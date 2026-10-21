Ataques que envolvem APIs relacionadas à IA são agora o segundo tipo mais comum de incidente de segurança de APIs enfrentado por empresas do setor comercial.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Os invasores frequentemente usam endpoints válidos, credenciais válidas e fluxos de trabalho que parecem normais para explorar a lógica de negócios, permitindo que atividades maliciosas se misturem ao comportamento legítimo dos usuários.
Apenas 47% dos líderes de segurança do comércio afirmam que suas organizações estão preparadas para detectar e mitigar ataques a APIs relacionados à IA.
O Akamai API Security se concentra onde o risco da API se manifesta: a interação.
Ele identifica APIs em tráfego, repositórios de código, documentação de API, gateways, ambientes em nuvem e pontos de exposição externa.
Ele consegue identificar APIs conectadas a experiências baseadas em IA, agentes autônomos e servidores que utilizam o Protocolo de Contexto de Modelos (MCP).
Ele detecta extração automatizada disfarçada de navegação, uso anormal de APIs de promoção, preços e inventário, abuso de contas baseado em credenciais, fluxos de trabalho de pagamento suspeitos, uso indevido de APIs de parceiros e acesso incomum a dados confidenciais.
Ele mapeia o comportamento da API ao contexto empresarial, permitindo que as equipes priorizem os endpoints relacionados a dados confidenciais, transações críticas, fluxos de trabalho que geram receita e integrações com parceiros.