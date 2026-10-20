Solo el 27 % de las organizaciones de servicios financieros mantienen un inventario completo de API y sabe cuáles de ellas devuelven datos confidenciales.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Según el estudio de impacto de la seguridad de API de 2026 de Akamai, el 96 % de las organizaciones de servicios financieros notificaron al menos un incidente de seguridad relacionado con las API, y casi la mitad experimentó cuatro o más en un periodo de 12 meses.
Las brechas o filtraciones de datos a través de las API son el tipo de incidente más común notificado en 2025, seguido muy de cerca por los ataques dirigidos relacionados con las API vinculadas a la IA.
La configuración incorrecta de API se ha citado como la principal causa subyacente de estos incidentes de seguridad.
Las amenazas modernas reflejan la actividad autorizada utilizando credenciales legítimas para abordar la lógica empresarial o las vulnerabilidades de autorización, evitando los controles tradicionales basados en firmas que carecen de contexto de comportamiento.
Solo el 17 % de las empresas de servicios financieros incorporan pruebas de API centradas en la seguridad en todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo de software de API y del proceso de integración y distribución continuas (CI/CD).
Los incidentes de seguridad de API cuestan a las organizaciones de servicios financieros unos 620 000 USD al año de media, junto con la pérdida de confianza e incluso de clientes.
Akamai API Security asigna los hallazgos a marcos como PCI DSS, DORA, los 10 principales riesgos de seguridad de API según OWASP, ISO 27001, RGPD y NIST.