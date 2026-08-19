1996년 설립된 Infinigate는 유럽, 중동, 아프리카, 호주, 뉴질랜드 전역의 30개 지점에서 사이버 보안, 보안 네트워킹, 클라우드 보안 솔루션을 제공합니다. 연매출 약 28억 유로(2026년 기준)를 기록하며, 전통적인 유통 역량과 함께 서비스 중심의 클라우드 기반 솔루션에 대한 투자를 점차 확대하고 있습니다. Akamai와 협력해 제로 트러스트 및 애플리케이션 보안 솔루션의 가용성을 파트너 생태계 전반으로 확대하고 있습니다. 이 과정에서 Infinigate는 Akamai의 솔루션 및 서비스 분야의 주요 지역 배포사로 자리매김하며 매출이 크게 증가하였습니다.
파트너에 엔터프라이즈급 보안 기능 확장
Infinigate는 Akamai를 비롯한 주요 사이버 보안, 보안 네트워크, 보안 클라우드 벤더와의 관계를 구축함으로써 35,000여 개 이상의 전문 채널 파트너에게 역량을 부여합니다. 이 회사는 Akamai의 포트폴리오를 통합해 자사 보안 클라우드 및 서비스 기반 솔루션을 확장했습니다. 여기에는 마이크로세그멘테이션과 같은 제로 트러스트 보안 솔루션, 웹 애플리케이션, API 보안 기능도 포함됩니다. Infinigate는 이러한 솔루션을 추가함으로써 새로운 벤더를 도입할 때 흔히 발생하는 복잡성 없이 기업용 보안 솔루션을 제공하고 있습니다.
Infinigate의 영업이사 고든 리옹은 Akamai와 파트너십을 맺기로 한 결정은 기술적 조율과 장기적 성장 가능성 때문이었다고 말했습니다. “우리는 기술 생태계를 지속적으로 모니터링해 부족한 부분을 채우고 포트폴리오를 확장할 솔루션을 찾고 있습니다.”라고 리옹은 말했습니다. “Akamai는 제로 트러스트 보안과 웹 애플리케이션 방화벽에 가장 적합한 솔루션이었습니다.”
리옹은 Akamai의 명성과 혁신이 이번 결정에 중요한 요인이었다고 덧붙였습니다. “Akamai는 유기적 성장과 인수합병을 통해 지속적으로 서비스를 발전시켜 온 시장 선도 기업입니다.”라고 말했습니다. “새로운 협력사를 찾을 때 이 점은 우리에게 매우 중요했습니다. 우리 업계에서 성공하기 위해 필요한 역동성과 혁신 정신을 보여주기 때문입니다.”
온보딩 프로세스를 간소화하고 채널의 성공 지원
Infinigate는 현재 EMEA, 호주, 뉴질랜드 등 여러 국가에서 현지화된 지원을 제공하며 온보딩 프로세스를 간소화하고 있습니다. 파트너들이 초기 투자 비용 없이도 새로운 기술을 신속하게 도입하고, 자신만의 속도에 맞춰 확장할 수 있도록 지원합니다. “이렇게 하면 제약 조건이 줄어들고 시장 출시 기간이 단축됩니다.”라고 리옹은 설명했습니다.
Infinigate의 컨설팅식 접근 방식은 2:1의 영업 대 기술 인력 비율을 바탕으로 파트너가 역량을 강화하는 동시에 고객에게 즉각적인 가치를 제공할 수 있도록 지원합니다. “우리는 기술 리소스, 마케팅, 교육 프로그램을 통해 파트너들이 사업을 확장하고, 자체 비즈니스 역량을 강화하도록 지원합니다.”라고 리옹은 말했습니다. “우리가 더 견고하고 장기적인 파트너 관계를 구축할 수 있도록 보장합니다.”
