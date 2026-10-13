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Background

Vizury

A Akamai ajuda a Vizury a entregar conteúdo para 800 milhões de usuários em todo o mundo

Logotipo da Vizury

Localização

Bangalore, Karnataka, Índia
www.vizury.com

Setor

Mídia

Principais impactos

  • 100% de tempo de atividade da plataforma de entrega de anúncios
  • Latência reduzida, descarregando 95% do tráfego na origem
  • Escalabilidade e confiabilidade, independentemente das condições de tráfego
  • Economizou por não investir em infraestrutura adicional
  • 95% de descarregamento consistente
  • SLA de 100% de disponibilidade da rede Akamai
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A situação

A Vizury ajuda os profissionais de marketing a proteger os clientes usando soluções de marketing personalizadas em todos os canais. Ela alcança 800 milhões de usuários e processa mais de 100 bilhões de solicitações de anúncios por mês. A Vizury tem uma clientela de comerciantes líderes em vários espaços, desde comércio eletrônico, viagens e lazer, serviços financeiros a relacionamentos e setores automotivo e marcas de serviços em mais de 40 países, incluindo Índia, China, Japão e América do Sul.

A experiência do usuário é parte integrante dessas interações online e está aumentando em complexidade com fatores como as redes e os dispositivos que as influenciam. Uma excelente experiência do usuário fortalece a percepção da marca, e a Vizury queria oferecer conteúdo de anúncio de alta qualidade em uma variedade de redes e dispositivos sem comprometer a experiência do usuário.

O objetivo

A Vizury queria atender aos seguintes três objetivos:

  • Veiculação de anúncios independentemente das condições de tráfego: A Vizury tem clientes na Índia, China, Japão e América do Sul que estão entregando conteúdo de anúncio aos usuários finais em diferentes dispositivos e redes. Assim sendo, a entrega de anúncios rápida e consistente, independentemente das condições de tráfego, era importante.
  • Redução da carga na origem: A Vizury queria descarregar o tráfego no servidor de origem.
  • Aprimoramento da escala e redução de custos: A Vizury queria gerenciar os custos sem ter que investir na expansão da infraestrutura.

Por que a Akamai?

Alto desempenho e disponibilidade garantida

A Vizury ajuda os profissionais de marketing a otimizar gastos por meio de sua plataforma de direcionamento, permitindo que eles tenham conversas individuais com os compradores. A Vizury pretendia entregar conteúdo de alta qualidade em redes e dispositivos, sem comprometer a experiência do usuário nem diminuir a velocidade do site. Dessa forma, a Vizury precisava de ajuda de um provedor de soluções que fosse confiável e tivesse a capacidade comprovada de fornecer uma excelente experiência ao usuário, independentemente da região ou do dispositivo.

De acordo com Alicherry, da Vizury Interactive, "as interações online se tornaram mais complexas". O conteúdo precisa ser rico e envolvente, o que também significa que é provável que seja mais pesado. Por outro lado, os usuários finais podem acessar serviços online de diferentes dispositivos, com diferentes recursos, como tamanhos de tela e capacidade de processamento. Além da complexidade está a força da rede. Alguns usuários podem ter banda larga, enquanto outros podem estar usando uma rede celular. Portanto, o desempenho na Web é extremamente crítico para gerenciar todas essas variáveis, caso contrário, pode ter um impacto negativo na experiência do usuário."

Escalonamento sob demanda

Para cumprir a promessa e a visão da Vizury, a equipe optou pela solução Web Performance da Akamai, desenvolvida com base na Akamai Intelligent Platform. Essa é a maior e mais avançada plataforma baseada em nuvem do mundo, que ajuda a Vizury a entregar conteúdo de anúncio a usuários finais em todo o mundo. A plataforma conta com um SLA de 100% de disponibilidade, o que ajuda a Vizury a garantir a consistência em relação à experiência do usuário.

Alicherry explica, "a Vizury entrega anúncios para usuários em mais de 40 países. Procurávamos uma plataforma de alto desempenho na qual pudéssemos confiar. A plataforma distribuída da Akamai nos ajudou com 95% de descarregamento de conteúdo e reduziu a latência ao entregar o conteúdo aos usuários. A escalabilidade e a confiabilidade da Akamai foram extremamente importantes para cumprirmos a promessa de marketing de desempenho." Além disso, ele acrescenta: "sem precisar investir em infraestrutura adicional, conseguimos suportar o aumento do tráfego da Web que não teria sido possível sem a Akamai."

Sobre a Vizury

A Vizury é uma empresa líder em CRM digital, com sede em Bangalore, na Índia. Ela ajuda os profissionais de marketing a otimizar gastos por meio de sua plataforma de direcionamento, permitindo que eles tenham conversas individuais com os compradores. A empresa conta com o apoio de grandes firmas de VC da Índia, de Singapura e Vale do Silício e trabalha com os maiores profissionais de marketing dos setores de comércio eletrônico, viagens e lazer, serviços bancários, mercado de ações, serviços financeiros, relacionamentos e automotivo, entre outros.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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