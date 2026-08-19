Fundada en 1996, Infinigate ofrece soluciones de ciberseguridad, redes seguras y soluciones de seguridad en la nube en 30 ubicaciones de Europa, Oriente Medio, África, Australia y Nueva Zelanda. Con unos ingresos anuales de aproximadamente 2800 millones de euros (año fiscal 2026), la empresa combina las capacidades de distribución tradicionales con un enfoque cada vez mayor en las ofertas basadas en servicios y en la nube. Al asociarse con Akamai, está ampliando la disponibilidad de las soluciones Zero Trust y de seguridad de aplicaciones en todo su ecosistema de partners. En este proceso, Infinigate ha aumentado significativamente sus ingresos al convertirse en un distribuidor regional líder de las soluciones y servicios de Akamai.
Ampliar la seguridad de nivel empresarial a los partners
Infinigate da apoyo a sus más de 35 000 partners de canal expertos estableciendo relaciones con los principales proveedores de ciberseguridad, de seguridad en las redes y en la nube, incluido Akamai. La empresa amplió su oferta de servicios y de seguridad en la nube mediante la integración de la cartera de Akamai, incluidas las soluciones de seguridad Zero Trust, como la microsegmentación, junto con la protección de API y aplicaciones web. Al añadirlas, Infinigate ofrece soluciones de seguridad de nivel empresarial sin la complejidad típica de incorporar un nuevo proveedor.
Gordon Lyon, director de ventas de Infinigate, afirma que la decisión de asociarse con Akamai se debió tanto a la alineación tecnológica como al potencial de crecimiento a largo plazo. "Supervisamos continuamente el ecosistema tecnológico para encontrar soluciones que cubran las posibles carencias y expandan nuestra cartera", comenta Gordon. "Akamai era la solución perfecta para la seguridad Zero Trust y los firewalls de aplicaciones web".
Gordon añade que la reputación y la innovación de Akamai fueron factores clave en la decisión. "Akamai es un líder del mercado que continúa desarrollando sus ofertas, tanto de forma orgánica como mediante fusiones y adquisiciones", afirma. "Esto fue muy importante para nosotros a la hora de buscar un nuevo proveedor con el que asociarse, ya que demuestra el dinamismo y el espíritu innovador que se necesita para tener éxito en nuestro sector".
Facilitar la incorporación y permitir el éxito del canal
Infinigate, que actualmente ofrece asistencia localizada en varios países de EMEA, Australia y Nueva Zelanda, simplifica el proceso de incorporación. Esto permite a los partners adoptar nuevas tecnologías rápidamente, ampliándolas a su propio ritmo, sin una inversión inicial significativa. "Esto reduce las fricciones y acelera los plazos de comercialización", explica Gordon.
El enfoque consultivo de Infinigate, respaldado por una proporción ventas-técnicos de 2:1, también ayuda a los partners a desarrollar sus capacidades al tiempo que ofrece valor inmediato a los clientes. "Permite a nuestros partners ampliar sus capacidades utilizando nuestros recursos técnicos, marketing y formación, y transferirlos a sus propios negocios", señala Gordon. "Esto garantiza que construyamos relaciones más sólidas y a largo plazo con nuestros partners".
El distribuidor también es experto en ayudar a sus partners a superar los obstáculos en la adquisición que pueden detener proyectos de ciberseguridad esenciales. En una ocasión, Infinigate ayudó a un partner más pequeño a obtener un contrato importante de soluciones de Akamai apoyándolos en el proceso de RFP y ampliando una línea de crédito significativa. "Los ingresos anuales del partner eran inferiores al valor del acuerdo, por lo que nuestro servicio de apoyo crediticio hizo posible el proyecto", continúa.
Una vez que el cliente firmó el contrato, Infinigate ayudó aún más al partner. Gordon comenta: "Nos encargamos de la cadena de suministro y la logística para una implementación de hardware de 12 meses, y suministramos un servicio de asistencia técnica de averías y reparaciones que el partner podría utilizar para prestar asistencia al cliente".
Desde entonces, Infinigate ha replicado ese mismo modelo en varios contratos adicionales con el mismo partner. "Es un buen ejemplo de que invertimos en un partner más pequeño que desde entonces se ha convertido en uno de nuestros principales colaboradores", explica Gordon.
Desbloquear oportunidades generadas por los servicios
Con Akamai, Infinigate también aprovechó la oportunidad para ofrecer servicios de valor añadido. "Los márgenes de distribución pueden ser ajustados", afirma Gordon. "Poder prestar servicios nos ayuda a maximizar la rentabilidad y a seguir ofreciendo valor competitivo a nuestros socios".
Como parte del acuerdo, Infinigate desempeña un papel clave en la prestación de servicios profesionales para nuevas oportunidades de canal. "Akamai comprende nuestra experiencia técnica y nuestra capacidad para ampliar rápidamente", explica.
Para proporcionar asistencia durante todo el ciclo de vida de la solución, cuenta con la certificación de Akamai. "Podemos implementar, gestionar y optimizar las soluciones de Akamai en nombre de los partners y sus clientes. Eso nos da la capacidad de ofrecer servicios profesionales de alta calidad desde el primer día, en perfecta consonancia con nuestra estrategia de crecimiento tanto de servicios como de valor general de nuestros partners", añade Gordon.
Impulsar la siguiente fase del crecimiento del canal
Con un enfoque compartido en la innovación, la escalabilidad y el éxito de los partners, la asociación está en disposición de ampliar el alcance de Akamai en todo el canal, al tiempo que ayuda a los partners de Infinigate a ofrecer soluciones de seguridad avanzadas a los clientes. "Nuestro objetivo es potenciar el negocio basado en canales de Akamai y ampliar sus oportunidades en general. Al combinar su tecnología con nuestros servicios y nuestro ecosistema de partners, estamos creando una base sólida para el crecimiento", concluye Gordon.
Acerca de Infinigate
Como plataforma tecnológica líder y asesor de confianza en ciberseguridad, servicios en la nube e infraestructura de red, somos un distribuidor para toda la región EMEA especializado en soluciones y servicios integrales de ciberseguridad. Nos enorgullecemos de ofrecer un servicio de asistencia y un valor inigualables a nuestras comunidades de proveedores y partners distribuidores. Nuestros equipos cualificados aportan décadas de experiencia: el 50 % son técnicos expertos, lo que garantiza que los partners puedan diseñar y ofrecer soluciones de gran valor. Nos anticipamos a las tendencias del mercado para incorporar continuamente proveedores innovadores, lo que ayuda a nuestros partners a tener éxito. Además, nuestras capacidades integrales de seguridad en la nube nos sitúan como líderes en EMEA en el mercado de distribuidores de valor añadido (VAD) de soluciones y servicios de seguridad en la nube.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.