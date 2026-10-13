Vizury aiuta i professionisti del marketing a proteggere i clienti grazie a soluzioni di marketing personalizzate, su vari canali. Raggiunge 800 milioni di utenti ed elabora più di 100 miliardi di richieste di pubblicità ogni mese. Vizury possiede una clientela di operatori di marketing leader del settore, in vari ambiti, da e-commerce, viaggi e tempo libero e servizi finanziari a incontri e spazio automobilistico, nonché brand di servizi da oltre 40 paesi, come India, Cina, Giappone e Sud America.
Le user experience sono una parte integrante di queste interazioni online e stanno diventando più complesse, con fattori come le reti e dispositivi, che hanno un impatto su di esse. Un'ottima user experience contribuisce a rafforzare la percezione del brand e Vizury ha voluto offrire contenuti pubblicitari di alta qualità su una varietà di reti e dispositivi, senza compromessi per le user experience.
"Le user experience sono un elemento che influisce molto sui comportamenti online, specialmente in settori come l'e-commerce e l'online banking, in quanto hanno un impatto diretto sulle metriche di adozione e abbandono. Ciò è vero anche nel caso della pubblicità. Un'ottima user experience è fondamentale per comunicare un messaggio potente e personalizzato, in grado di aiutare i nostri clienti ad ottenere l'impatto ottimale che si aspettano dopo le loro attività di marketing. A sostegno di tutto questo, abbiamo necessità di una piattaforma a elevate performance, scalabile e affidabile e l'Akamai Intelligent Platform ci aiutati a soddisfare questo requisito".- Mansoor Alicherry, VP Engineering, Vizury Interactive
La situazione
Vizury aiuta i professionisti del marketing a proteggere i clienti grazie a soluzioni di marketing personalizzate, su vari canali. Raggiunge 800 milioni di utenti ed elabora più di 100 miliardi di richieste di pubblicità ogni mese. Vizury possiede una clientela di operatori di marketing leader del settore, in vari ambiti, da e-commerce, viaggi e tempo libero e servizi finanziari a incontri e spazio automobilistico, nonché brand di servizi da oltre 40 paesi, come India, Cina, Giappone e Sud America.
L'obiettivo
Vizury ha voluto soddisfare i seguenti tre obiettivi:
- Pubblicare annunci indipendentemente dalle condizioni di traffico: Vizury ha clienti in India, Cina, Giappone e Sud America che distribuiscono contenuti di annunci ai propri utenti finali su vari dispositivi e reti. Come tale, è stato importante fornire annunci in maniera rapida e coerente, a prescindere dalle condizioni del traffico.
- Ridurre il carico all'origine: Vizury ha voluto effettuare l'offload del traffico sul server di origine.
- Migliorare la scalabilità e ridurre i costi: Vizury ha voluto gestire i costi senza dover investire nell'espansione della propria infrastruttura.
Perché scegliere Akamai?
Elevati livelli di performance e disponibilità garantita
Vizury aiuta i professionisti del marketing a ottimizzare le spese di marketing tramite la propria piattaforma di pubblicità mirata, consentendo loro conversazioni 1:1 con gli acquirenti. Vizury ha puntato alla distribuzione di contenuti di alta qualità su varie reti e dispositivi, senza compromettere le user experience e rallentare i siti web. Come tale, Vizury ha avuto bisogno dell'aiuto di un provider di soluzioni affidabile, che avesse la capacità comprovata di fornire user experience eccellenti, a prescindere dalla regione o dal dispositivo in uso.
Secondo Alicherry of Vizury Interactive, "le interazioni online sono diventate più complesse. I contenuti devono essere più ricchi e coinvolgenti, il che vuol dire che probabilmente saranno anche più pesanti. D'altra parte, gli utenti finali possono accedere ai servizi online da dispositivi diversi, con funzionalità diverse, ad esempio in fatto di dimensioni dello schermo e potenza di elaborazione. A questa complessità si aggiunge la potenza della rete: alcuni utenti potrebbero utilizzare la banda larga, mentre altri una rete cellulare. Le web performance, perciò, sono estremamente fondamentali per gestire tutte queste variabili, perché, altrimenti, le user experience ne risentirebbero negativamente".
Scalabilità on-demand
Per mantenere la promessa e la visione di Vizury, il team ha scelto la soluzione per le web performance di Akamai, basata sull'Akamai Intelligent Platform. Si tratta della piattaforma basata su cloud più grande e avanzata al mondo, che aiuta Vizury a distribuire contenuti pubblicitari agli utenti finali di tutto il mondo. La piattaforma è supportata da uno SLA (accordo sul livello di servizio) con disponibilità del 100%, che aiuta Vizury a garantire la coerenza delle user experience.
Come spiega Alicherry, "Vizury distribuisce annunci pubblicitari ad utenti in oltre 40 paesi. Cercavamo una piattaforma dalle performance elevate sulla quale contare. La piattaforma distribuita di Akamai ci ha aiutati a ottenere un 95% di offload dei contenuti e a ridurre la latenza durante la delivery dei contenuti agli utenti. La scalabilità e l'affidabilità di Akamai sono state estremamente importanti nel permetterci di mantenere la promessa di un marketing dalle performance elevate". Aggiunge poi: "Senza nemmeno aver investito in ulteriori infrastrutture, siamo stati in grado di sostenere la crescita del traffico web, cosa impossibile da fare senza Akamai".
Informazioni su Vizury
Vizury è una delle principali società di CRM digitale con sede a Bangalore, in India. L'azienda aiuta i professionisti del marketing a ottimizzare le spese di marketing tramite la propria piattaforma di targeting, offrendo loro la possibilità di instaurare conversazioni 1:1 con i propri acquirenti. L'azienda è supportata da importanti società di capitali di rischio in India, Singapore e Silicon Valley e collabora con i principali operatori di marketing nei settori e-commerce, viaggi e tempo libero, banking, compravendita di azioni, servizi finanziari, incontri e automotive, tra gli altri.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.