이 배포사는 필수 사이버 보안 프로젝트를 지연할 수 있는 조달 관련 문제를 파트너가 극복하도록 지원하는 데에도 능숙합니다. Infinigate는 RFP 프로세스를 지원하고 대규모 신용 한도를 제공함으로써 소규모 파트너가 대규모 Akamai 솔루션 계약을 수주할 수 있도록 도운 사례도 있습니다. “파트너의 연 매출이 거래 규모보다 낮아 저희 신용 지원 서비스로 이 프로젝트가 가능해졌습니다.”라고 덧붙였습니다.
고객이 계약서에 서명하면 Infinigate는 파트너에게 추가적인 지원을 제공합니다. 리옹이 말했습니다. “우리는 12개월 동안 진행된 하드웨어 출시를 위한 공급망 및 물류 관리를 담당했으며, 파트너가 고객을 지원할 수 있도록 고장 및 수리 헬프데스크를 제공했습니다.”
Infinigate는 이후 동일한 파트너와 체결한 여러 추가 계약에서도 동일한 모델을 적용했습니다. “저희가 소규모 파트너에 투자한 대표적인 사례로, 이후 저희의 대규모 고객으로 성장했습니다.”라고 리옹은 설명했습니다.
서비스 중심의 기회 창출
Akamai를 통해 Infinigate는 부가가치 서비스를 제공할 기회도 잡았습니다. “유통 마진이 낮을 수 있습니다.” 리옹은 말했습니다. “서비스를 제공할 수 있다는 점은 수익성을 극대화하면서도 파트너에게 지속적으로 경쟁력 있는 가치를 제공하도록 도와줍니다.”
이 협약에 따라 Infinigate는 새로운 채널 기회를 위한 전문 서비스를 제공하는 데 핵심적인 역할을 담당하게 됩니다. “Akamai는 저희 기술적 전문성과 빠른 확장 능력을 잘 이해하고 있습니다.”라고 설명했습니다.
이 솔루션은 전체 수명 주기에 걸친 지원을 제공한다는 Akamai의 인증을 받았습니다. “저희는 파트너와 그 고객을 대신해 Akamai 솔루션을 구축, 관리, 최적화할 수 있습니다.” 다시 말해 첫날부터 고품질 전문 서비스를 제공할 수 있는 능력을 갖추어 서비스와 전체 파트너 가치의 성장을 동시에 도모하는 우리 전략과 완벽하게 일치합니다.”라고 리옹은 덧붙였습니다.
채널 성장의 다음 단계 이끌기
이 파트너십은 혁신, 확장성, 파트너 성공이라는 공동의 목표를 바탕으로 Akamai의 채널 영향력을 확대하는 동시에 Infinigate 파트너들이 고객에게 고급 보안 솔루션을 제공할 수 있도록 지원합니다. “목표는 Akamai의 채널 기반 비즈니스와 전반적인 기회를 확대하는 것입니다. Akamai의 기술을 저희 서비스, 파트너 생태계와 결합함으로써 성장의 탄탄한 기반을 구축하고 있습니다.” 리옹은 말했습니다.
Infinigate 소개
사이버 보안, 클라우드, 네트워크 인프라 분야의 선도적인 기술 플랫폼이자 신뢰할 수 있는 파트너로, 전체 EMEA 지역을 대상으로 종합 사이버 보안 솔루션과 서비스를 제공하는 전문 배포사입니다. 벤더 및 리셀러 파트너 커뮤니티에 최고의 지원과 가치를 제공한다는 점에 큰 자부심을 가지고 있습니다. 저희 전문 팀은 수십 년의 경험을 바탕으로 하며, 이 중 50%는 기술 전문가로 구성되어 있어 파트너들이 고부가가치 솔루션을 설계하고 제공하도록 지원합니다. 시장 트렌드를 지속적으로 분석해 혁신적인 벤더사를 발굴함으로써 파트너의 성공을 지원할 계획입니다. 또한, 엔드투엔드 보안 클라우드 역량 덕택에 보안 클라우드 솔루션 및 서비스 분야의 EMEA 지역 부가가치 배포사(VAD) 시장 선도 기업으로 자리매김합니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.