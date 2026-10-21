AI와 연결된 API와 관련된 공격은 이제 커머스 기업에서 두 번째로 빈번하게 발생하는 API 보안 인시던트 유형입니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
공격자는 유효한 엔드포인트, 유효한 인증정보, 정상적인 프로세스를 활용해 비즈니스 로직을 공격하는 경우가 많습니다. 이로 인해 악의적인 활동이 정상적인 사용자 행동과 구분되지 않을 수 있습니다.
자사가 AI와 연결된 API 공격을 탐지하고 방어할 준비가 되어 있다고 답한 비율은 커머스 보안 리더 중 단 47%에 불과합니다.
Akamai API Security는 API 리스크가 발생하는 지점, 즉 상호작용에 집중합니다.
이는 트래픽, 코드 저장소, API 문서, 게이트웨이, 클라우드 환경, 외부 노출 지점 등의 다양한 환경에서 API를 지속적으로 탐색합니다.
AI 기반 경험, 자율 에이전트, 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버에 연결된 API를 탐지할 수 있습니다.
브라우징으로 위장한 자동 스크레이핑, 프로모션/가격/재고 API의 비정상적인 사용, 인증 정보를 이용한 계정 도용, 의심스러운 결제 워크플로, 파트너 API 오용, 민감한 데이터에 대한 비정상적인 접속을 탐지합니다.
API 동작을 비즈니스 컨텍스트와 연결해, 팀이 민감한 데이터, 중요 트랜젝션, 수익 창출 워크플로, 파트너 통합과 관련된 엔드포인트를 우선으로 관리하도록 지원합니다.