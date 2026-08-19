Infinigate unterstützt seine mehr als 35.000 kompetenten Vertriebspartner, indem es Beziehungen zu führenden Anbietern in den Bereichen Cybersicherheit, sichere Netzwerke und sichere Cloud-Lösungen aufbaut – darunter auch Akamai. Das Unternehmen hat sein Angebot an sicheren Cloud- und serviceorientierten Lösungen erweitert, indem es das Akamai-Portfolio integriert hat, einschließlich Zero‑Trust-Sicherheitslösungen wie Mikrosegmentierung sowie Schutz für Webanwendungen und APIs. Durch die Aufnahme dieser Lösungen kann Infinigate heute Sicherheitslösungen der Enterprise-Klasse anbieten – ganz ohne die Komplexität, die normalerweise mit dem Onboarding eines neuen Anbieters einhergeht.

Laut Gordon Lyon, Sales Director bei Infinigate, war die Entscheidung für eine Partnerschaft mit Akamai sowohl durch die technologische Übereinstimmung als auch durch das langfristige Wachstumspotenzial motiviert. „Wir beobachten das Technologie-Ökosystem kontinuierlich, um Lösungen zu finden, die Lücken schließen und unser Portfolio erweitern“, so Lyon. „Akamai war die optimale Lösung für Zero‑Trust-Sicherheit und Web Application Firewalls.“

Lyon fügt hinzu, dass der Ruf und die Innovationskraft von Akamai entscheidende Faktoren bei der Entscheidung waren. „Akamai ist ein Marktführer, der sein Angebot kontinuierlich weiterentwickelt – sowohl organisch als auch durch Fusionen und Übernahmen“, erklärt er. „Das war für uns bei der Suche nach einem neuen Partner von großer Bedeutung, da es genau die Dynamik und den Innovationsgeist widerspiegelt, die man braucht, um in unserer Branche erfolgreich zu sein.“