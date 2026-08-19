Los clientes son lo más importante en TOUS, que debe ofrecerles experiencias a la altura tanto en sus tiendas físicas como online. Akamai es un partner fundamental para lograrlo: gracias a su sólida protección web, TOUS puede optimizar la experiencia del cliente en todo momento.
Una seguridad de primera para una moda de primera
Compras online por la puerta grande
TOUS tenía su sitio de comercio digital operativo desde 2006, por lo que los retos de la pandemia no le pillaron de nuevas. Justo por eso, la firma pudo adaptarse durante el confinamiento y su sección de retail online creció considerablemente en ese periodo. "Gracias a nuestra anticipación, pudimos recibir a los clientes durante el confinamiento con las opciones de comercio electrónico", destaca Inés De Miguel, directora de ciberseguridad de TOUS.
Una prioridad indiscutible durante este proceso fue garantizar la continuidad de las operaciones. "La continuidad del negocio lo es todo. El sitio web debe funcionar de forma ininterrumpida todos los días", destaca Inés.
Trabajo en equipo constante para anticiparse a cualquier ataque
"El tiempo es crucial en materia de ciberseguridad", apunta la directora. "TOUS y Akamai establecieron una colaboración estrecha para anticiparse y adaptarse a todas las situaciones posibles, así como a la evolución de los clientes en días clave".
Bot Manager combina información del volumen de software automatizado que accede al sitio web de TOUS con una amplia base de datos de más de 1700 bots derivados de la actividad de la red global de servidores en el Edge de Akamai.
La seguridad es una gran inversión
Inés De Miguel hace hincapié en la importancia de trabajar con un partner de seguridad proactivo y con experiencia. "Colaboramos juntos constantemente con una metodología ágil".
De cara al futuro, confía en que TOUS pueda seguir yendo a la cabeza con nuevas experiencias digitales. "Para seguir liderando este sector prémium hay que ofrecer unas experiencias realmente innovadoras y eficientes", asegura.
Acerca de TOUS
TOUS es una empresa de retail de joyería, accesorios y moda que destaca por su creatividad y su genuina identidad de marca. Está presente en más de 40 países, con más de 700 tiendas y unos ingresos de 450 millones de euros en 2022. La firma cuenta con un equipo de más de 4000 profesionales que trabajan en sintonía para lograr su propósito corporativo: crear, diseñar y forjar su propio mundo trabajando mano a mano y de corazón. Un mundo que inspire alegría, esperanza y pasión para ayudar a las personas a sentirse mejor. Así lo resume la marca en su eslogan: "We craft a world of joy".
Este mismo propósito guía las contribuciones sociales de la empresa, que reflejan su compromiso con el medioambiente y la preservación de la artesanía a través de la creación de empleo y formación en la Escuela TOUS de Joyería y Oficios Artesanos (ETJOA), fundada en 2018.
Acerca de Arturai
Asociada con Akamai desde 2001, Arturai es una empresa líder en facilitar servicios de seguridad multinube, seguridad empresarial, rendimiento web y cloud computing en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Arturai proporciona asistencia a algunas de las empresas más importantes del mundo.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.