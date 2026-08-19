TOUS hat seine E-Commerce-Website seit 2006 stets weiterentwickelt und war gewappnet für die Herausforderungen der Pandemie. Aus diesem Grund musste sich das Unternehmen während der Schließungen nicht grundlegend neu aufstellen und sein Online-Einzelhandelsgeschäft konnte in diesem Zeitraum erheblich wachsen. „Dank unserer Vorbereitung waren wir bereit, unsere Kunden während des Lockdowns per E-Commerce zu betreuen“, sagt Inés De Miguel, Cybersecurity Manager bei TOUS.

Eine der wichtigsten Prioritäten bei diesem Prozess war die Gewährleistung einer kontinuierlichen Geschäftsfunktionalität. „Geschäftskontinuität ist alles. Die Website muss rund um die Uhr funktionieren“, so De Miguel.