Vizuryは、パーソナライズされたマーケティングソリューションを各チャネルで使用して、マーケティング担当者が顧客を獲得するサポートをしている企業です。ユーザー数は8億人に達し、毎月1,000億件を超える広告依頼を処理しています。Vizuryの顧客は、eコマース、旅行やレジャー、金融サービスから、マッチングサービス、自動車、サービスブランドまで、数多くの業界の主要なマーケティング担当者です。国としては、インド、中国、日本、南米など40か国を超しています。
ユーザー体験は、このようなオンライン取引にとって非常に重要な要素です。それに影響を与える、ネットワークやデバイスといった要因により、複雑さが増しています。ユーザー体験が優れていれば、ブランド認知度が強化されます。Vizuryは、ユーザー体験を損なうことなく、多種多様なネットワークおよびデバイスで高品質の広告コンテンツを配信したいと考えていました。
「ユーザー体験は、オンラインでのふるまいに大きな影響を与えます。eコマースやオンラインバンキングといった業界の場合は特にそうです。というのも、定着率や離脱率といった指標に直接影響するからです。これは広告業界についても当てはまります。マーケティング活動により、強力かつ個人的なメッセージを発信して、最適な影響をお客様に与えるには、優れたユーザー体験が非常に重要です。これを実現するため、スケーラブルで信頼性に優れた高パフォーマンスプラットフォームを必要としていました。この要件に適合するのがAkamai Intelligent Platformでした」。—Mansoor Alicherry氏、Vizury Interactive、VP Engineering
状況
Vizuryは、パーソナライズされたマーケティングソリューションを各チャネルで使用して、マーケティング担当者が顧客を獲得するサポートをしている企業です。ユーザー数は8億人に達し、毎月1,000億件を超える広告依頼を処理しています。Vizuryの顧客は、eコマース、旅行やレジャー、金融サービスから、マッチングサービス、自動車、サービスブランドまで、数多くの業界の主要なマーケティング担当者です。国としては、インド、中国、日本、南米など40か国を超しています。
目標
Vizuryが目標としたのは以下の3点です。
- トラフィックの状況に関係なく、広告を配信する：Vizuryは、インド、中国、日本、南米に顧客がおり、そうした顧客は、さまざまなデバイスおよびネットワークを介してエンドユーザーに広告コンテンツを配信しています。このため、トラフィックの状況に関係なく、迅速かつ安定して広告を配信することが重要でした。
- オリジンへの負荷を抑える：Vizuryは、トラフィックによるオリジンサーバーへの負荷を軽減したいと考えていました。
- スケールを拡張し、コストを削減する：Vizuryは、インフラ投資を抑え、コストを削減したいと考えていました。
Akamaiが選ばれる理由
高いパフォーマンスと安定した可用性
Vizuryは、広告ターゲットプラットフォームを通じて、マーケティング担当者と購買者が1対1で対話できるようにすることで、マーケティング費用の最適化を支援しています。さまざまなネットワークおよびデバイスをまたがって高品質のコンテンツを配信することを目指しましたが、そのために、ユーザー体験を犠牲したり、Webサイトのレスポンスが低下することがあってはなりません。以上により、信頼性が高いだけでなく、場所やデバイスに関係なく、優れたユーザー体験を実現する、実証済みの能力を備えたソリューションプロバイダーからの支援を必要としていました。
Vizury InteractiveのAlicherry氏は次のように述べています。「オンラインでのやり取りは、ますます複雑化しています。魅力的なコンテンツが必要ですが、ネットワークへの負荷が増すことも意味しています。一方で、エンドユーザーはさまざまなデバイスを使ってオンラインサービスにアクセスします。画面のサイズやプロセッサーの能力など、デバイスの性能は多種多様です。ネットワークの強度がこの複雑さに加わります。ブロードバンドを利用しているユーザーもいれば、セルラーネットワークを利用しているユーザーもいます。このため、こうした可変要素すべてを管理するうえでWebパフォーマンスは非常に重要なのです。可変要素すべてを管理しなければ、ユーザー体験に悪影響がおよぶおそれがあります」
オンデマンドでスケーリング
Vizuryはその約束とビジョンを実現するために、Akamai Intelligent Edge Platform上に構築される、AkamaiのWebパフォーマンスソリューションを選びました。クラウドベースのプラットフォームとしては、世界最大規模かつ最も先進のプラットフォームです。Vizuryはこれを利用し、世界中のエンドユーザーに広告コンテンツを配信します。さらにこのプラットフォームを、可用性100%のSLAで保証しています。これにより、一貫したユーザー体験を実現できます。
Alicherry氏は次のように述べています。「Vizuryは、40を超える国のユーザーに広告を配信しています。我々が探していたのは、高性能で信頼性が高いプラットフォームです。Akamaiの分散型プラットフォームにより、コンテンツの負荷を95%軽減し、遅延を抑えつつ、コンテンツをユーザーに配信できるようになりました。パフォーマンスマーケティングという約束を果たすうえで、Akamaiのスケールと信頼性が当社にとって非常に重要でした。投資してインフラを増やすことなく、Webトラフィックの増加に対応できるようになりました。Akamaiでなければ不可能だったでしょう」
Vizuryについて
Vizuryは、インドのバンガロールに本社を置く大手デジタルCRM企業です。ターゲットプラットフォームを通じてマーケティング担当者が購買者と1対1で対話できるようにすることで、マーケティング費用の最適化を支援しています。インド、シンガポール、シリコンバレーの大手ベンチャーキャピタル企業の支援を受けており、eコマース、旅行やレジャー、銀行、株式取引、金融サービス、マッチングサービス、自動車などの業界の主要なマーケティング担当者と連携しています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。