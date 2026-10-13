A Vizury ajuda os profissionais de marketing a proteger os clientes usando soluções de marketing personalizadas em todos os canais. Ela alcança 800 milhões de usuários e processa mais de 100 bilhões de solicitações de anúncios por mês. A Vizury tem uma clientela de comerciantes líderes em vários espaços, desde comércio eletrônico, viagens e lazer, serviços financeiros a relacionamentos e setores automotivo e marcas de serviços em mais de 40 países, incluindo Índia, China, Japão e América do Sul.
A experiência do usuário é parte integrante dessas interações online e está aumentando em complexidade com fatores como as redes e os dispositivos que as influenciam. Uma excelente experiência do usuário fortalece a percepção da marca, e a Vizury queria oferecer conteúdo de anúncio de alta qualidade em uma variedade de redes e dispositivos sem comprometer a experiência do usuário.
"A experiência do usuário é o principal influenciador do comportamento online, especialmente em setores como comércio eletrônico e serviços bancários online, pois eles têm um impacto direto na adoção e nas métricas de abandono. Isso é verdade também no caso da publicidade. Uma excelente experiência do usuário é essencial para fornecer uma mensagem pessoal e poderosa que ajude nossos clientes a ter o impacto ideal como resultado de seus esforços de marketing. Para dar suporte a isso, precisávamos de uma plataforma de alto desempenho que fosse escalável e confiável, e a Akamai Intelligent Platform nos ajudou a atender a esse requisito."— Mansoor Alicherry, vice-presidente de engenharia, Vizury Interactive
A situação
A Vizury ajuda os profissionais de marketing a proteger os clientes usando soluções de marketing personalizadas em todos os canais. Ela alcança 800 milhões de usuários e processa mais de 100 bilhões de solicitações de anúncios por mês. A Vizury tem uma clientela de comerciantes líderes em vários espaços, desde comércio eletrônico, viagens e lazer, serviços financeiros a relacionamentos e setores automotivo e marcas de serviços em mais de 40 países, incluindo Índia, China, Japão e América do Sul.
O objetivo
A Vizury queria atender aos seguintes três objetivos:
- Veiculação de anúncios independentemente das condições de tráfego: A Vizury tem clientes na Índia, China, Japão e América do Sul que estão entregando conteúdo de anúncio aos usuários finais em diferentes dispositivos e redes. Assim sendo, a entrega de anúncios rápida e consistente, independentemente das condições de tráfego, era importante.
- Redução da carga na origem: A Vizury queria descarregar o tráfego no servidor de origem.
- Aprimoramento da escala e redução de custos: A Vizury queria gerenciar os custos sem ter que investir na expansão da infraestrutura.
Por que a Akamai?
Alto desempenho e disponibilidade garantida
A Vizury ajuda os profissionais de marketing a otimizar gastos por meio de sua plataforma de direcionamento, permitindo que eles tenham conversas individuais com os compradores. A Vizury pretendia entregar conteúdo de alta qualidade em redes e dispositivos, sem comprometer a experiência do usuário nem diminuir a velocidade do site. Dessa forma, a Vizury precisava de ajuda de um provedor de soluções que fosse confiável e tivesse a capacidade comprovada de fornecer uma excelente experiência ao usuário, independentemente da região ou do dispositivo.
De acordo com Alicherry, da Vizury Interactive, "as interações online se tornaram mais complexas". O conteúdo precisa ser rico e envolvente, o que também significa que é provável que seja mais pesado. Por outro lado, os usuários finais podem acessar serviços online de diferentes dispositivos, com diferentes recursos, como tamanhos de tela e capacidade de processamento. Além da complexidade está a força da rede. Alguns usuários podem ter banda larga, enquanto outros podem estar usando uma rede celular. Portanto, o desempenho na Web é extremamente crítico para gerenciar todas essas variáveis, caso contrário, pode ter um impacto negativo na experiência do usuário."
Escalonamento sob demanda
Para cumprir a promessa e a visão da Vizury, a equipe optou pela solução Web Performance da Akamai, desenvolvida com base na Akamai Intelligent Platform. Essa é a maior e mais avançada plataforma baseada em nuvem do mundo, que ajuda a Vizury a entregar conteúdo de anúncio a usuários finais em todo o mundo. A plataforma conta com um SLA de 100% de disponibilidade, o que ajuda a Vizury a garantir a consistência em relação à experiência do usuário.
Alicherry explica, "a Vizury entrega anúncios para usuários em mais de 40 países. Procurávamos uma plataforma de alto desempenho na qual pudéssemos confiar. A plataforma distribuída da Akamai nos ajudou com 95% de descarregamento de conteúdo e reduziu a latência ao entregar o conteúdo aos usuários. A escalabilidade e a confiabilidade da Akamai foram extremamente importantes para cumprirmos a promessa de marketing de desempenho." Além disso, ele acrescenta: "sem precisar investir em infraestrutura adicional, conseguimos suportar o aumento do tráfego da Web que não teria sido possível sem a Akamai."
Sobre a Vizury
A Vizury é uma empresa líder em CRM digital, com sede em Bangalore, na Índia. Ela ajuda os profissionais de marketing a otimizar gastos por meio de sua plataforma de direcionamento, permitindo que eles tenham conversas individuais com os compradores. A empresa conta com o apoio de grandes firmas de VC da Índia, de Singapura e Vale do Silício e trabalha com os maiores profissionais de marketing dos setores de comércio eletrônico, viagens e lazer, serviços bancários, mercado de ações, serviços financeiros, relacionamentos e automotivo, entre outros.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.