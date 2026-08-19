Fundada em 1996, a Infinigate oferece soluções de cibersegurança, segurança de rede e computação em nuvem em 30 locais na Europa, Oriente Médio, África, Austrália e Nova Zelândia. Com uma receita anual de aproximadamente 2,8 bilhões de euros (no ano fiscal de 2026), a empresa combina suas capacidades tradicionais de distribuição com uma crescente ênfase em soluções baseadas em serviços e na nuvem. Ao se associar à Akamai, a empresa está ampliando a disponibilidade de soluções de segurança baseadas em Zero Trust e de proteção de aplicações em todo o seu ecossistema de parceiros. Durante esse processo, a Infinigate aumentou significativamente suas receitas ao se tornar uma das principais distribuidoras regionais de soluções e serviços da Akamai.
Ampliar a segurança corporativa para os parceiros
A Infinigate capacita mais de 35.000 parceiros especializados em canais, estabelecendo parcerias com os principais fornecedores de cibersegurança, redes seguras e serviços em nuvem, incluindo a Akamai. A empresa ampliou sua oferta de serviços e soluções em nuvem segura ao integrar o portfólio da Akamai, que inclui soluções de segurança Zero Trust, como microssegmentação, além de proteção para aplicações web e APIs. Ao incorporar essas soluções, a Infinigate oferece soluções de segurança de nível corporativo sem a complexidade habitual de integrar um novo fornecedor.
Gordon Lyon, diretor de vendas da Infinigate, afirmou que a decisão de firmar parceria com a Akamai foi motivada tanto pela compatibilidade tecnológica quanto pelo potencial de crescimento a longo prazo. "Estamos sempre atentos ao ecossistema tecnológico para encontrar soluções que preencham lacunas e ampliem nosso portfólio", afirma Lyon. "A Akamai foi a solução ideal para a segurança Zero Trust e para os firewalls de aplicações web."
Lyon acrescenta que a reputação e a inovação da Akamai foram fatores decisivos para a escolha. "A Akamai é líder de mercado e continua a expandir suas ofertas, tanto de forma orgânica quanto por meio de fusões e aquisições", afirma ele. "Isso foi muito importante para nós ao buscarmos um novo parceiro comercial, pois demonstra o dinamismo e o espírito inovador necessários para ter sucesso no nosso setor."
Facilitar o processo de integração e garantir o sucesso dos canais
A Infinigate, que já oferece suporte localizado em vários países da região EMEA, Austrália e Nova Zelândia, simplifica o processo de integração. Isso permite que os parceiros adotem novas tecnologias rapidamente, escalando-as no seu próprio ritmo, sem a necessidade de grandes investimentos iniciais. "Isso reduz o atrito e acelera o tempo de lançamento no mercado", explica Lyon.
A abordagem consultiva da Infinigate, que conta com uma proporção de 2:1 entre vendas e equipe técnica, também ajuda os parceiros a desenvolver suas habilidades, ao mesmo tempo em que oferece benefícios imediatos aos clientes. "Permitimos que os parceiros ampliem suas operações utilizando nossos recursos técnicos, de marketing e de treinamento, e transfiram essa capacidade para os seus próprios negócios", afirmou Lyon. "Isso garante que construamos relacionamentos mais sólidos e duradouros com nossos parceiros."
A distribuidora também é especialista em ajudar os parceiros a superar obstáculos relacionados a compras, que podem atrasar projetos essenciais de cibersegurança. Em um caso específico, a Infinigate ajudou um parceiro menor a fechar um contrato significativo para soluções da Akamai, oferecendo suporte durante o processo de licitação e concedendo uma linha de crédito considerável. "A receita anual do parceiro era inferior ao valor do acordo, mas o nosso serviço de apoio ao crédito tornou o projeto viável", continua ele.
Assim que o cliente assinou o contrato, a Infinigate prestou ainda mais apoio ao parceiro. Lyon afirma: "Gerenciamos a cadeia de suprimentos e a logística para o lançamento de um projeto de hardware que durou 12 meses, e fornecemos um serviço de suporte técnico para reparos que o parceiro poderia utilizar para atender ao cliente."
Desde então, a Infinigate replicou o mesmo modelo em vários outros contratos com o mesmo parceiro. "Este é um ótimo exemplo de como investimos em um parceiro menor que, com o tempo, se tornou um dos nossos maiores contribuidores", explica Lyon.
Gerar oportunidades baseadas em serviços
Com a Akamai, a Infinigate também aproveitou a oportunidade para oferecer serviços de valor agregado. "As margens de distribuição podem ser apertadas", diz Lyon. "Oferecer serviços nos permite maximizar a rentabilidade e, ao mesmo tempo, continuar a oferecer um valor competitivo aos nossos parceiros."
Como parte do acordo, a Infinigate desempenha um papel fundamental na prestação de serviços profissionais para explorar novas oportunidades de negócios. "A Akamai reconhece nossa expertise técnica e nossa capacidade de escalar rapidamente", explicou ele.
Para oferecer suporte completo ao ciclo de vida da solução, a empresa é certificada pela Akamai. Podemos implementar, gerenciar e otimizar as soluções da Akamai em nome dos parceiros e de seus clientes. Isso nos permite oferecer serviços profissionais de alta qualidade desde o primeiro dia, o que está totalmente alinhado com a nossa estratégia de expandir tanto os serviços quanto o valor geral dos nossos parceiros", continua Lyon.
Impulsionar a próxima fase de crescimento do canal
Com um foco comum em inovação, escalabilidade e sucesso dos parceiros, a parceria tem o potencial de ampliar o alcance da Akamai em todo o canal, ao mesmo tempo que ajuda os parceiros da Infinigate a oferecer soluções de segurança avançadas aos seus clientes. "Nosso objetivo é aumentar os negócios da Akamai conduzidos por canais e ampliar as oportunidades em geral. Ao combinar sua tecnologia com nossos serviços e a rede de parceiros, estamos criando uma base sólida para o crescimento", conclui Lyon.
Sobre a Infinigate
Somos uma plataforma tecnológica líder e consultora confiável em cibersegurança, nuvem e infraestrutura de rede, atuando como distribuidora em toda a região EMEA e especializada em soluções e serviços completos de cibersegurança. Temos orgulho em oferecer um suporte e um valor incomparáveis às nossas comunidades de parceiros fornecedores e revendedores. Nossas equipes altamente qualificadas possuem décadas de experiência: 50% são especialistas técnicos, o que garante que nossos parceiros possam desenvolver e implementar soluções de alto valor. Acreditamos que as tendências do mercado levarão à constante integração de fornecedores inovadores, contribuindo para o sucesso dos nossos parceiros. Além disso, nossas soluções de nuvem seguras de ponta a ponta nos consolidam como líder no mercado de distribuidoras de valor agregado (VAD) na região EMEA, no que diz respeito a soluções e serviços de nuvem seguros.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios on-line. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.