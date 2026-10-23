Akamai의 2026년 API 보안 영향 연구에 따르면, 금융 서비스 기업의 96%가 최소 한 건 이상의 API 관련 보안 인시던트를 경험했으며, 이 중 절반 가량은 12개월 동안 4건 이상의 인시던트를 겪은 것으로 나타났습니다.

