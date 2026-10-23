금융 서비스 기업 중 전체 API 인벤토리를 유지하고 있지만, 그중 단 27%만이 민감한 데이터를 반환하는 API가 무엇인지 파악하고 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
Akamai의 2026년 API 보안 영향 연구에 따르면, 금융 서비스 기업의 96%가 최소 한 건 이상의 API 관련 보안 인시던트를 경험했으며, 이 중 절반 가량은 12개월 동안 4건 이상의 인시던트를 겪은 것으로 나타났습니다.
2025년에 보고된 보안 인시던트 중 가장 흔한 유형은 API를 통한 데이터 유출 또는 침해 인시던트였으며, 그다음으로는 AI 기술과 관련된 API를 표적으로 한 공격이 그 뒤를 이었습니다.
이러한 보안 인시던트의 주요 원인으로는 API 설정 오류가 지목되었습니다.
최신 위협은 합법적인 자격 증명을 사용해 승인된 활동을 모방하고 비즈니스 로직 또는 인증 시스템의 취약점을 노리며, 행동 패턴을 고려하지 않는 기존의 시그니처 기반 보안 체계를 우회합니다.
금융 서비스 기업 중 단 17%만이 API 소프트웨어 개발 수명 주기와 CI/CD 파이프라인의 모든 단계에 보안 중심의 API 테스트를 통합하고 있습니다.
API 보안 인시던트는 금융 서비스 기업에 연간 평균 약 62만 달러의 비용을 초래하며, 고객 이탈과 신뢰 상실도 동반합니다.
Akamai API Security는 도출된 결과를 PCI DSS, DORA, OWASP API 보안 상위 10대 취약점, ISO 27001, GDPR, NIST 등 다양한 프레임워크에 맞춰 보안 분석 결과를 제공합니다.