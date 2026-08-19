1996年に設立されたInfinigateは、欧州、中東、アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドの30か所の拠点で、サイバーセキュリティ、セキュアなネットワーク、セキュアなクラウドソリューションを提供しています。年間収益約28億ユーロ（2026年度）を記録し、従来のディストリビューション能力を活かしつつ、サービス主導型およびクラウドベースのソリューションへの取り組みを強化しています。Akamaiとの提携により、同社はパートナーエコシステム全体でゼロトラストおよびアプリケーション・セキュリティ・ソリューションの提供を拡大しています。このプロセスを通じて、InfinigateはAkamaiのソリューションおよびサービスの主要な地域販売代理店となり、収益を大幅に拡大しました。
エンタープライズグレードのセキュリティをパートナーに提供
Infinigateは、Akamaiを含む主要なサイバーセキュリティ、セキュアネットワーク、セキュア・クラウド・ベンダーとのパートナーシップを構築し、35,000以上の専門チャネルパートナーを支援しています。同社はAkamaiのポートフォリオを統合することで、セキュアなクラウドソリューションとサービス主導型ソリューションを拡充しました。これには、マイクロセグメンテーションなどのゼロトラスト・セキュリティ・ソリューションや、WebアプリケーションおよびAPIの保護機能が含まれます。これらのソリューションを追加することで、Infinigateは新規ベンダーのオンボーディングに伴う従来の複雑さを排除し、エンタープライズグレードのセキュリティソリューションを提供しています。
InfinigateのSales DirectorであるGordon Lyon氏は、Akamaiとの提携を決めた理由はテクノロジーの整合性と長期的な成長可能性の両方にあると述べています。「私たちは、テクノロジーエコシステムを常に監視し、ギャップを埋めてポートフォリオを拡充するためのソリューションを見つけようとしています」とLyon氏は語ります。「Akamaiは、ゼロトラスト・セキュリティとWebアプリケーションファイアウォール分野で最適なパートナーでした」
Lyon氏は、この決定の主な要因はAkamaiの評判とイノベーションにあると付け加えました。「Akamaiは、有機的な成長とM&Aの両方によって自社のサービスを発展させ続けている市場リーダーです」と同氏は述べています。「新たに提携するベンダーを探す上で、これは私たちにとって非常に重要なポイントでした。なぜなら、それはこの業界で成功するために必要なダイナミズムと革新的な精神を表しているからです」
オンボーディングの負担を軽減し、チャネルの成功を実現
Infinigateは現在、EMEA諸国、オーストラリア、ニュージーランドでローカライズされたサポートを提供し、オンボーディングプロセスをシンプル化しています。これにより、パートナーは多額の先行投資をすることなく、新しいテクノロジーを迅速に導入し、自社のペースでスケーリングできるようになります。「それによって障壁が減り、市場投入までの時間が短縮されます」とLyon氏は説明します。
Infinigateのコンサルティングは、営業と技術が2対1の体制で進めるアプローチを基盤に、パートナーが能力を強化しつつ、顧客に即座に価値を提供できるよう支援します。「私たちは、独自のテクニカルリソース、マーケティング、トレーニングによってパートナーの事業拡大を支援し、その機能を自社のビジネスに取り入れられるようにしています」とLyon氏は述べています。「これにより、私たちはより強固で長期的なパートナーシップを築くことができます」
このディストリビューターは、パートナーが重要なサイバーセキュリティプロジェクトの妨げとなる可能性のある調達に関する課題を解決できるよう支援することにも長けています。ある事例において、InfinigateはRFPプロセスで小規模パートナーをサポートし、十分な与信枠を提供することにより、Akamaiソリューションに関する大規模な契約の獲得を支援しました。「そのパートナーの年間収益はその案件の取引額を下回っていましたが、私たちの信用サポートサービスにより、このプロジェクトを実現することができました」と同氏は続けます。
顧客が契約書に署名した後、Infinigateは同パートナーの支援を拡大しました。Lyon氏は次のように述べています。「私たちは、12か月間のハードウェア導入プロジェクトのサプライチェーンと物流管理を担当し、パートナーが顧客をサポートするために利用できる障害対応ヘルプデスクを提供しました」
その後、Infinigateは同パートナーとの複数の新たな契約において同じモデルを再現しました。「これは、当社が投資した小規模なパートナーがやがて最大級の貢献者となった良い例です」とLyon氏は説明します。
サービス主導の機会を獲得
また、Akamaiとの提携により、Infinigateは付加価値サービスを提供する機会をつかむことができました。「ディストリビューションの利益率は厳しい場合があります」とLyon氏は述べています。「サービスを提供できれば、収益性を最大限に高めつつ、パートナーに競争力のある価値を継続的に提供することができます」
この契約の一環として、Infinigateは新たなチャネル機会においてプロフェッショナルサービスを提供する上で重要な役割を担います。「Akamaiは、私たちに技術的な専門知識と迅速にスケーリングする能力があることを理解しています」とLyon氏は説明します。
完全なソリューション・ライフサイクル・サポートを提供するために、同社はAkamaiの認証を取得しています。「私たちは、パートナーやその顧客に代わって、Akamaiソリューションの導入、管理、最適化を行うことができます。そのため、初日から高品質なプロフェッショナルサービスを提供できます。これは、サービスの向上とパートナーの全体的な価値の向上の両方を実現するという私たちの戦略と完全に一致しています」とLyon氏は続けます。
チャネル成長の次のステージを推進
イノベーション、スケーラビリティ、パートナーの成功という共通の目標のもと、このパートナーシップは、チャネル全体におけるAkamaiのリーチを広げつつ、Infinigateのパートナーが顧客に高度なセキュリティソリューションを提供できるよう支援します。「私たちの目標は、Akamaiのチャネル主導型ビジネスを拡大し、機会全体を増やすことです。Akamaiのテクノロジーに当社のサービスとパートナーエコシステムを組み合わせることで、強固な成長の基盤を築いています」とLyon氏は締めくくりました。
Infinigateについて
Infinigateは、サイバーセキュリティ、クラウド、ネットワークインフラ分野における有数のテクノロジープラットフォームであり、信頼できるアドバイザーとしてEMEA地域全体で事業を展開するディストリビューターであり、総合的なサイバーセキュリティソリューションとサービスを専門としています。ベンダーおよびリセラー・パートナー・コミュニティに比類ないサポートと価値を提供していると自負しています。長年の経験を有する熟練したチームは、その半数が技術専門家であり、パートナーが高価値のソリューションを設計、提供できるよう支援しています。同社は市場の動向を予測し、継続的に革新的なベンダーのオンボーディングを行い、パートナーの成功を支援しています。さらに、エンドツーエンドのセキュアなクラウド機能により、セキュアなクラウドソリューションおよびサービスの付加価値ディストリビューター（VAD）市場においてEMEA地域のリーダーとしての地位を確立しています。
Akamaiについて
Akamaiは、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamaiのフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できるAkamaiに信頼を寄せています。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。