用实际用户数据智能地向每个最终用户提供最佳图像。

图像差异

过去：手动对“原”图像进行裁剪和调整。

现在：Image & Video Manager 能够自动为市场营销和产品图像创建多个尺寸和图像变体，从而节省时间和精力，并减少人为错误。

过去：需要手动将 CMYK 图像转化为 RGB 图像，Linen Chest 无法为 Chrome 浏览器创建单独的 WebP 图像文件。
现在：Image & Video Manager 自动处理颜色转换和文件格式要求。

过去：大尺寸图像托管在源站，然后加载到其上传程序，这就导致速度缓慢，并且图像不适用于移动设备和平板电脑消费者。
现在：图像托管在 Akamai 的 NetStorage 上，显著减少了传送到源站的请求，提高了分载量。还可以针对请求设备的可视屏幕区域自动调整图像大小。

过去：为了防止图像在客户端的性能滞后，特别是在移动设备上，创意团队被迫对图片进行大幅压缩和降质，而无法使用他们真正想要的清晰、高分辨率图片。
现在：Image & Video Manager 的感知质量算法可以在不影响图像感知质量的前提下减少字节数，这意味着既能让移动用户接收丰富的图像，也不会损及性能和创意，可以为较高像素密度的屏幕提供 2 倍分辨率图像。

关于 Akamai

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