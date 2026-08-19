A Infinigate, que já oferece suporte localizado em vários países da região EMEA, Austrália e Nova Zelândia, simplifica o processo de integração. Isso permite que os parceiros adotem novas tecnologias rapidamente, escalando-as no seu próprio ritmo, sem a necessidade de grandes investimentos iniciais. "Isso reduz o atrito e acelera o tempo de lançamento no mercado", explica Lyon.

A abordagem consultiva da Infinigate, que conta com uma proporção de 2:1 entre vendas e equipe técnica, também ajuda os parceiros a desenvolver suas habilidades, ao mesmo tempo em que oferece benefícios imediatos aos clientes. "Permitimos que os parceiros ampliem suas operações utilizando nossos recursos técnicos, de marketing e de treinamento, e transfiram essa capacidade para os seus próprios negócios", afirmou Lyon. "Isso garante que construamos relacionamentos mais sólidos e duradouros com nossos parceiros."

A distribuidora também é especialista em ajudar os parceiros a superar obstáculos relacionados a compras, que podem atrasar projetos essenciais de cibersegurança. Em um caso específico, a Infinigate ajudou um parceiro menor a fechar um contrato significativo para soluções da Akamai, oferecendo suporte durante o processo de licitação e concedendo uma linha de crédito considerável. "A receita anual do parceiro era inferior ao valor do acordo, mas o nosso serviço de apoio ao crédito tornou o projeto viável", continua ele.

Assim que o cliente assinou o contrato, a Infinigate prestou ainda mais apoio ao parceiro. Lyon afirma: "Gerenciamos a cadeia de suprimentos e a logística para o lançamento de um projeto de hardware que durou 12 meses, e fornecemos um serviço de suporte técnico para reparos que o parceiro poderia utilizar para atender ao cliente."

Desde então, a Infinigate replicou o mesmo modelo em vários outros contratos com o mesmo parceiro. "Este é um ótimo exemplo de como investimos em um parceiro menor que, com o tempo, se tornou um dos nossos maiores contribuidores", explica Lyon.