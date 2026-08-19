De Miguel 表示：“就网络安全而言，时机至关重要。TOUS 通过与 Akamai 密切合作，提前预测了一些重要日期的各种情况和消费者的动态变化，并及时做出相应调整。”

除了揭示访问 TOUS 网站的自动化软件总量之外，Bot Manager 还能利用一个全面的数据库，该数据库收录了1,700 多种爬虫程序，而且相关数据均源自 Akamai 全球边缘服务器网络中的活动。