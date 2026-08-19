Infinigateは現在、EMEA諸国、オーストラリア、ニュージーランドでローカライズされたサポートを提供し、オンボーディングプロセスをシンプル化しています。これにより、パートナーは多額の先行投資をすることなく、新しいテクノロジーを迅速に導入し、自社のペースでスケーリングできるようになります。「それによって障壁が減り、市場投入までの時間が短縮されます」とLyon氏は説明します。

Infinigateのコンサルティングは、営業と技術が2対1の体制で進めるアプローチを基盤に、パートナーが能力を強化しつつ、顧客に即座に価値を提供できるよう支援します。「私たちは、独自のテクニカルリソース、マーケティング、トレーニングによってパートナーの事業拡大を支援し、その機能を自社のビジネスに取り入れられるようにしています」とLyon氏は述べています。「これにより、私たちはより強固で長期的なパートナーシップを築くことができます」

このディストリビューターは、パートナーが重要なサイバーセキュリティプロジェクトの妨げとなる可能性のある調達に関する課題を解決できるよう支援することにも長けています。ある事例において、InfinigateはRFPプロセスで小規模パートナーをサポートし、十分な与信枠を提供することにより、Akamaiソリューションに関する大規模な契約の獲得を支援しました。「そのパートナーの年間収益はその案件の取引額を下回っていましたが、私たちの信用サポートサービスにより、このプロジェクトを実現することができました」と同氏は続けます。

顧客が契約書に署名した後、Infinigateは同パートナーの支援を拡大しました。Lyon氏は次のように述べています。「私たちは、12か月間のハードウェア導入プロジェクトのサプライチェーンと物流管理を担当し、パートナーが顧客をサポートするために利用できる障害対応ヘルプデスクを提供しました」

その後、Infinigateは同パートナーとの複数の新たな契約において同じモデルを再現しました。「これは、当社が投資した小規模なパートナーがやがて最大級の貢献者となった良い例です」とLyon氏は説明します。