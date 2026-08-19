客户至上是 TOUS 的核心理念，这家公司始终致力于为实体店和线上平台打造安全的客户体验。在安全方面，Akamai 成为该公司的重要合作伙伴。借助可靠的 Web 保护，TOUS 可以随时优化客户体验。
适合轻奢品牌零售商的卓越安全技术
开启线上购物之门
TOUS 早在 2006 年就推出电商网站，此布局让公司得以从容应对疫情带来的各种挑战。借助电商平台，该公司在疫情封锁期间做出业务调整，线上零售业务取得显著增长。TOUS 网络安全经理 Inés De Miguel 指出：“幸亏我们有先见之明，提前布局了电商平台，疫情封锁期间我们能够继续营业，为客户提供服务。”
保证业务功能连续性对于电商经营至关重要。用 De Miguel 的话来说：“业务连续性至关重要。网站必须全天候保持运行。”
持续与 Akamai 团队合作，有效预测攻击
De Miguel 表示：“就网络安全而言，时机至关重要。TOUS 通过与 Akamai 密切合作，提前预测了一些重要日期的各种情况和消费者的动态变化，并及时做出相应调整。”
除了揭示访问 TOUS 网站的自动化软件总量之外，Bot Manager 还能利用一个全面的数据库，该数据库收录了1,700 多种爬虫程序，而且相关数据均源自 Akamai 全球边缘服务器网络中的活动。
安全性值得投资
De Miguel 还强调了选择一家经验丰富并采取主动防御措施的安全合作伙伴的重要性。“我们两家公司一直通过一套敏捷方法来协同工作。”
展望未来，De Miguel 满怀信心，相信 TOUS 能继续推进新的数字化体验。她说道：“为了在轻奢品牌领域保持优势地位，我们必须集中全部精力为客户提供高性能、创新的体验。”
TOUS 简介
TOUS 是一家珠宝、配饰和时尚零售企业，因其富有创造力并提倡自我表现精神而备受推崇，其业务目前覆盖 40 多个国家/地区、拥有 700 多家门店，2022 年收入为 4.5 亿欧元。该公司拥有由 4,000 多名专业人员组成的团队，他们共同努力实现企业目标，即开创、设计和打造一个由精湛匠艺和贴心关爱塑就的世界，一个充满幸福、希望和热情的世界，帮助人们享受更美好的生活。该公司用六个字明确了品牌宗旨：“We craft a world of joy”（打造幸福世界）。
这一宗旨不仅引领着公司为社会做出贡献，还体现了公司通过在 2018 年创办的 TOUS Jewelry Trade and Artisans School (ETJOA) 创造就业机会和培训机会，对环境和工艺保护的承诺。
Arturai 简介
自 2001 年与 Akamai 合作以来，Arturai 一直为欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区提供多云安全、企业安全、Web 性能和云计算方面的服务。Arturai 为世界上的一些最知名和领先的公司提供支持。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于赋能并保护线上业务的网络安全和云计算公司。我们业界领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用程序提供纵深防御。Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性保障、规模化扩展能力及专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。