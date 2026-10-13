Pour répondre aux besoins et à la vision de Vizury, l'équipe a choisi la solution de performances Web d'Akamai, basée sur l'Intelligent Edge Platform d'Akamai. Il s'agit de la plateforme cloud la plus importante et la plus avancée de la planète, qui permet à Vigury de diffuser du contenu publicitaire à ses utilisateurs finaux du monde entier. La plateforme s'appuie sur un accord de niveau de service (SLA) qui garantit 100 % de disponibilité, ce qui permet à Vizury de garantir la cohérence de l'expérience utilisateur.

Mansoor Alicherry explique : « Vizury diffuse des publicités à des utilisateurs dans plus de 40 pays. Nous recherchions une plateforme hautes performances sur laquelle nous pouvions compter. La plateforme distribuée d'Akamai nous a aidés avec 95 % du délestage de contenu et nous a permis de réduire la latence lors de la diffusion de contenu aux utilisateurs. La portée et la fiabilité d'Akamai ont été extrêmement importantes pour nous permettre de tenir nos promesses en termes de performances marketing. » Il ajoute : « Sans avoir à investir dans une plus grande infrastructure, nous avons pu prendre en charge l'augmentation du trafic Web, ce qui n'aurait pas été possible sans Akamai. »