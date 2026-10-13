Vizury ayuda a los creadores de publicidad a proteger a los clientes mediante soluciones de marketing personalizadas en todos los canales. Llega a 800 millones de usuarios y procesa más de 100 000 millones de solicitudes de publicidad cada mes. Los clientes de Vizury son creadores de publicidad líderes de diferentes sectores, como comercio electrónico, viajes y ocio, servicios financieros, citas, automoción o servicios, y se sitúan en más de 40 países, entre los que se incluyen India, China, Japón y Sudamérica.
La experiencia del usuario es una parte integral de estas interacciones online que cada vez son más complejas porque se ven afectadas por factores como las redes y los dispositivos. Una gran experiencia de usuario ayuda a reforzar la percepción de la marca y Vizury quería ofrecer contenido publicitario de alta calidad a través de diferentes redes y dispositivos sin que se viera afectada la experiencia del usuario.
"La experiencia del usuario es un factor clave del comportamiento online, especialmente en sectores como el comercio electrónico y la banca online, ya que tiene un impacto directo en las métricas de adopción y abandono. Este dato también se aplica a la publicidad. Es fundamental una excelente experiencia de usuario para ofrecer un mensaje personal y potente que ayude a nuestros clientes a lograr un impacto óptimo como resultado de sus esfuerzos en marketing. Para ello, necesitamos una plataforma de alto rendimiento que sea ampliable y de confianza, y la Akamai Intelligent Platform nos ha ayudado a lograr este objetivo".— Mansoor Alicherry, vicepresidente de Ingeniería, Vizury Interactive
La situación
Vizury ayuda a los creadores de publicidad a proteger a los clientes mediante soluciones de marketing personalizadas en todos los canales. Llega a 800 millones de usuarios y procesa más de 100 000 millones de solicitudes de publicidad cada mes. Los clientes de Vizury son creadores de publicidad líderes de diferentes sectores, como comercio electrónico, viajes y ocio, servicios financieros, citas, automoción o servicios, y se sitúan en más de 40 países, entre los que se incluyen India, China, Japón y Sudamérica.
El objetivo
Vizury quería cumplir los siguientes tres objetivos:
- Anuncios publicitarios independientemente de las condiciones de tráfico: Vizury cuenta con clientes en India, China, Japón y Sudamérica que ofrecen contenido publicitario a sus usuarios finales en diferentes dispositivos y redes. Por lo tanto, es importante presentar anuncios de manera rápida y coherente, independientemente de las condiciones de tráfico.
- Reduzca la carga en el origen: Vizury quería aligerar el tráfico de su servidor de origen.
- Mejora de la escalabilidad y reducción de los costes: Vizury quería administrar los gastos sin tener que invertir en la ampliación de su infraestructura.
¿Por qué Akamai?
Alto rendimiento y disponibilidad garantizada
Vizury ayuda a los creadores de publicidad a optimizar su inversión en marketing a través de su plataforma de segmentación, ya que les permite mantener conversaciones individuales con sus compradores. Vizury quería ofrecer contenido de alta calidad en redes y dispositivos sin que se viera afectada la experiencia del usuario ni se ralentizara el sitio web. Para ello, Vizury necesitaba un proveedor de soluciones fiable y que hubiera demostrado que podía ofrecer una excelente experiencia de usuario independientemente de la región o el dispositivo.
Según Mansoor Alicherry, de Vizury Interactive, "Las interacciones online han aumentado en complejidad. El contenido tiene que ser variado y atractivo, lo que implica que será más pesado. Por otro lado, los usuarios finales pueden acceder a los servicios online desde diferentes dispositivos, con distintos tamaños de pantalla o capacidades de procesamiento, por ejemplo. A la complejidad se añade la intensidad de la red: algunos usuarios tendrán banda ancha mientras que otros usarán datos móviles. Por lo tanto, el rendimiento web es muy importante para administrar todas estas variables, ya que de lo contrario podría tener un impacto negativo en la experiencia del usuario".
Escalabilidad a la carta
Para cumplir la promesa y la visión de Vizury, el equipo eligió la solución de rendimiento web de Akamai, basada en Akamai Intelligent Platform. Se trata de la plataforma basada en la nube más grande y avanzada del mundo, y que ayuda a Vizury a presentar anuncios a los usuarios finales de todo el mundo. La plataforma incluye un acuerdo de nivel de servicio de un 100 % de disponibilidad, lo que permite a Vizury garantizar una experiencia de usuario homogénea.
Mansoor Alicherry explica, "Vizury ofrece anuncios a usuarios de más de 40 países. Queríamos una plataforma de alto rendimiento fiable. La plataforma distribuida de Akamai nos ha ayudado con una descarga del contenido del 95 % y reduce la latencia al presentar el contenido a los usuarios. La capacidad de ampliación y fiabilidad de Akamai fueron muy importantes para garantizar una estrategia de marketing de calidad". "Hemos logrado que nuestro sistema soporte un aumento del tráfico web sin necesidad de invertir en infraestructura adicional, lo que no habría sido posible sin Akamai".
Acerca de Vizury
Vizury es una empresa de CRM digital líder con sede en Bangalore (India). Ayuda a los creadores de publicidad a optimizar su inversión en marketing a través de su plataforma de segmentación, ya que les permite mantener conversaciones individuales con sus compradores. Está respaldada por empresas líderes de capital-riesgo de la India, Singapur y Silicon Valley, y trabaja con los principales creadores de publicidad en los ámbitos del e-commerce, los viajes y el ocio, la banca, el comercio bursátil, los servicios financieros, las citas y la automoción, entre otros.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.