Infinigate는 Akamai를 비롯한 주요 사이버 보안, 보안 네트워크, 보안 클라우드 벤더와의 관계를 구축함으로써 35,000여 개 이상의 전문 채널 파트너에게 역량을 부여합니다. 이 회사는 Akamai의 포트폴리오를 통합해 자사 보안 클라우드 및 서비스 기반 솔루션을 확장했습니다. 여기에는 마이크로세그멘테이션과 같은 제로 트러스트 보안 솔루션, 웹 애플리케이션, API 보안 기능도 포함됩니다. Infinigate는 이러한 솔루션을 추가함으로써 새로운 벤더를 도입할 때 흔히 발생하는 복잡성 없이 기업용 보안 솔루션을 제공하고 있습니다.

Infinigate의 영업이사 고든 리옹은 Akamai와 파트너십을 맺기로 한 결정은 기술적 조율과 장기적 성장 가능성 때문이었다고 말했습니다. “우리는 기술 생태계를 지속적으로 모니터링해 부족한 부분을 채우고 포트폴리오를 확장할 솔루션을 찾고 있습니다.”라고 리옹은 말했습니다. “Akamai는 제로 트러스트 보안과 웹 애플리케이션 방화벽에 가장 적합한 솔루션이었습니다.”

리옹은 Akamai의 명성과 혁신이 이번 결정에 중요한 요인이었다고 덧붙였습니다. “Akamai는 유기적 성장과 인수합병을 통해 지속적으로 서비스를 발전시켜 온 시장 선도 기업입니다.”라고 말했습니다. “새로운 협력사를 찾을 때 이 점은 우리에게 매우 중요했습니다. 우리 업계에서 성공하기 위해 필요한 역동성과 혁신 정신을 보여주기 때문입니다.”