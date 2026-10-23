Apenas 27% das organizações do setor de serviços financeiros mantêm um inventário completo de APIs e sabem quais APIs retornam dados confidenciais.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
De acordo com o estudo da Akamai sobre o impacto da segurança de APIs em 2026, 96% das organizações do setor financeiro relataram pelo menos um incidente de segurança relacionado a APIs, sendo que quase metade delas enfrentou quatro ou mais incidentes em um período de 12 meses.
As violações ou vazamentos de dados por meio de APIs foram o tipo de incidente mais comum relatado em 2025, seguidos de perto por ataques envolvendo APIs vinculadas a tecnologias de IA.
A configuração incorreta da API foi apontada como a principal causa desses incidentes de segurança.
As ameaças modernas imitam atividades legítimas, utilizando credenciais válidas para explorar vulnerabilidades na lógica de negócios ou na autorização, burlando os controles tradicionais baseados em assinaturas, que não levam em conta o contexto comportamental.
Apenas 17% das empresas de serviços financeiros integram testes de API focados em segurança em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento de software de API e do pipeline de CI/CD.
Incidentes de segurança em APIs custam, em média, cerca de US$ 620.000 por ano às instituições financeiras, além de resultarem em perda de clientes e de confiança.
O Akamai API Security mapeia as constatações para estruturas normativas, incluindo PCI DSS, DORA, Top 10 em Segurança de APIs do Open Web Application Security Project (OWASP), ISO 27001, GDPR e NIST.