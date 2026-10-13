Vizury aide les spécialistes du marketing à sécuriser les clients par le biais de solutions marketing personnalisées sur tous les canaux. L'entreprise interagit avec 800 millions d'utilisateurs et traite plus de 100 milliards de demandes publicitaires chaque mois. Vizury a des clients parmi les grands spécialistes du marketing de plusieurs secteurs, dont l'e-commerce, les voyages et les loisirs, les services financiers, les sites de rencontres et l'industrie automobile, et des marques de services de plus de 40 pays, notamment l'Inde, la Chine, le Japon et l'Amérique du Sud.
L'expérience utilisateur fait partie intégrante de ces interactions en ligne et elle se complexifie de plus en plus sous l'influence de facteurs tels que les réseaux et les terminaux. Une excellente expérience utilisateur renforce la perception de la marque et Vigury souhaitait diffuser du contenu publicitaire de haute qualité sur un large éventail de réseaux et de terminaux sans nuire à une telle expérience utilisateur.
« L'expérience utilisateur est un facteur déterminant du comportement en ligne, en particulier dans des secteurs tels que l'e-commerce et les services bancaires en ligne, en raison de son impact direct sur les indicateurs d'adoption et d'abandon. C'est également vrai pour ce qui est de la publicité. Une excellente expérience utilisateur est essentielle pour diffuser un message puissant et personnel qui aide nos clients à retirer des résultats optimaux de leurs efforts marketing. Pour ce faire, nous avons besoin d'une plateforme très performante, à la fois évolutive et fiable, et l'Intelligent Platform d'Akamai nous a permis de satisfaire à cette exigence. »— Mansoor Alicherry, vice-président Ingénierie de Vizury Interactive
La situation
Vizury aide les spécialistes du marketing à sécuriser les clients par le biais de solutions marketing personnalisées sur tous les canaux. L'entreprise interagit avec 800 millions d'utilisateurs et traite plus de 100 milliards de demandes publicitaires chaque mois. Vizury a des clients parmi les grands spécialistes du marketing de plusieurs secteurs, dont l'e-commerce, les voyages et les loisirs, les services financiers, les sites de rencontres et l'industrie automobile, et des marques de services de plus de 40 pays, notamment l'Inde, la Chine, le Japon et l'Amérique du Sud.
L'objectif
Vizury voulait atteindre les trois objectifs suivants :
- Diffuser des publicités, quelles que soient les conditions de trafic : Vizury a des clients en Inde, en Chine, au Japon et en Amérique du Sud qui diffusent du contenu publicitaire à leurs utilisateurs finaux sur différents terminaux et réseaux. Par conséquent, il était essentiel de diffuser les publicités rapidement et de manière cohérente, quelles que soient les conditions de trafic.
- Réduire la charge sur l'infrastructure d'origine : Vizury souhaitait délester le trafic sur son serveur d'origine.
- Améliorer l'évolutivité et réduire les coûts : Vizury voulait maîtriser ses coûts en n'ayant pas à investir dans l'agrandissement de son infrastructure.
Pourquoi Akamai ?
Hautes performances et disponibilité garantie
Vizury aide les marketeurs à optimiser leurs dépenses marketing grâce à sa plateforme de ciblage publicitaire, en leur permettant d'avoir des conversations en face à face avec leurs acheteurs. Vizury avait pour objectif de diffuser des contenus de haute qualité sur les réseaux et les terminaux sans compromettre l'expérience utilisateur ni ralentir le site Web. Vizury a donc eu besoin de l'aide d'un fournisseur de solutions fiable, capable de proposer une excellente expérience utilisateur, quel que soit la région ou le terminal.
Selon Mansoor Alicherry de Vizury Interactive : « Les interactions en ligne sont de plus en plus complexes. Le contenu doit être riche et attrayant, ce qui signifie également qu'il sera probablement plus lourd. D'autre part, les utilisateurs finaux peuvent accéder aux services en ligne depuis différents terminaux, qui n'ont pas tous les mêmes capacités, notamment eu égard à la taille de l'écran et à la puissance de traitement. La puissance du réseau est un autre facteur de complication : certains utilisateurs peuvent avoir accès au haut débit, tandis que d'autres utilisent un réseau cellulaire. Les performances Web sont donc absolument critiques pour gérer toutes ces variables, qui risqueraient autrement de nuire à l'expérience utilisateur. »
Évolutivité à la demande
Pour répondre aux besoins et à la vision de Vizury, l'équipe a choisi la solution de performances Web d'Akamai, basée sur l'Intelligent Edge Platform d'Akamai. Il s'agit de la plateforme cloud la plus importante et la plus avancée de la planète, qui permet à Vigury de diffuser du contenu publicitaire à ses utilisateurs finaux du monde entier. La plateforme s'appuie sur un accord de niveau de service (SLA) qui garantit 100 % de disponibilité, ce qui permet à Vizury de garantir la cohérence de l'expérience utilisateur.
Mansoor Alicherry explique : « Vizury diffuse des publicités à des utilisateurs dans plus de 40 pays. Nous recherchions une plateforme hautes performances sur laquelle nous pouvions compter. La plateforme distribuée d'Akamai nous a aidés avec 95 % du délestage de contenu et nous a permis de réduire la latence lors de la diffusion de contenu aux utilisateurs. La portée et la fiabilité d'Akamai ont été extrêmement importantes pour nous permettre de tenir nos promesses en termes de performances marketing. » Il ajoute : « Sans avoir à investir dans une plus grande infrastructure, nous avons pu prendre en charge l'augmentation du trafic Web, ce qui n'aurait pas été possible sans Akamai. »
À propos de Vizury
Vizury est une société de premier plan dans la gestion digitale de la relation client, dont le siège est situé à Bangalore, en Inde. Elle aide les marketeurs à optimiser leurs dépenses marketing grâce à sa plateforme de ciblage, en leur permettant d'avoir des conversations en face à face avec leurs acheteurs. Elle est soutenue par des sociétés de capital-risque majeures d'Inde, de Singapour et de la Silicon Valley, et travaille avec les principaux spécialistes de l'e-commerce, des voyages et des loisirs, de la banque, de la bourse, des services financiers, des sites de rencontres et du domaine automobile, entre autres.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.