Vizury는 마케터가 채널 전반에 맞춤형 마케팅 솔루션을 사용해 고객을 확보하는 데 도움을 줍니다. 매달 8억 명의 사용자에게 접근하고 1000억 건 이상의 광고 요청을 처리합니다. Vizury는 이커머스부터 여행 및 레저, 금융 서비스, 데이팅, 자동차 등 다양한 부문과 인도, 중국, 일본, 남미를 포함한 40여 개국 내 서비스 브랜드의 대표적인 마케터를 고객으로 갖고 있습니다.
사용자 경험은 이러한 온라인 상호작용에 핵심입니다. 따라서 여기에 영향을 주는 네트워크와 디바이스 같은 요소의 복잡성이 커지고 있습니다. 훌륭한 사용자 경험은 브랜드 인지도를 강화하는 데 큰 영향을 주며 Vizury는 사용자 경험을 떨어트리지 않고 다양한 네트워크와 디바이스에서 고품질 광고 콘텐츠를 제공하려 합니다.
"이커머스와 온라인 뱅킹 같은 산업에서 사용자 경험은 온라인 행동에 영향을 주는 주요 요소입니다. 수용 및 이탈률 지표에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다. 광고에서도 마찬가지입니다. 마케팅이 최적의 영향을 고객에 미치는 데 도움을 주는 강력하고 개인적인 메시지를 제공하는 데 뛰어난 사용자 경험이 중요합니다. 이를 위해 확장성과 신뢰성을 가진 고성능 플랫폼이 필요하며, Akamai의 인텔리전트 플랫폼이 이 요건을 충족하는 데 도움을 주었습니다."- 만수르 알리체리(Mansoor Alicherry), Vizury Interactive 엔지니어링 담당 부사장
배경
Vizury는 마케터가 채널 전반에 맞춤형 마케팅 솔루션을 사용해 고객을 확보하는 데 도움을 줍니다. 매달 8억 명의 사용자에게 접근하고 1000억 건 이상의 광고 요청을 처리합니다. Vizury는 이커머스부터 여행 및 레저, 금융 서비스, 데이팅, 자동차 등 다양한 부문과 인도, 중국, 일본, 남미를 포함한 40여 개국 내 서비스 브랜드의 대표적인 마케터를 고객으로 갖고 있습니다.
목표
Vizury의 다음 3가지 목표를 달성하고자 했습니다.
- 트래픽 조건에 관계없이 광고 제공: Vizury는 다양한 디바이스와 네트워크의 사용자에게 광고 콘텐츠를 제공하는 인도, 중국, 일본, 남미의 고객이 있습니다. 따라서 트래픽 조건에 관계없이 신속하고 일관되게 광고를 제공해야 합니다.
- 오리진에 대한 부하 감소: Vizury는 오리진 서버에 대한 트래픽 부하를 분산시키려 했습니다.
- 확장성 개선 및 비용 절감: Vizury는 인프라 확장에 투자하지 않고 비용을 관리하려 했습니다.
Akamai를 선택해야 하는 이유
고성능 및 가용성 보장
Visury는 마케터가 구매자와 1:1로 대화하도록 도움으로써 타게팅 플랫폼을 통해 마케팅 지출을 최적화하는 데 도움을 줍니다. Vizury는 사용자 경험을 훼손하지 않고 웹사이트 속도를 떨어트리지 않고 네트워크와 디바이스에서 고품질 콘텐츠를 제공하려 했습니다. 따라서 Vizury는 신뢰할 수 있고 지역이나 디바이스에 관계없이 훌륭한 사용자 경험을 제공할 수 있는 검증된 역량을 가진 솔루션 제공업체에 도움을 청했습니다.
Vizury Interactive의 알리체리는 “온라인 상호작용의 복잡성이 증가했습니다. 콘텐츠는 풍성하고 몰입도가 있어야 합니다. 즉 무거워질 가능성이 높습니다. 반면 사용자는 화면 크기와 처리 능력처럼 성능이 다른 다양한 디바이스에서 온라인 서비스에 접속할 수 있습니다. 네트워크 성능이 복잡성을 더합니다. 광대역을 사용하는 사용자도 있고 모바일 네트워크를 사용하는 사용자도 있습니다. 따라서 이 모든 변수를 관리하는 데 웹 성능이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 사용자 경험에 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다.”라고 말합니다.
온디맨드 방식으로 확장
Vizury의 약속과 비전을 실현하기 위해, 해당 팀은 Akamai Intelligent Platform을 기반으로 한 웹 성능 향상 솔루션을 선택했습니다. 이 솔루션은 세계에서 가장 크고 발전된 클라우드 기반 플랫폼으로서 Vizury가 전 세계 사용자에게 광고 콘텐츠를 제공하는 데 도움을 줍니다. 플랫폼은 Vizury가 사용자 경험의 일관성을 보장하는 데 도움을 주는 100% 가용성 SLA가 뒷받침합니다.
알리체리는 “Vizury는 40여 개국의 사용자에게 광고를 전달합니다. 신뢰할 수 있는 고성능 플랫폼을 찾고 있었습니다. Akamai의 분산 플랫폼은 95% 콘텐츠 부하를 분산하고 콘텐츠를 사용자에게 제공하면서 지연 시간을 줄이는 데 도움을 주었습니다. Akamai의 규모와 확장성은 뛰어난 마케팅 약속을 이행하는 데 매우 중요합니다.”라고 설명했습니다. 또한 “추가 인프라에 투자하지 않고 웹 트래픽 증가를 지원할 수 있었습니다. Akamai가 없었다면 불가능했을 것입니다.”라고 덧붙입니다.
Vizury 소개
인도 방갈로르에 본사를 둔 Vizury는 대표적인 디지털 CRM 회사입니다. 마케터가 구매자와 1:1로 대화하도록 도움으로써 타게팅 플랫폼을 통해 마케팅 지출을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 인도, 싱가포르, 실리콘 밸리의 주요 VC 기업의 후원을 받고 있으며 이커머스, 여행 및 레저, 은행, 주식 거래, 금융 서비스, 데이팅, 자동차 공간 부문의 대표적인 마케터와 협력하고 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.