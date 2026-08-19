Grâce à une assistance locale disponible dans plusieurs pays de la région EMEA, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, Infinigate simplifie le processus d'intégration. Les partenaires peuvent ainsi adopter rapidement de nouvelles technologies et développer leur activité à leur propre rythme, sans investissement initial important. « Cela réduit les frictions et accélère les délais de mise sur le marché », déclare Gordon Lyon.

Avec deux commerciaux pour un spécialiste technique, Infinigate a mis en place une approche de conseil qui permet à ses partenaires de gagner en expertise tout en offrant une valeur immédiate à leurs clients. « Nous aidons nos partenaires à monter en puissance grâce à nos ressources techniques, à nos services marketing et à nos formations, avant de leur permettre d'intégrer progressivement ces capacités dans leur propre organisation. Nous formons ainsi des relations plus durables et solides avec eux », poursuit-il.

Le distributeur accompagne également ses partenaires pour surmonter les contraintes d'approvisionnement qui peuvent retarder des projets de cybersécurité essentiels. Infinigate a notamment aidé un partenaire de taille modeste à remporter un important contrat portant sur des solutions Akamai en le guidant tout au long du processus d'appel d'offres et en lui apportant un soutien financier significatif. « Le chiffre d'affaires annuel du partenaire était inférieur à la valeur du contrat. Notre service de soutien au financement a donc rendu ce projet possible », relate Gordon Lyon.

Une fois le contrat signé, Infinigate a poursuivi son accompagnement. Comme l'indique Gordon Lyon, « nous pris en charge la chaîne d'approvisionnement et la logistique d'un déploiement matériel étalé sur 12 mois, et mis à disposition un service d'assistance et de dépannage que le partenaire pouvait utiliser pour accompagner son client ».

Depuis, Infinigate a reproduit ce modèle sur plusieurs autres contrats avec ce même partenaire. « C'est un excellent exemple d'investissement dans un partenaire de taille modeste, qui a fini par devenir l'un de nos principaux contributeurs », affirme-t-il.