Les attaques impliquant des API liées à l'IA constituent désormais le deuxième type d'incident de sécurité le plus fréquent auquel sont confrontées les entreprises du secteur du commerce.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Les attaquants exploitent souvent des points de terminaison légitimes, des identifiants valides et des flux de travail qui semblent normaux pour manipuler la logique métier, ce qui leur permet de dissimuler leurs activités malveillantes parmi les comportements habituels des utilisateurs légitimes.
Seuls 47 % des responsables de la sécurité dans le secteur du commerce affirment que leur entreprise est prête à détecter et à contrer les attaques d'API liées à l'IA.
Akamai API Security se concentre sur le point où le risque lié aux API se manifeste : l'interaction.
Il identifie les API présentes dans le trafic, les dépôts de code, la documentation des API, les passerelles, les environnements cloud et les points d'exposition externes.
Elle peut identifier les API connectées aux expériences basées sur l'IA, aux agents autonomes et aux serveurs MCP (Model Context Protocol).
Il détecte l'extraction automatisée déguisée en navigation, l'utilisation anormale des API de promotion, de tarification et de gestion des stocks, l'utilisation frauduleuse de comptes basés sur des identifiants, les processus de paiement suspects, l'utilisation abusive des API partenaires et l'accès inhabituel à des données sensibles.
Elle associe le comportement des API au contexte métier, ce qui permet aux équipes de donner la priorité aux points de terminaison liés aux données sensibles, aux transactions critiques, aux flux de travail qui génèrent des revenus et aux intégrations avec des partenaires.