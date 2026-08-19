Infinigate wurde 1996 gegründet und bietet Lösungen in den Bereichen Cybersicherheit, sichere Netzwerke und sichere Cloud-Lösungen an 30 Standorten in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Australien und Neuseeland an. Mit einem Jahresumsatz von rund 2,8 Milliarden Euro (GJ 26) verbindet das Unternehmen klassische Vertriebskompetenzen mit einem wachsenden Fokus auf serviceorientierte und cloudbasierte Angebote. Durch die Partnerschaft mit Akamai erweitert das Unternehmen die Verfügbarkeit von Zero‑Trust- und Anwendungssicherheitslösungen in seinem gesamten Partnerökosystem. Hierdurch konnte Infinigate seinen Umsatz deutlich steigern, indem es sich zu einem führenden regionalen Distributor von Akamai-Lösungen und -Services entwickelt hat.
Ausweitung optimaler Sicherheit auf Partner
Infinigate unterstützt seine mehr als 35.000 kompetenten Vertriebspartner, indem es Beziehungen zu führenden Anbietern in den Bereichen Cybersicherheit, sichere Netzwerke und sichere Cloud-Lösungen aufbaut – darunter auch Akamai. Das Unternehmen hat sein Angebot an sicheren Cloud- und serviceorientierten Lösungen erweitert, indem es das Akamai-Portfolio integriert hat, einschließlich Zero‑Trust-Sicherheitslösungen wie Mikrosegmentierung sowie Schutz für Webanwendungen und APIs. Durch die Aufnahme dieser Lösungen kann Infinigate heute Sicherheitslösungen der Enterprise-Klasse anbieten – ganz ohne die Komplexität, die normalerweise mit dem Onboarding eines neuen Anbieters einhergeht.
Laut Gordon Lyon, Sales Director bei Infinigate, war die Entscheidung für eine Partnerschaft mit Akamai sowohl durch die technologische Übereinstimmung als auch durch das langfristige Wachstumspotenzial motiviert. „Wir beobachten das Technologie-Ökosystem kontinuierlich, um Lösungen zu finden, die Lücken schließen und unser Portfolio erweitern“, so Lyon. „Akamai war die optimale Lösung für Zero‑Trust-Sicherheit und Web Application Firewalls.“
Lyon fügt hinzu, dass der Ruf und die Innovationskraft von Akamai entscheidende Faktoren bei der Entscheidung waren. „Akamai ist ein Marktführer, der sein Angebot kontinuierlich weiterentwickelt – sowohl organisch als auch durch Fusionen und Übernahmen“, erklärt er. „Das war für uns bei der Suche nach einem neuen Partner von großer Bedeutung, da es genau die Dynamik und den Innovationsgeist widerspiegelt, die man braucht, um in unserer Branche erfolgreich zu sein.“
Vereinfachtes Onboarding und Unterstützung des Vertriebserfolgs
Infinigate bietet derzeit lokalisierten Support in zahlreichen Ländern in der EMEA‑Region, in Australien und Neuseeland an und vereinfacht so den Onboarding-Prozess. Hierdurch können Partner neue Technologien schnell einführen und in ihrem eigenen Tempo skalieren, ohne erhebliche Vorabinvestitionen tätigen zu müssen. „Das verringert Probleme und beschleunigt den Go‑to‑Market“, erklärt Lyon.
Der beratende Ansatz von Infinigate – unterstützt durch ein 2:1‑Verhältnis zwischen Vertriebs- und Technikmitarbeitern – hilft Partnern zudem dabei, Kompetenzen aufzubauen und gleichzeitig Kunden einen sofortigen Mehrwert zu bieten. „Wir ermöglichen es Partnern, mithilfe unserer technischen Ressourcen, unseres Marketings und unserer Schulungen zu skalieren und diese Fähigkeiten in ihr eigenes Geschäft zu integrieren“, sagt Lyon. „So können wir stärkere, langfristige Partnerbeziehungen aufbauen.“
Der Distributor hilft Partnern zudem dabei, Beschaffungshürden zu überwinden, die wichtige Cybersicherheitsprojekte ausbremsen können. In einem Fall half Infinigate einem kleineren Partner dabei, sich einen umfangreichen Auftrag für Akamai-Lösungen zu sichern, indem es ihn während des Ausschreibungsprozesses unterstützte und ihm eine beträchtliche Kreditgrenze einräumte. „Der Jahresumsatz des Partners lag unter dem Wert des Auftrags, daher hat unser Kreditunterstützungsservice das Projekt erst möglich gemacht“, fährt er fort.
