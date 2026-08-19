Fondée en 1996, l'entreprise Infinigate propose des solutions de cybersécurité, de réseau sécurisé et de cloud sécurisé à travers 30 sites en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle combine son expertise traditionnelle de la distribution avec une offre en pleine expansion axée sur les services et le cloud. L'entreprise a par ailleurs réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,8 milliards d'euros au cours de l'exercice 2026. Son partenariat avec Akamai lui a permis d'étendre la disponibilité des solutions Zero Trust et de sécurité des applications au sein de son écosystème de partenaires. Dans le même temps, Infinigate a considérablement augmenté ses revenus en devenant l'un des principaux distributeurs régionaux des solutions et services Akamai.
Offrir une sécurité de niveau professionnel à ses partenaires
Infinigate accompagne plus de 35 000 partenaires de distribution spécialisés en formant des relations avec les principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité, de réseaux sécurisés et de cloud sécurisé, dont Akamai. L'entreprise a renforcé son offre de cloud sécurisé et de services en intégrant le portefeuille d'Akamai, notamment des solutions de sécurité Zero Trust comme la microsegmentation, ainsi que des solutions de protection des applications Web et des API. Grâce à celles-ci, Infinigate peut proposer à ses partenaires des solutions de sécurité de niveau professionnel sans la complexité habituellement associée à l'intégration d'un nouveau fournisseur.
Selon Gordon Lyon, Sales Director chez Infinigate, le choix d'Akamai reposait à la fois sur la compatibilité technologique et sur le fort potentiel de croissance à long terme. « Nous surveillons en permanence l'écosystème technologique afin d'identifier des solutions capables de combler nos lacunes et d'enrichir notre portefeuille, explique Gordon Lyon. Akamai s'est imposé comme le choix idéal en matière de sécurité Zero Trust et de pare-feu d'application Web. »
Il ajoute que la réputation et les efforts d'innovation d'Akamai ont également joué un rôle déterminant : « Akamai est un leader du marché qui continue d'élargir ses offres, tant par croissance organique que par des acquisitions. C'était un critère essentiel dans nos recherches d'un nouveau fournisseur, car cela témoigne du dynamisme et de l'esprit d'innovation indispensables pour prospérer dans notre secteur. »
Simplifier l'intégration et favoriser la réussite des partenaires
Grâce à une assistance locale disponible dans plusieurs pays de la région EMEA, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, Infinigate simplifie le processus d'intégration. Les partenaires peuvent ainsi adopter rapidement de nouvelles technologies et développer leur activité à leur propre rythme, sans investissement initial important. « Cela réduit les frictions et accélère les délais de mise sur le marché », déclare Gordon Lyon.
Avec deux commerciaux pour un spécialiste technique, Infinigate a mis en place une approche de conseil qui permet à ses partenaires de gagner en expertise tout en offrant une valeur immédiate à leurs clients. « Nous aidons nos partenaires à monter en puissance grâce à nos ressources techniques, à nos services marketing et à nos formations, avant de leur permettre d'intégrer progressivement ces capacités dans leur propre organisation. Nous formons ainsi des relations plus durables et solides avec eux », poursuit-il.
Le distributeur accompagne également ses partenaires pour surmonter les contraintes d'approvisionnement qui peuvent retarder des projets de cybersécurité essentiels. Infinigate a notamment aidé un partenaire de taille modeste à remporter un important contrat portant sur des solutions Akamai en le guidant tout au long du processus d'appel d'offres et en lui apportant un soutien financier significatif. « Le chiffre d'affaires annuel du partenaire était inférieur à la valeur du contrat. Notre service de soutien au financement a donc rendu ce projet possible », relate Gordon Lyon.
Une fois le contrat signé, Infinigate a poursuivi son accompagnement. Comme l'indique Gordon Lyon, « nous pris en charge la chaîne d'approvisionnement et la logistique d'un déploiement matériel étalé sur 12 mois, et mis à disposition un service d'assistance et de dépannage que le partenaire pouvait utiliser pour accompagner son client ».
Depuis, Infinigate a reproduit ce modèle sur plusieurs autres contrats avec ce même partenaire. « C'est un excellent exemple d'investissement dans un partenaire de taille modeste, qui a fini par devenir l'un de nos principaux contributeurs », affirme-t-il.
Tirer parti des opportunités liées aux services
Infinigate a également profité de son partenariat avec Akamai pour développer des services à valeur ajoutée. « Les marges de la distribution peuvent être faibles, précise Gordon Lyon. La prestation de services nous permet d'optimiser notre rentabilité tout en continuant à offrir une valeur compétitive à nos partenaires. »
Dans le cadre de cet accord, Infinigate joue un rôle clé dans la prestation de services professionnels pour les nouvelles opportunités commerciales générées par le réseau de partenaires. « Akamai connaît notre expertise technique et notre capacité à monter en charge rapidement », ajoute-t-il.
Pour assurer une assistance complète tout au long du cycle de vie des solutions, l'entreprise dispose des certifications Akamai nécessaires. « Nous pouvons déployer, gérer et optimiser les solutions Akamai pour le compte de nos partenaires et de leurs clients. Cela nous permet de fournir des services professionnels de haute qualité dès le premier jour, en parfaite cohérence avec notre stratégie de développement des services et de création de valeur pour nos partenaires. »
Stimuler la croissance au sein du réseau de partenaires
Portée par une vision commune fondée sur l'innovation, la capacité d'adaptation et la réussite des partenaires, cette collaboration permet à Akamai de renforcer sa présence au sein du réseau de distribution tout en aidant les partenaires d'Infinigate à proposer des solutions de sécurité avancées à leurs clients. « Notre objectif est de développer l'activité d'Akamai via le réseau de distribution et de créer de nouvelles opportunités. En associant sa technologie à nos services et à notre écosystème de partenaires, nous établissons des bases solides pour stimuler la croissance », conclut Gordon Lyon.
À propos d'Infinigate
Plateforme technologique reconnue et conseiller de confiance dans les domaines de la cybersécurité, du cloud et des infrastructures réseau, Infinigate est un distributeur de la région EMEA spécialisé dans les solutions et services complets de cybersécurité. L'entreprise est fière d'offrir un niveau d'accompagnement et de valeur inégalé à ses fournisseurs et revendeurs partenaires. Ses équipes expérimentées, dont 50 % sont composées d'experts techniques, permettent aux partenaires de concevoir et de fournir des solutions à forte valeur ajoutée. En anticipant les évolutions du marché, Infinigate intègre continuellement des fournisseurs innovants afin de soutenir la réussite de ses partenaires. Enfin, grâce à ses capacités de cloud sécurisé de bout en bout, l'entreprise figure parmi les principaux distributeurs à valeur ajoutée (VAD) de la région EMEA pour les solutions et services de cloud sécurisé.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.