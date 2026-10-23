Nur 27 % der Finanzdienstleister verfügen über einen vollständigen API‑Bestand und wissen, welche APIs sensible Daten zurückgeben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
In der API‑Sicherheitsstudie 2026 von Akamai berichten 96 % der Finanzdienstleister von mindestens einem API‑bezogenen Sicherheitsvorfall, wobei fast die Hälfte mindestens vier solcher Vorfälle innerhalb von 12 Monaten erlebt hat.
Datenschutzverletzungen oder Datenlecks über APIs waren 2025 die häufigsten Vorfallstypen, dicht gefolgt von Angriffen, die speziell auf KI‑verknüpfte APIs abzielen.
Die Hauptursache für diese Sicherheitsvorfälle sind API‑Fehlkonfigurationen.
Moderne Bedrohungen ahmen autorisierte Aktivitäten unter Verwendung legitimer Anmeldedaten nach, um Schwachstellen in der Geschäftslogik oder Autorisierung auszunutzen. So können sie herkömmliche, signaturbasierte Kontrollen ohne Verhaltenskontext umgehen.
Nur 17 % der Finanzdienstleister integrieren sicherheitsorientierte API‑Tests in jede Phase der API‑Softwareentwicklung und CI/CD‑Pipeline.
API‑Sicherheitsvorfälle kosten Finanzdienstleister durchschnittlich 620.000 US‑Dollar pro Jahr – hinzu kommen auch noch Kundenabwanderung und Vertrauensverlust.
Akamai API Security ordnet die Ergebnisse Frameworks wie PCI DSS, DORA, OWASP API Security Top 10, ISO 27001, DSGVO und NIST zu.