Nachdem der Kunde den Vertrag unterzeichnet hatte, unterstützte Infinigate den Partner noch weiter. Hierzu Lyon: „Wir haben uns um die Lieferkette und die Logistik für einen 12‑monatigen Hardware-Rollout gekümmert und einen Helpdesk für die Problembehebung bereitgestellt, den der Partner nutzen konnte, um den Kunden zu unterstützen.“
Infinigate hat dieses Modell seitdem bei mehreren weiteren Verträgen mit demselben Partner wiederholt. „Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir in einen kleineren Partner investiert haben, der inzwischen zu einem unserer wichtigsten Partner geworden ist“, erklärt Lyon.
Erschließung serviceorientierter Chancen
Gemeinsam mit Akamai nutzte Infinigate zudem die Gelegenheit, Mehrwertdienste anzubieten. „Die Margen im Vertrieb können knapp sein“, so Lyon. „Die Möglichkeit, Services anzubieten, hilft uns, die Rentabilität zu maximieren und unseren Partnern gleichzeitig weiterhin einen wettbewerbsfähigen Mehrwert zu bieten.“
Im Rahmen der Vereinbarung spielt Infinigate eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von Professional Services für neue Vertriebsmöglichkeiten. „Akamai schätzt unsere technische Expertise und unsere Fähigkeit zur schnellen Skalierung“, erklärt er.
Um den gesamten Lebenszyklus der Lösungen zu unterstützen, hat sich Infinigate von Akamai zertifizieren lassen. „Wir können Akamai-Lösungen im Auftrag von Partnern und deren Kunden implementieren, verwalten und optimieren. So können wir ab dem ersten Tag hochwertige Professional Services anbieten – und das passt perfekt zu unserer Strategie, sowohl den Servicebereich auszubauen als auch den Gesamtwert für unsere Partner zu steigern“, fährt Lyon fort.
Unterstützung der nächsten Phase des Vertriebswachstums
Mit einem gemeinsamen Fokus auf Innovation, Skalierbarkeit und Partnererfolg erweitert die Partnerschaft nicht nur die Reichweite von Akamai im gesamten Vertrieb, sondern unterstützt die Infinigate-Partner gleichzeitig dabei, ihren Kunden fortschrittliche Sicherheitslösungen anzubieten. „Unser Ziel ist es, das Vertriebsgeschäft von Akamai und die Geschäftschancen insgesamt auszubauen. Durch die Kombination der Akamai-Technologie mit unseren Services und unserem Partnerökosystem schaffen wir eine starke Grundlage für Wachstum“, so Lyon abschließend.
Über Infinigate
Als führende Technologieplattform und vertrauenswürdiger Berater in den Bereichen Cybersicherheit, Cloud und Netzwerkinfrastruktur sind wir ein EMEA-übergreifender Distributor, der sich auf umfassende Cybersicherheitslösungen und -services spezialisiert hat. Wir sind stolz darauf, unseren Anbieter- und Reseller-Partnern einen unvergleichlichen Support und Mehrwert bereitzustellen. Unsere kompetenten Teams verfügen über jahrzehntelange Erfahrung – 50 % sind technische Experten, die sicherstellen, dass Partner hochwertige Lösungen entwickeln und bereitstellen können. Wir antizipieren Markttrends, um kontinuierlich innovative Anbieter in unser Portfolio aufzunehmen und so unseren Partnern zum Erfolg zu verhelfen. Darüber sind wir dank unserer sicheren End‑to‑End-Cloudfunktionen ein führender Anbieter auf dem EMEA-VAD‑Markt (Value‑Added Distributors) für sichere Cloud-Lösungen und -Services.
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.