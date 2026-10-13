Para cumplir la promesa y la visión de Vizury, el equipo eligió la solución de rendimiento web de Akamai, basada en Akamai Intelligent Platform. Se trata de la plataforma basada en la nube más grande y avanzada del mundo, y que ayuda a Vizury a presentar anuncios a los usuarios finales de todo el mundo. La plataforma incluye un acuerdo de nivel de servicio de un 100 % de disponibilidad, lo que permite a Vizury garantizar una experiencia de usuario homogénea.

Mansoor Alicherry explica, "Vizury ofrece anuncios a usuarios de más de 40 países. Queríamos una plataforma de alto rendimiento fiable. La plataforma distribuida de Akamai nos ha ayudado con una descarga del contenido del 95 % y reduce la latencia al presentar el contenido a los usuarios. La capacidad de ampliación y fiabilidad de Akamai fueron muy importantes para garantizar una estrategia de marketing de calidad". "Hemos logrado que nuestro sistema soporte un aumento del tráfico web sin necesidad de invertir en infraestructura adicional, lo que no habría sido posible sin Akamai".