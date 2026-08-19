Na TOUS, o cliente é fundamental, e a empresa sempre trabalha para criar uma experiência segura, tanto nas lojas físicas quanto online. A Akamai é sua parceira fundamental nessa jornada. Com a sólida proteção da Web, a TOUS pode otimizar a experiência do cliente em todos os momentos.
Segurança de primeira classe para varejista de moda de luxo
Abrir as portas para as compras online
A TOUS estava trabalhando em seu site de comércio digital desde 2006 e estava pronta para enfrentar os desafios da pandemia. Por esse motivo, a empresa pôde se adaptar durante os confinamentos, permitindo que seu negócio de varejo online crescesse significativamente durante esse período. "Graças ao nosso preparo, estávamos prontos para receber nossos clientes por meio do comércio eletrônico durante o confinamento", diz Inés De Miguel, gerente de cibersegurança da TOUS.
Uma das principais prioridades durante esse processo foi garantir a funcionalidade contínua dos negócios. "A continuidade dos negócios é tudo. O site deve estar funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana", afirma De Miguel.
Trabalho em equipe constante para antecipar qualquer ataque
"O tempo é sempre crucial em termos de cibersegurança", comenta De Miguel. "E a TOUS e a Akamai trabalharam em estreita colaboração para antecipar e se adaptar a todas as situações e à evolução do consumidor em dias importantes."
Além de revelar o volume de software automatizado que acessa o website da TOUS, o Bot Manager se baseia em um banco de dados abrangente de mais de 1.700 bots derivados da atividade na rede global de servidores de edge da Akamai.
A segurança é um investimento que vale a pena
De Miguel também enfatiza a importância de trabalhar com um parceiro de segurança experiente e proativo. "Trabalhamos em conjunto constantemente com uma metodologia ágil."
Olhando para o futuro, De Miguel está confiante de que a TOUS pode avançar com novas experiências digitais. "Para permanecer à frente no setor de moda de luxo, você deve concentrar toda a sua atenção em experiências inovadoras e de alto desempenho para os clientes", diz ela.
Sobre a TOUS
A TOUS é uma empresa de varejo de joias, acessórios e moda que brilha com criatividade e autoexpressão, presente em mais de 40 países, com mais de 700 lojas e faturamento de 450 milhões de euros em 2022. A empresa emprega uma equipe de mais de 4.000 profissionais que trabalham juntos para atingir o objetivo corporativo, que é criar, projetar e forjar um mundo feito com as mãos e o coração. Um mundo que inspira alegria, esperança e paixão para ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Seis palavras que resumem a empresa: "Nós criamos um mundo de alegria."
Este mesmo propósito orienta as contribuições sociais da empresa, que refletem seu compromisso com o meio ambiente e com a preservação do artesanato por meio da criação de empregos e do treinamento na TOUS Jewelry Trade and Artisans School (ETJOA, Escola de Artesanato e Comércio de Joias TOUS), criada em 2018.
Sobre a Arturai
Em parceria com a Akamai desde 2001, a Arturai é líder no fornecimento de segurança multinuvem, segurança empresarial, desempenho na Web e computação em nuvem em toda a Europa, Oriente Médio e África (EMEA). A Arturai apoia algumas das mais conhecidas e principais empresas do mundo.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios on-line. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.