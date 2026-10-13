Vizuryはその約束とビジョンを実現するために、Akamai Intelligent Edge Platform上に構築される、AkamaiのWebパフォーマンスソリューションを選びました。クラウドベースのプラットフォームとしては、世界最大規模かつ最も先進のプラットフォームです。Vizuryはこれを利用し、世界中のエンドユーザーに広告コンテンツを配信します。さらにこのプラットフォームを、可用性100%のSLAで保証しています。これにより、一貫したユーザー体験を実現できます。

Alicherry氏は次のように述べています。「Vizuryは、40を超える国のユーザーに広告を配信しています。我々が探していたのは、高性能で信頼性が高いプラットフォームです。Akamaiの分散型プラットフォームにより、コンテンツの負荷を95%軽減し、遅延を抑えつつ、コンテンツをユーザーに配信できるようになりました。パフォーマンスマーケティングという約束を果たすうえで、Akamaiのスケールと信頼性が当社にとって非常に重要でした。投資してインフラを増やすことなく、Webトラフィックの増加に対応できるようになりました。Akamaiでなければ不可能だったでしょう」