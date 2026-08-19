Infinigate 成立于 1996 年，在欧洲、中东、非洲、澳大利亚和新西兰的 30 个分支机构提供网络安全、安全网络及安全云解决方案。该公司 2026 财年营收约为 28 亿欧元，在巩固传统分销能力的同时，正日益侧重于服务主导型产品及云端产品。通过与 Akamai 合作，该公司正在其整个合作伙伴生态系统中扩大 Zero Trust 与应用程序安全解决方案的覆盖范围。在此过程中，Infinigate 成为 Akamai 解决方案和服务的区域主要分销商，显著提升了营收。
为合作伙伴提供企业级安全防护
Infinigate 通过与包括 Akamai 在内的优秀网络安全、安全网络及安全云供应商建立合作关系，为其超过 35,000 家专业渠道合作伙伴赋能。通过整合 Akamai 的产品组合（包括微分段与网络应用程序和 API 保护等 Zero Trust 安全解决方案），该公司扩展了其安全云及服务主导型产品。增加了这些解决方案后，Infinigate 能够交付企业级安全解决方案，且无需经历新供应商入驻时通常会遇到的复杂问题。
Infinigate 销售总监 Gordon Lyon 表示，与 Akamai 建立合作的决定主要基于双方的技术契合度以及长远的增长潜力。Lyon 表示：“我们一直在密切关注技术生态系统，以寻找能够填补空白并扩展我们产品组合的解决方案。在 Zero Trust 安全与 Web 应用程序防火墙领域，Akamai 无疑是理想之选。”
Lyon 补充道，Akamai 的声誉和创新能力是促成这一决定的关键因素。他表示：“Akamai 处于市场领先地位，它不仅注重内生性增长，还通过并购持续拓展其产品和服务。在我们寻找新的供应商进行合作时，这一点至关重要，因为它彰显了要在我们这个行业取得成功所需的活力与创新精神。”
简化入驻流程，实现渠道成功
Infinigate 目前在欧洲、中东和非洲 (EMEA) 的多个国家/地区以及澳大利亚和新西兰提供本地化支持，简化了合作伙伴的入驻流程。这使得合作伙伴能够快速采用新技术，并按照自己的节奏进行扩展，且无需进行大量前期投资。Lyon 解释道：“这可以减少阻力，并加快产品上市速度。”
Infinigate 采用咨询式服务模式，并辅以 2:1 的销售与技术人员比例，这不仅能帮助合作伙伴构建自身能力，同时还能为客户带来即时价值。Lyon 表示：“我们利用自身的技术资源、营销和培训来赋能合作伙伴实现规模化扩展，并帮助他们将这些能力内化为自身的业务优势。这可确保我们能够与合作伙伴建立更加稳固、长期的合作关系。”
该分销商还擅长帮助合作伙伴克服可能导致关键网络安全项目停滞的采购障碍。例如，Infinigate 曾协助一家规模较小的合作伙伴完成了 RFP 流程，并为其提供了可观的授信额度，从而帮助该伙伴拿下了 Akamai 解决方案的一份大单。他继续说道：“该合作伙伴的年收入甚至低于这笔交易的总金额，而正是得益于我们提供的信用支持服务，该项目才得以顺利落地。”
在客户完成签约后，Infinigate 会为合作伙伴提供进一步的协助。Lyon 表示：“我们负责了一个为期 12 个月的硬件部署项目的供应链与物流工作，并提供了一个中断/修复服务台，协助合作伙伴为其客户提供技术支持。”
此后，Infinigate 与同一合作伙伴在另外多项合同中成功复制了这一业务模式。Lyon 解释道：“这是我们扶持小型合作伙伴的一个有力佐证，如今该伙伴已成长为我们最大的业务贡献者之一。”
发掘以服务为主导的机遇
依托与 Akamai 的合作，Infinigate 也抓住了提供增值服务的机会。Lyon 表示：“分销业务的利润空间往往有限。具备提供增值服务的能力，不仅有助于我们实现利润最大化，还能让我们持续为合作伙伴交付有竞争力的价值。”
根据协议，在开拓新渠道商机的过程中，Infinigate 将在交付专业服务方面发挥关键作用。他解释道：“Akamai 了解我们的技术专长以及快速扩展业务的能力。”
为了提供全面的解决方案生命周期支持，该公司已获得 Akamai 认证。Lyon 继续道：“我们能够代表合作伙伴及其客户实施、管理并优化 Akamai 解决方案。这使我们能够从合作伊始便交付高质量的专业服务，完全契合我们旨在提升服务业务及合作伙伴整体价值的战略。”
推动渠道增长迈入下一阶段
秉持对创新、可扩展性及合作伙伴成功的共同关注，此次合作将拓展 Akamai 的渠道覆盖范围，同时帮助 Infinigate 的合作伙伴为客户提供先进的安全解决方案。Lyon 总结道：“我们的目标是增加 Akamai 由渠道主导的业务，并全面拓展商机。通过将其技术与我们的专业服务及合作伙伴生态体系相结合，我们正在为未来的业务增长奠定坚实的基础。”
Infinigate 简介
作为网络安全、云及网络基础架构领域的领先技术平台与值得信赖的顾问公司，我们是一家覆盖整个欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区的分销商，专注于提供全面的网络安全解决方案和服务。为我们的供应商和经销商合作伙伴生态提供卓越的支持与价值，是我们始终引以为傲的承诺。我们的专业团队拥有数十年的丰富经验，其中 50% 的团队成员为技术专家，可确保合作伙伴能够设计并交付高价值解决方案。我们将顺应市场趋势，持续引入创新型供应商，助力合作伙伴取得成功。此外，我们端到端的安全云能力确保我们在欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区的安全云解决方案及服务增值分销 (VAD) 市场中处于领先地位。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于赋能并保护线上业务的网络安全和云计算公司。我们业界领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用程序提供纵深防御。Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性保障、规模化扩展能力及专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。