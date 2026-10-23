APIの完全なインベントリを保持し、機微な情報を返すAPIを把握している金融サービス組織はわずか27%です。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
Akamaiの「2026年のAPIセキュリティの影響に関する調査」によると、金融サービス組織の96%が、少なくとも1件のAPI関連セキュリティインシデントを経験しており、その半数近くが12か月以内に同様のインシデントを4件以上経験したと報告しています。
APIを介したデータ侵害またはデータ漏えいが最多であり、AIテクノロジーと連携したAPIを標的とする攻撃が僅差で続きます。
これらのセキュリティインシデントの主な根本原因として挙げられていたのは、APIの誤設定です。
最新の脅威は、正当な認証情報を使用して認可されたアクティビティを装い、ビジネスロジックまたは認可の脆弱性を標的にし、ふるまいコンテキストがない従来型の署名ベースの制御をバイパスしてしまいます。
APIソフトウェア開発ライフサイクルおよびCI／CDパイプラインのすべての段階を通じて、セキュリティに重点を置いたAPIテストを組み込んでいる金融サービス企業はわずか17%です。
金融サービス組織のAPIセキュリティインシデントの平均財務コストは、年間約62万米ドルに上り、同時に顧客離れや信頼喪失も発生しています。
Akamai API Securityは、検出結果をPCI DSS、DORA、OWASP API Security Top 10、ISO 27001、GDPR、NISTなどのフレームワークにマッピングできます。