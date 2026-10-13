Vizury의 약속과 비전을 실현하기 위해, 해당 팀은 Akamai Intelligent Platform을 기반으로 한 웹 성능 향상 솔루션을 선택했습니다. 이 솔루션은 세계에서 가장 크고 발전된 클라우드 기반 플랫폼으로서 Vizury가 전 세계 사용자에게 광고 콘텐츠를 제공하는 데 도움을 줍니다. 플랫폼은 Vizury가 사용자 경험의 일관성을 보장하는 데 도움을 주는 100% 가용성 SLA가 뒷받침합니다.

알리체리는 “Vizury는 40여 개국의 사용자에게 광고를 전달합니다. 신뢰할 수 있는 고성능 플랫폼을 찾고 있었습니다. Akamai의 분산 플랫폼은 95% 콘텐츠 부하를 분산하고 콘텐츠를 사용자에게 제공하면서 지연 시간을 줄이는 데 도움을 주었습니다. Akamai의 규모와 확장성은 뛰어난 마케팅 약속을 이행하는 데 매우 중요합니다.”라고 설명했습니다. 또한 “추가 인프라에 투자하지 않고 웹 트래픽 증가를 지원할 수 있었습니다. Akamai가 없었다면 불가능했을 것입니다.”라고 덧붙입니다.