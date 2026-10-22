AI関連のAPIを狙う攻撃は、現在ではコマース組織が直面している2番目に一般的なタイプのAPIセキュリティインシデントとなっています。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
攻撃者は、有効なエンドポイントや認証情報、正規に見えるワークフローを悪用してビジネスロジックを攻撃することが多く、これにより悪性アクティビティが正当な顧客の行動に紛れ込んでしまいます。
コマース業界のセキュリティリーダーのうち、「自組織はAI関連のAPI攻撃を検知し、緩和する準備ができている」と回答したのはわずか47%でした。
Akamai API Securityでは、APIリスクの発生箇所である「インタラクション」に重点的に対応しています。
ランタイムトラフィック、コードリポジトリ、APIドキュメント、ゲートウェイ、クラウド環境、外部の露出ポイント全体で、APIを継続的に識別します。
AI主導の体験、自律型エージェント、Model Context Protocol（MCP）サーバーに接続されたAPIを識別できます。
ブラウジングを装った自動スクレイピング、不正なプロモーションや価格設定、インベントリAPIの利用、認証情報に基づくアカウントの不正利用、不審な支払いプロセス、パートナーAPIの不正利用、および機微な情報への異常なアクセスを検知します。
この製品はAPIのふるまいをビジネスコンテキストにマッピングするため、チームは機微な情報、重要なトランザクション、収益を生み出すワークフロー、パートナー統合に関連するエンドポイントに優先順位を付けることができます。