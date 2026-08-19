Infinigate supporta oltre 35.000 partner specializzati nel settore, collaborando con i principali fornitori di soluzioni per la cybersecurity, la protezione delle reti e la sicurezza del cloud, tra cui Akamai. L'azienda ha ampliato la propria gamma di soluzioni cloud sicure e basate sui servizi, integrando la gamma di prodotti di Akamai, che include soluzioni per la sicurezza Zero Trust come la microsegmentazione, oltre alla protezione di applicazioni web e API. Con l'introduzione di queste soluzioni, Infinigate offre sistemi di sicurezza di livello aziendale, eliminando la complessità tipicamente associata all'integrazione di un nuovo fornitore.

Gordon Lyon, direttore vendite di Infinigate, ha dichiarato che la decisione di collaborare con Akamai è stata motivata sia dalla compatibilità tecnologica che dalle opportunità di crescita a lungo termine. "Monitoriamo costantemente l'ecosistema tecnologico per individuare soluzioni in grado di colmare le lacune esistenti e ampliare la nostra gamma di prodotti", ha dichiarato Lyon. "Akamai si è rivelata la soluzione ideale per la sicurezza Zero Trust e per i prodotti WAF (Web Application Firewall)".

Lyon ha aggiunto che la reputazione e l'innovazione di Akamai sono stati fattori decisivi nella scelta. "Akamai è un'azienda leader del settore che continua a sviluppare le proprie soluzioni, sia in modo organico che attraverso le sue fusioni e acquisizioni", ha affermato. "Questo aspetto è stato fondamentale per noi nella ricerca di un nuovo partner commerciale, poiché dimostra il dinamismo e lo spirito innovativo che sono necessari per avere successo nel nostro settore".