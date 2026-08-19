Bei TOUS steht der Kunde im Mittelpunkt. Das Unternehmen arbeitet stets daran, sowohl in den Ladengeschäften als auch online ein sicheres Erlebnis zu schaffen. Akamai ist ein wichtiger Partner in diesem Prozess. Dank des leistungsstarken Webschutzes kann TOUS das Kundenerlebnis jederzeit optimieren.
Erstklassige Sicherheit für Luxusmode-Einzelhändler
Die Türen zum Onlineshopping öffnen
TOUS hat seine E-Commerce-Website seit 2006 stets weiterentwickelt und war gewappnet für die Herausforderungen der Pandemie. Aus diesem Grund musste sich das Unternehmen während der Schließungen nicht grundlegend neu aufstellen und sein Online-Einzelhandelsgeschäft konnte in diesem Zeitraum erheblich wachsen. „Dank unserer Vorbereitung waren wir bereit, unsere Kunden während des Lockdowns per E-Commerce zu betreuen“, sagt Inés De Miguel, Cybersecurity Manager bei TOUS.
Eine der wichtigsten Prioritäten bei diesem Prozess war die Gewährleistung einer kontinuierlichen Geschäftsfunktionalität. „Geschäftskontinuität ist alles. Die Website muss rund um die Uhr funktionieren“, so De Miguel.
Ständige Teamarbeit, um Angriffe vorherzusehen
„Das Timing ist für die Cybersicherheit immer entscheidend“, sagt De Miguel. „TOUS und Akamai haben eng zusammengearbeitet, um alle Situationen und die Verbraucherentwicklungen an wichtigen Tagen zu antizipieren und sich an diese anzupassen.“
Bot Manager zeigt uns, wie viel automatisierte Software auf die TOUS-Website zugreift, und nutzt dabei eine umfassende Datenbank mit mehr als 1.700 Bots, die Akamai aus Aktivitäten in seinem globalen Netzwerk aus Edge-Servern erkannt hat.
Sicherheit als lohnende Investition
De Miguel betont auch die Bedeutung der Zusammenarbeit mit einem erfahrenen und proaktiven Sicherheitspartner. „Wir arbeiten die ganze Zeit mit einer agilen Methodik zusammen.“
Mit Blick auf die Zukunft ist De Miguel zuversichtlich, dass TOUS neue digitale Erlebnisse vorantreiben kann. „Um in der Luxusmodebranche an der Spitze zu bleiben, müssen Sie Ihre Aufmerksamkeit auf leistungsstarke und innovative Kundenerlebnisse konzentrieren“, sagt sie.
Über TOUS
TOUS ist ein Einzelhandelsunternehmen für Schmuck, Mode und Accessoires, das in Bezug auf Kreativität und Selbstentfaltung hervorsticht. Es ist in mehr als 40 Ländern mit mehr als 700 Geschäften vertreten und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 450 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt ein Team von mehr als 4.000 Experten, die gemeinsam an dem Ziel des Unternehmens arbeiten, mit den Händen und dem Herzen eine Welt zu erschaffen. Eine Welt, die zu Freude, Hoffnung und Leidenschaft inspiriert und die Menschen glücklich macht. Das Unternehmen fasst es in sechs Wörtern zusammen: „Wir erschaffen eine Welt der Freude.“
Dieses Ziel verfolgt das Unternehmen auch in seinem sozialen Engagement, das sich in seinem Einsatz für den Umweltschutz und den Erhalt der Handwerkskunst durch die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen an der 2018 ins Leben gerufenen TOUS Jewelry Trade and Artisans School (ETJOA) widerspiegelt.
Informationen zu Arturai
Arturai arbeitet seit 2001 mit Akamai zusammen und ist führender Anbieter bei Multicloud-Sicherheit, Unternehmenssicherheit, Webperformance und Cloud Computing im EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika). Arturai unterstützt einige der weltweit bekanntesten führenden Unternehmen.
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.