Akamaiの「2026年のAPIセキュリティの影響に関する調査」によると、金融サービス組織の96%が、少なくとも1件のAPI関連セキュリティインシデントを経験しており、その半数近くが12か月以内に同様のインシデントを4件以上経験したと報告しています。

