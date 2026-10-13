Para cumprir a promessa e a visão da Vizury, a equipe optou pela solução Web Performance da Akamai, desenvolvida com base na Akamai Intelligent Platform. Essa é a maior e mais avançada plataforma baseada em nuvem do mundo, que ajuda a Vizury a entregar conteúdo de anúncio a usuários finais em todo o mundo. A plataforma conta com um SLA de 100% de disponibilidade, o que ajuda a Vizury a garantir a consistência em relação à experiência do usuário.

Alicherry explica, "a Vizury entrega anúncios para usuários em mais de 40 países. Procurávamos uma plataforma de alto desempenho na qual pudéssemos confiar. A plataforma distribuída da Akamai nos ajudou com 95% de descarregamento de conteúdo e reduziu a latência ao entregar o conteúdo aos usuários. A escalabilidade e a confiabilidade da Akamai foram extremamente importantes para cumprirmos a promessa de marketing de desempenho." Além disso, ele acrescenta: "sem precisar investir em infraestrutura adicional, conseguimos suportar o aumento do tráfego da Web que não teria sido possível sem a Akamai."