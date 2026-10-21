Angriffe, die KI‑verknüpfte APIs umfassen, sind heute die zweithäufigste Art von API‑Sicherheitsvorfällen, mit denen Handelsunternehmen konfrontiert sind.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Angreifer nutzen häufig gültige Endpoints, Anmeldedaten und normal wirkende Workflows, um die Geschäftslogik auszunutzen. So fügen sich schädliche Aktivitäten nahtlos in das legitime Kundenverhalten ein und werden entsprechend oft übersehen.
Nut 47 % der Sicherheitsverantwortlichen im Handel geben an, dass ihr Unternehmen darauf vorbereitet ist, KI‑verknüpfte API‑Angriffe zu erkennen und abzuwehren.
Akamai API Security konzentriert sich auf den Bereich, in dem API‑Risiken entstehen: die Interaktion.
Die Lösung erkennt APIs im Traffic, in Code-Repositorys, in der API‑Dokumentation, in Gateways, in Cloud-Umgebungen und an externen Schnittstellen.
Die Lösung kann APIs erkennen, die mit KI‑gestützten Erlebnissen, autonomen Agenten und MCP‑Servern (Model Context Protocol) verbunden sind.
Es erkennt automatisierte Scraping-Vorgänge, die als normales Browsing getarnt sind, auffällige Nutzung von Werbe-, Preis- und Bestands‑APIs, Missbrauch von Anmeldedaten, verdächtige Zahlungsabläufe, Missbrauch von Partner‑APIs sowie ungewöhnlichen Zugriff auf sensible Daten.
Es ordnet das API‑Verhalten dem Geschäftskontext zu, sodass Teams Endpoints priorisieren können, die mit sensiblen Daten, kritischen Transaktionen, umsatzgenerierenden Workflows und Partnerintegrationen verknüpft sind.