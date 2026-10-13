Vizury unterstützt Marketingexperten dabei, Kunden mit personalisierten Marketinglösungen über alle Kanäle hinweg zu gewinnen. Dabei werden bis zu 800 Millionen Nutzer erreicht und jeden Monat mehr als 100 Milliarden Werbeanfragen verarbeitet. Zu den Kunden von Vizury gehören führende Marketingexperten in diversen Bereichen: von E‑Commerce über Reisen und Freizeit bis hin zu Finanzdienstleistungen, Dating, Automotive und Servicemarken aus über 40 Ländern, darunter Indien, China, Japan und in Südamerika.
Das Nutzererlebnis ist ein integraler Bestandteil dieser Online-Interaktionen, die durch beeinflussende Faktoren wie Netzwerke und Geräte immer komplexer werden. Für die Stärkung der Markenwahrnehmung spielt ein großartiges Nutzererlebnis eine wichtige Rolle und Vizury wollte qualitativ hochwertige Werbeinhalte über eine Vielzahl von Netzwerken und Geräten bereitstellen, ohne dabei das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.
„Das Nutzererlebnis beeinflusst das Online-Verhalten stark, insbesondere in Branchen wie E‑Commerce und Online‑Banking, da sie einen direkten Einfluss auf die Akzeptanz- und Abbruchmetriken haben. Dies gilt auch für Werbung. Ein hervorragendes Nutzererlebnis ist entscheidend, um eine wirkungsvolle und persönliche Botschaft zu vermitteln, die unseren Kunden hilft, mit ihren Marketingaktivitäten eine optimale Wirkung zu erzielen. Um dies zu unterstützen, benötigen wir eine leistungsstarke Plattform, die sowohl skalierbar als auch zuverlässig ist. Intelligent Platform von Akamai erfüllt diese Anforderungen.“– Mansoor Alicherry, VP Engineering, Vizury Interactive
Die Organisation
Vizury unterstützt Marketingexperten dabei, Kunden mit personalisierten Marketinglösungen über alle Kanäle hinweg zu gewinnen. Dabei werden bis zu 800 Millionen Nutzer erreicht und jeden Monat mehr als 100 Milliarden Werbeanfragen verarbeitet. Zu den Kunden von Vizury gehören führende Marketingexperten in diversen Bereichen: von E‑Commerce über Reisen und Freizeit bis hin zu Finanzdienstleistungen, Dating, Automotive und Servicemarken aus über 40 Ländern, darunter Indien, China, Japan und in Südamerika.
Das Ziel
Vizury wollte die folgenden drei Ziele erreichen:
- Werbeanzeigen unabhängig von den Traffic-Bedingungen anbieten: Vizury hat Kunden in Indien, China, Japan und Südamerika, die ihren Endnutzern Werbeinhalte auf verschiedenen Geräten und in verschiedenen Netzwerken bereitstellen. Daher war es wichtig, Anzeigen unabhängig von den Traffic-Bedingungen schnell und beständig bereitzustellen.
- Last am Ursprung reduzieren: Vizury wollte den Traffic auf seinen Ursprungsservern reduzieren.
- Skalierung verbessern und Kosten senken: Vizury wollte seine Kosten optimieren, ohne in die Erweiterung seiner Infrastruktur investieren zu müssen.
Warum Akamai?
Hohe Performance und ununterbrochene Verfügbarkeit
Vizury hilft Marketingexperten dabei, ihre Ausgaben mittels einer Ad-Targeting-Plattform zu optimieren, indem darüber direkte Gespräche mit ihren Käufern möglich sind. Vizury wollte qualitativ hochwertige Inhalte über Netzwerke und Geräte hinweg bereitstellen, ohne dabei das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen und die Website zu verlangsamen. Daher benötigte Vizury Unterstützung von einem zuverlässigen Lösungsanbieter, der dafür bekannt ist, unabhängig von der Region oder dem Gerät ein herausragende Nutzererlebnis bieten zu können.
Laut Alicherry von Vizury Interactive „werden Onlineinteraktionen immer komplexer. Inhalte müssen stark und ansprechend sein, was auch bedeutet, dass sie wahrscheinlich komplexer sind. Zugleich kann es sein, dass Endnutzer von verschiedenen Geräten aus auf Online-Dienste mit unterschiedlichen Funktionen wie Bildschirmgrößen und Rechenleistung zugreifen. Zusätzlich zur Komplexität ist auch die Netzwerkstärke von Bedeutung – einige Nutzer verwenden möglicherweise Breitband, während andere ein Mobilfunknetz nutzen. Die Web‑Performance ist daher äußerst wichtig, um all diese Variablen zu berücksichtigen, da sich dies sonst negativ auf das Nutzererlebnis auswirken könnte.“
Skalierung nach Bedarf
Um das Versprechen und die Vision des Unternehmens umzusetzen, entschied sich das Team von Vizury für die Akamai Web Performance Solution, die auf der Akamai Intelligent Platform aufbaut. Diese ist die weltweit größte und modernste cloudbasierte Plattform, die Vizury dabei hilft, Werbeinhalte für Endnutzer auf der ganzen Welt bereitzustellen. Die Plattform bietet ein SLA für 100‑prozentige Verfügbarkeit, das Vizury dabei unterstützt, beständige Nutzererlebnisse zu gewährleisten.
Alicherry erklärt: „Vizury stellt Werbung für Nutzer in mehr als 40 Ländern bereit. Wir waren auf der Suche nach einer leistungsstarken Plattform, auf die wir uns verlassen konnten. Mit der verteilten Plattform von Akamai konnten wir die Last durch Inhalte zu 95 % verringern und die Latenz reduzieren, während die Inhalte den Nutzern bereitgestellt werden. Die Skalierung und Zuverlässigkeit von Akamai waren für uns äußerst wichtig, um das Versprechen des Performance‑Marketings zu erfüllen.“ Er fügt hinzu: „Dem zunehmenden Webtraffic konnten wir begegnen, ohne in zusätzliche Infrastruktur zu investieren. Ohne Akamai wäre das nicht möglich gewesen.“
Über Vizury
Vizury ist ein führendes digitales CRM-Unternehmen mit Hauptsitz in Bangalore (Indien). Es hilft Vermarktern dabei, ihre Marketingausgaben mittels einer Zielplattform zu optimieren, indem es ihnen ermöglicht, direkte Gespräche mit ihren Käufern zu führen. Das Unternehmen wird von führenden VC‑Firmen aus Indien, Singapur und dem Silicon Valley unterstützt und arbeitet mit führenden Marketingexperten zusammen, unter anderem in den Bereichen E‑Commerce, Reisen und Freizeit, Banking, Aktienhandel, Finanzdienstleistungen, Dating und Automotive.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.