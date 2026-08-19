A TOUS estava trabalhando em seu site de comércio digital desde 2006 e estava pronta para enfrentar os desafios da pandemia. Por esse motivo, a empresa pôde se adaptar durante os confinamentos, permitindo que seu negócio de varejo online crescesse significativamente durante esse período. "Graças ao nosso preparo, estávamos prontos para receber nossos clientes por meio do comércio eletrônico durante o confinamento", diz Inés De Miguel, gerente de cibersegurança da TOUS.

Uma das principais prioridades durante esse processo foi garantir a funcionalidade contínua dos negócios. "A continuidade dos negócios é tudo. O site deve estar funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana", afirma De Miguel.