TOUS tenía su sitio de comercio digital operativo desde 2006, por lo que los retos de la pandemia no le pillaron de nuevas. Justo por eso, la firma pudo adaptarse durante el confinamiento y su sección de retail online creció considerablemente en ese periodo. "Gracias a nuestra anticipación, pudimos recibir a los clientes durante el confinamiento con las opciones de comercio electrónico", destaca Inés De Miguel, directora de ciberseguridad de TOUS.

Una prioridad indiscutible durante este proceso fue garantizar la continuidad de las operaciones. "La continuidad del negocio lo es todo. El sitio web debe funcionar de forma ininterrumpida todos los días", destaca Inés.