Um das Versprechen und die Vision des Unternehmens umzusetzen, entschied sich das Team von Vizury für die Akamai Web Performance Solution, die auf der Akamai Intelligent Platform aufbaut. Diese ist die weltweit größte und modernste cloudbasierte Plattform, die Vizury dabei hilft, Werbeinhalte für Endnutzer auf der ganzen Welt bereitzustellen. Die Plattform bietet ein SLA für 100‑prozentige Verfügbarkeit, das Vizury dabei unterstützt, beständige Nutzererlebnisse zu gewährleisten.

Alicherry erklärt: „Vizury stellt Werbung für Nutzer in mehr als 40 Ländern bereit. Wir waren auf der Suche nach einer leistungsstarken Plattform, auf die wir uns verlassen konnten. Mit der verteilten Plattform von Akamai konnten wir die Last durch Inhalte zu 95 % verringern und die Latenz reduzieren, während die Inhalte den Nutzern bereitgestellt werden. Die Skalierung und Zuverlässigkeit von Akamai waren für uns äußerst wichtig, um das Versprechen des Performance‑Marketings zu erfüllen.“ Er fügt hinzu: „Dem zunehmenden Webtraffic konnten wir begegnen, ohne in zusätzliche Infrastruktur zu investieren. Ohne Akamai wäre das nicht möglich gewesen.“