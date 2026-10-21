Attualmente, gli attacchi alle API basati sull'AI sono il secondo tipo più comune di incidenti relativi alla sicurezza delle API affrontati dalle organizzazioni che operano nel settore del commercio.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
I criminali utilizzano spesso endpoint validi, credenziali valide e workflow normali per sfruttare la logica aziendale, consentendo alle attività dannose di integrarsi con i comportamenti legittimi dei clienti.
Solo il 47% dei responsabili della sicurezza nel settore del commercio afferma che le loro organizzazioni sono preparate a rilevare e mitigare gli attacchi alle API basati sull'AI.
Akamai API Security concentra sul punto in cui si creano i rischi per le API: le interazioni.
Akamai API Security individua continuamente le API presenti nel traffico, nei repository di codice, nella documentazione sulle API, nei gateway, negli ambienti cloud e nelle vulnerabilità esterne.
La soluzione è in grado di identificare le API connesse ad experience basate sull'AI, agenti autonomi e server MCP (Model Context Protocol).
La soluzione rileva lo scraping automatizzato mascherato come una normale attività di navigazione, l'uso anomalo di API di promozione/prezzi/inventario, l'abuso di account basato su credenziali, workflow di pagamento sospetti, l'uso improprio delle API dei partner e l'accesso insolito a dati sensibili.
La soluzione mappa il comportamento delle API in base al contesto aziendale, consentendo ai team di dare priorità agli endpoint legati a dati sensibili, alle transazioni critiche, ai workflow più redditizi e alle integrazioni con i partner.