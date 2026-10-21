Los ataques relacionados con las API vinculadas a IA son ahora el segundo tipo más común de incidente de seguridad de API al que se enfrentan las organizaciones dedicadas al comercio.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Los atacantes suelen utilizar credenciales y terminales válidos, y flujos de trabajo de aspecto normal para aprovechar la lógica empresarial, lo que permite que la actividad maliciosa se mezcle con el comportamiento legítimo de los clientes.
Solo el 47 % de los directivos de seguridad del sector comercial afirman que su organización está preparada para detectar y mitigar los ataques de API vinculados a la IA.
Akamai API Security se centra allí donde aparece el riesgo de las API: en la interacción.
Identifica las API en el tráfico, en repositorios de código, documentación de API, puertas de enlace, entornos de nube y puntos de exposición externos.
Puede identificar las API conectadas a experiencias basadas en IA, agentes autónomos y servidores de Model Context Protocol (MCP).
Detecta el scraping automatizado disfrazado de navegación, el uso anómalo de API de promociones/precios/inventario, el uso indebido de cuentas basado en credenciales, los flujos de pago sospechosos, el uso indebido de API de partners y el acceso inusual a datos confidenciales.
Asigna el comportamiento de las API al contexto empresarial, lo que permite a los equipos priorizar los terminales vinculados a datos confidenciales, transacciones críticas, flujos de trabajo que generan ingresos e integraciones de partners.