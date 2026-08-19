Fondata nel 1996, Infinigate offre soluzioni per la cybersecurity, la protezione delle reti e la sicurezza del cloud in 30 sedi dislocate in Europa, Medio Oriente, Africa, Australia e Nuova Zelanda. Con un fatturato annuo di circa 2,8 miliardi di euro (nell'anno fiscale 2026), l'azienda unisce le tradizionali funzionalità di distribuzione a un crescente interesse verso soluzioni basate sui servizi e sul cloud. Collaborando con Akamai, l'azienda sta ampliando la disponibilità delle soluzioni per la sicurezza Zero Trust e delle applicazioni nell'ecosistema dei propri partner. Nell'ambito di questo processo, Infinigate ha incrementato significativamente i propri ricavi, diventando uno dei principali distributori regionali delle soluzioni e dei servizi di Akamai.
Estendere la sicurezza di livello aziendale ai partner
Infinigate supporta oltre 35.000 partner specializzati nel settore, collaborando con i principali fornitori di soluzioni per la cybersecurity, la protezione delle reti e la sicurezza del cloud, tra cui Akamai. L'azienda ha ampliato la propria gamma di soluzioni cloud sicure e basate sui servizi, integrando la gamma di prodotti di Akamai, che include soluzioni per la sicurezza Zero Trust come la microsegmentazione, oltre alla protezione di applicazioni web e API. Con l'introduzione di queste soluzioni, Infinigate offre sistemi di sicurezza di livello aziendale, eliminando la complessità tipicamente associata all'integrazione di un nuovo fornitore.
Gordon Lyon, direttore vendite di Infinigate, ha dichiarato che la decisione di collaborare con Akamai è stata motivata sia dalla compatibilità tecnologica che dalle opportunità di crescita a lungo termine. "Monitoriamo costantemente l'ecosistema tecnologico per individuare soluzioni in grado di colmare le lacune esistenti e ampliare la nostra gamma di prodotti", ha dichiarato Lyon. "Akamai si è rivelata la soluzione ideale per la sicurezza Zero Trust e per i prodotti WAF (Web Application Firewall)".
Lyon ha aggiunto che la reputazione e l'innovazione di Akamai sono stati fattori decisivi nella scelta. "Akamai è un'azienda leader del settore che continua a sviluppare le proprie soluzioni, sia in modo organico che attraverso le sue fusioni e acquisizioni", ha affermato. "Questo aspetto è stato fondamentale per noi nella ricerca di un nuovo partner commerciale, poiché dimostra il dinamismo e lo spirito innovativo che sono necessari per avere successo nel nostro settore".
Semplificare il processo di onboarding e favorire il successo dei canali
Infinigate, che attualmente offre supporto localizzato in diversi paesi dell'area EMEA, in Australia e in Nuova Zelanda, semplifica il processo di onboarding. Questo approccio permette ai partner di adottare rapidamente nuove tecnologie, scalando le proprie attività al ritmo desiderato, senza dover sostenere ingenti investimenti iniziali. "In tal modo, si riducono i problemi e si accelerano i tempi di immissione sul mercato", ha spiegato Lyon.
L'approccio di Infinigate basato sui servizi di consulenza e supportato da un rapporto 2:1 tra i team addetti alla vendite e il personale tecnico aiuta i partner a sviluppare le proprie competenze, offrendo, al contempo, un valore immediato ai clienti. "Offriamo ai nostri partner la possibilità di crescere grazie alle nostre risorse tecniche, al marketing e alla formazione, permettendo loro di integrare queste competenze nelle proprie attività aziendali", ha dichiarato Lyon. "Questo approccio ci permette di costruire relazioni di partnership più solide e durature nel tempo".
Questo distributore è riuscito anche ad aiutare i partner a superare i problemi di approvvigionamento che possono rallentare i progetti di cybersecurity più importanti. In un caso specifico, Infinigate ha aiutato un partner più piccolo a stipulare un importante contratto per le soluzioni di Akamai, supportandolo durante il processo RFP e concedendogli una linea di credito significativa. "Il fatturato annuo del nostro partner era inferiore al valore dell'accordo, ma, grazie al nostro servizio di supporto creditizio, siamo riusciti a rendere il suo progetto realizzabile", ha proseguito.
Una volta che il cliente ha firmato il contratto, Infinigate ha fornito ulteriore assistenza al partner. Lyon ha affermato: "Abbiamo gestito la supply chain e la logistica per il lancio di un prodotto hardware della durata di 12 mesi, fornendo anche un servizio di assistenza tecnica per la risoluzione dei problemi, che il partner poteva utilizzare per supportare il suo cliente".
Da allora, Infinigate ha replicato lo stesso modello in altri contratti stipulati con lo stesso partner. "È questo un chiaro esempio di come abbiamo investito in un partner più piccolo che, nel tempo, è diventato uno dei nostri maggiori collaboratori", ha spiegato Lyon.
Sfruttare le opportunità offerte dai servizi
Grazie ad Akamai, Infinigate ha colto l'opportunità di offrire anche servizi a valore aggiunto. "I margini di distribuzione possono essere molto ridotti", ha affermato Lyon. "Pertanto, la nostra capacità di offrire servizi ci permette di massimizzare la redditività, continuando, al contempo, a fornire un valore competitivo ai nostri partner".
In base all'accordo, Infinigate svolge un ruolo fondamentale nel fornire servizi professionali per cogliere nuove opportunità di canale. "Akamai comprende la nostra competenza tecnica e la nostra capacità di crescere rapidamente", ha spiegato.
Il supporto completo offerto durante l'intero ciclo di vita della soluzione è certificato da Akamai. Pertanto, possiamo implementare, gestire e ottimizzare le soluzioni di Akamai per conto dei partner e dei loro clienti. "Questo approccio ci permette di offrire servizi professionali di alta qualità fin dal primo giorno, in linea con la nostra strategia di crescita sia dei servizi che del valore complessivo dei nostri partner", ha proseguito Lyon.
Favorire la prossima fase di crescita del canale
Con un'attenzione comune rivolta alle capacità di innovazione, scalabilità e successo dei partner, questa collaborazione è in grado di ampliare la portata di Akamai nel canale, supportando, al contempo, i partner di Infinigate nell'intento di fornire avanzate soluzioni di sicurezza ai loro clienti. Il nostro obiettivo è espandere le attività di Akamai basate sui canali e incrementare le opportunità complessive. "Combinando la sua tecnologia con i nostri servizi e l'ecosistema dei nostri partner, stiamo creando una solida base per la crescita", ha concluso Lyon.
Informazioni su Infinigate
Siamo la principale piattaforma tecnologica e offriamo affidabili servizi di consulenza nel campo della cybersecurity, del cloud e delle infrastrutture di rete, operando come distributore nell'area EMEA con una particolare attenzione all'offerta di soluzioni e servizi completi per la cybersecurity. Siamo orgogliosi di offrire un supporto e un valore senza pari alle nostre comunità di partner, fornitori e rivenditori. I nostri team altamente qualificati vantano decenni di esperienza: il 50% di essi è composto da esperti tecnici per garantire così ai partner la possibilità di progettare e implementare soluzioni di alto valore. Prevediamo che le tendenze del mercato ci permetteranno di integrare continuamente nuovi fornitori innovativi in modo da poter contribuire al successo dei nostri partner. Inoltre, le nostre funzionalità cloud sicure end-to-end ci posizionano tra i principali distributori di soluzioni e servizi sicuri per il cloud nell'area EMEA.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere i dati e le applicazioni aziendali ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.