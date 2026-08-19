Infinigate da apoyo a sus más de 35 000 partners de canal expertos estableciendo relaciones con los principales proveedores de ciberseguridad, de seguridad en las redes y en la nube, incluido Akamai. La empresa amplió su oferta de servicios y de seguridad en la nube mediante la integración de la cartera de Akamai, incluidas las soluciones de seguridad Zero Trust, como la microsegmentación, junto con la protección de API y aplicaciones web. Al añadirlas, Infinigate ofrece soluciones de seguridad de nivel empresarial sin la complejidad típica de incorporar un nuevo proveedor.

Gordon Lyon, director de ventas de Infinigate, afirma que la decisión de asociarse con Akamai se debió tanto a la alineación tecnológica como al potencial de crecimiento a largo plazo. "Supervisamos continuamente el ecosistema tecnológico para encontrar soluciones que cubran las posibles carencias y expandan nuestra cartera", comenta Gordon. "Akamai era la solución perfecta para la seguridad Zero Trust y los firewalls de aplicaciones web".

Gordon añade que la reputación y la innovación de Akamai fueron factores clave en la decisión. "Akamai es un líder del mercado que continúa desarrollando sus ofertas, tanto de forma orgánica como mediante fusiones y adquisiciones", afirma. "Esto fue muy importante para nosotros a la hora de buscar un nuevo proveedor con el que asociarse, ya que demuestra el dinamismo y el espíritu innovador que se necesita para tener éxito en nuestro sector".