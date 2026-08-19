Attribuendo ai suoi clienti la massima priorità, TOUS si impegna sempre nell'intento di proteggere le loro experience nei suoi store fisici e online. In questo percorso, Akamai è un partner importante: grazie ad una solida protezione del suo sito web, TOUS è sempre in grado di ottimizzare le customer experience.
Un livello di sicurezza eccellente per un retailer di moda di lusso
Aprire le porte allo shopping online
Grazie al lavoro svolto nel sito di e-commerce dal 2006, l'azienda si è trovata pronta ad affrontare le sfide correlate alla pandemia. Nei periodi di lockdown, si è pertanto adeguata alle nuove esigenze, espandendo in modo significativo le vendite online. "Grazie al lavoro compiuto in anticipo, la nostra azienda si è trovata pronta a gestire i clienti tramite il suo sito di e-commerce durante i periodi di lockdown", afferma Inés De Miguel, Cybersecurity Manager di TOUS.
Durante questo processo, poter garantire la continuità delle funzionalità aziendali è stato un elemento fondamentale. "La continuità operativa è tutto. Il nostro sito web deve risultare disponibile 24/7", afferma De Miguel.
Un lavoro di squadra costante per anticipare gli attacchi
"La tempistica è sempre cruciale quando si tratta di cybersecurity", afferma De Miguel. "TOUS e Akamai hanno collaborato strettamente per anticipare i tempi e adattarsi a tutte le situazioni e all'evoluzione dei clienti nei giorni più importanti".
Oltre a mostrare il numero di software automatizzati che accedono al sito web di TOUS, Bot Manager si basa su un database completo costituito da più di 1.700 bot derivati dalle attività registrate nella rete globale di edge server di Akamai.
La sicurezza è un investimento proficuo
De Miguel sottolinea, inoltre, l'importanza di collaborare con un partner per la sicurezza competente e proattivo. "Le nostre aziende collaborano costantemente utilizzando una metodologia agile".
Guardando al futuro, De Miguel è sicura del fatto che TOUS continuerà a provare nuove experience digitali e afferma: "Per guadagnare un vantaggio competitivo nel settore della moda di lusso, bisogna focalizzarsi completamente sull'intento di fornire ai clienti experience innovative e altamente performanti".
Informazioni su TOUS
TOUS è un retailer di abbigliamento, gioielli e accessori di moda che eccelle nel settore per la sua creatività e il suo stile distintivo. Presente in più di 40 paesi con oltre 700 store, nel 2022 ha fatto registrare un fatturato di 450 milioni di euro. L'azienda impiega un team di oltre 4.000 professionisti che collaborano per conseguire l'obiettivo aziendale, che si traduce nella creazione, nel design e nella produzione di articoli realizzati con le mani e con il cuore. Un mondo che ispira la gioia, la speranza e la passione di aiutare le persone a stare meglio, come riassunto dall'azienda in sei parole: "Vogliamo creare un mondo di gioia".
Lo stesso scopo guida l'impegno sociale dell'azienda, che riflette le sue iniziative a favore dell'ambiente e alla conservazione della maestria artigianale tramite la creazione di posti di lavoro e la formazione presso l'istituto TOUS Jewelry Trade and Artisans School (ETJOA), fondato nel 2018.
Informazioni su Arturai
Partner di Akamai dal 2001, Arturai è leader nella fornitura di servizi di sicurezza multicloud e per le imprese, web performance e cloud computing in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Arturai supporta alcune delle aziende leader più conosciute al mondo.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere i dati e le applicazioni aziendali ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.