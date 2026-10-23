Solo il 27% delle organizzazioni che operano nei servizi finanziari gestisce un inventario completo delle API e sa quali API restituiscono dati sensibili.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Secondo lo studio sull'impatto della sicurezza delle API nel 2026 di Akamai, il 96% delle organizzazioni che operano nei servizi finanziari ha segnalato almeno un incidente relativo alla sicurezza delle API e quasi la metà di esse ha subito quattro o più incidenti in un periodo di 12 mesi.
Le violazioni o le fughe di dati tramite le API sono stati il tipo di incidente più comune segnalato nel 2025, seguito dagli attacchi sferrati specificamente contro le API collegate all'intelligenza artificiale.
Un'errata configurazione delle API è stata citata come la causa principale di questi incidenti di sicurezza.
Le minacce moderne imitano l'attività autorizzata utilizzando credenziali legittime per prendere di mira le vulnerabilità della logica aziendale o delle autorizzazioni, evitando i tradizionali controlli basati sulle firme che non dispongono di un contesto comportamentale.
Solo il 17% delle aziende di servizi finanziari integra test delle API incentrati sulla sicurezza in ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del software delle API e delle pipeline CI/CD.
In media, gli incidenti relativi alla sicurezza delle API costano alle organizzazioni di servizi finanziari circa 620.000 dollari all'anno, oltre a influire sul tasso di abbandono e sulla perdita di fiducia da parte dei clienti.
Akamai API Security associa i suoi risultati a vari quadri normativi, tra cui il PCI DSS, il DORA, l'OWASP API Security Top 10, l'ISO 27001, il GDPR e il NIST.