Infinigate 通过与包括 Akamai 在内的优秀网络安全、安全网络及安全云供应商建立合作关系，为其超过 35,000 家专业渠道合作伙伴赋能。通过整合 Akamai 的产品组合（包括微分段与网络应用程序和 API 保护等 Zero Trust 安全解决方案），该公司扩展了其安全云及服务主导型产品。增加了这些解决方案后，Infinigate 能够交付企业级安全解决方案，且无需经历新供应商入驻时通常会遇到的复杂问题。

Infinigate 销售总监 Gordon Lyon 表示，与 Akamai 建立合作的决定主要基于双方的技术契合度以及长远的增长潜力。Lyon 表示：“我们一直在密切关注技术生态系统，以寻找能够填补空白并扩展我们产品组合的解决方案。在 Zero Trust 安全与 Web 应用程序防火墙领域，Akamai 无疑是理想之选。”

Lyon 补充道，Akamai 的声誉和创新能力是促成这一决定的关键因素。他表示：“Akamai 处于市场领先地位，它不仅注重内生性增长，还通过并购持续拓展其产品和服务。在我们寻找新的供应商进行合作时，这一点至关重要，因为它彰显了要在我们这个行业取得成功所需的活力与创新精神。”